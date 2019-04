À La Table d’Olivier, Pierre Neveuaime les harmonies contrastées

Non, ne cherchez pas Olivier, il ne figure que sur l’enseigne de la délicieuse table tenue par Fanny et Pierre Neveu à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ce restaurant d’une vingtaine de couverts a conquis une étoile Michelin en 2014 en régalant les gourmets de cette charmante petite ville rendue célèbre par Georges Brassens.

Oublions le fameux marché où quelques douzaines de gaillardes ont rossé les gendarmes venus remettre de l’ordre, pour s’intéresser à un chef qui élabore de beaux contrastes de saveurs.

Pierre Neveu a travaillé au Château de Divonne, au Parc des Eaux-Vives (avec l’inénarrable Fabrice Vullin), au Château de Brignoles. Il a atterri à Brive-la-Gaillarde dans un restaurant bonbonnière avec Fanny, son épouse, pâtissière de profession, qui propose des desserts originaux.

Alors mettons-nous à table pour découvrir une entrée marine composée d’huîtres pochées dans leur eau et de saumon mariné. Les premières, de taille imposante (des No 1?), sont dodues, le poisson cuit au sel avant d’être parfumé aux herbes d’une grande finesse.

Une crème de haddock accentue le caractère iodé de la préparation, comme la noisette de caviar d’Aquitaine, pas trop marqué par le sel. Des chips de betterave décorent cette assiette harmonieuse.

Foie gras de canardet tartare de bœuf

Pierre Neveu aime les contrastes originaux. Il marie ainsi un foie gras de canard à un tartare de bœuf. Le premier, cuit à basse température, se présente sous la forme d’un médaillon à la texture très serrée et à l’assaisonnement minimaliste malgré quelques grains de gros sel. Le second, coupé au couteau, apporte une tonalité moelleuse, plus tonique.

L’idée du chef apparaît alors, lumineuse. En détachant quelques parcelles du foie gras et en les mélangeant à la viande, l’harmonie souhaitée révèle son évidence. Le foie gras devient fondant et apporte un velouté magnifique au bœuf. Bien joué!

Veau de Corrèze rosé et escargots persillés

La qualité du veau de Corrèze est fidèle à sa réputation. Le pavé, dans l’assiette, se présente uniformément rose, juteux, tendre, parfumé. Le chef choisit encore un mariage original avec des escargots nappés d’un coulis de persil aillé.

En escorte, une belle tranche de pomme de terre, marquée d’un coté et fondante en bouche. Une petite merveille associée à une fondue d’épinards et une émulsion de wasabi qui dynamise cet univers gourmand étonnant.

L’agneau de lait des Pyrénées est traité de façon plus classique, même s’il est frotté à la lavande avant de rôtir. Il reste, lui aussi, rose à cœur, entouré de mogettes baignées dans un jus savoureux. On saisit le manche des côtes du bout des doigts et on se régale!

Les desserts originaux de Fanny

Donnons la parole maintenant à Fanny Neveu, qui travaille tout en douceur. Elle aime aussi les contrastes de saveurs, si on en juge par ces gariguettes associées à une ganache parfumée au wasabi et à la vanille et à un sorbet au basilic; maison, inutile de le préciser. La saveur des fruits est décuplée grâce à cet accompagnement aromatique. Les cubes de mousse de noix de coco font la fête, eux, avec des dés de mangue, un streuzel amande (crumble alsacien) et un sorbet à la mangue relevé de kalamansi (agrume philippin). Tout aussi joyeux!

Post-scriptum Carte des vins intelligente. Note du pain 4,5/5. Service empressé.

(TDG)