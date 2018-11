Valentino Rusconi continue de nous enchanter dans son Auberge

L’Auberge d’Onex reste une précieuse oasis transalpine. Le petit monde de Valentino Rusconi, le restaurateur le plus convivial et le plus joyeux du canton, est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie à l’italienne.

Une soirée chez Valentino se transforme toujours en fête. À peine est-on assis qu’un pot d’olives, une large tranche de parmesan Reggiano et un saladier de radis atterrissent sur la table. Préambule d’un repas plein de surprises. À commencer par cette salade de puntarella, une spécialité romaine. On déguste les tiges basses de la plante, croquantes et assaisonnées aux anchois. Les grandes feuilles sont traitées, elles, en légume.

Truffe d’Alba sur œuf au plat

Voilà l’œuf au plat recouvert de flocons de truffe blanche d’Alba (Tuber magnatum pico). Curieusement peu aromatique, comme constaté déjà dans un autre établissement. «Une réalité depuis trois-quatre ans, confirme Valentino. La filière a pourtant pris des précautions pour protéger ce produit exceptionnel. Chaque truffe est étiquetée et numérotée.»

Alors on se venge sur la délicieuse salade d’artichaut, fines lamelles crues relevées d’un filet de citron, d’une excellente huile d’olive et de parmesan, Reggiano bien entendu. Ça croque, ça titille les papilles, le bonheur.

Tagliatelles au homard

Ce soir-là, envie de pasta. Alors cap sur les tagliatelles au homard et aux cèpes. Délicieusement al dente, elles sont parfumées par l’iode du crustacé qui cuit avec les pâtes. Il résiste un peu sous la dent mais se marie avec des champignons savoureux et des tomates cerise à la peau éclatée.

La saltimbocca est un des grands classiques de l’Auberge d’Onex. Réalisée selon la tradition, fine escalope de veau recouverte d’une feuille de sauge et d’une tranche de jambon de Parme. La poêle est déglacée au marsala, un petit jus agrémentant un risotto à la milanaise, parfumé au safran, évidemment.

Risotto toujours, mais garni cette fois de cubes de langouste et de bolets, de fragments de tomate et de brins de safran. Inutile de préciser que ces riz baignent dans une ambiance très liquide. Le b.a.-ba de la gastronomie italienne.

On craque enfin devant le chariot de desserts. Tenez, cette meringue-chantilly garnie de petits fruits rouges. On l’entoure d’une mandarine confite juteuse et de marrons glacés. Sublime!

Post-scriptum

Carte de vins italiens

Note du pain 4/5

Service classieux

(TDG)