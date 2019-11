Une jolie bible pour la gastronomie genevoise

Ne cherchez plus le cadeau de Noël pour votre tonton gourmet et terroiriste. Le voilà. C’est un beau bouquin au format italien intitulé «Juste du goût/En terres genevoises». On le doit à la très active Valérie Blanc, déjà responsable des balades gourmandes et genevoises en tram vintage.

Trois actes

Joliment iconographié et malignement conçu, l’ouvrage s’en va explorer la scène culinaire locale et les richesses du terroir genevois, en s’articulant en trois actes: «En cuisine», «En campagne» et «En boutique». Le premier mouvement convie une trentaine de chefs locaux, de bistrots ou de tables chics, à livrer quelques confidences, ainsi qu’une recette à partir d’un produit du cru. Dominique Gauthier, du Chat Botté, jette son dévolu sur l’œuf de poule; Michel Roth sur la tomate cœur-de-bœuf; Jonathan Letexier, de l’Artichaut, sur la poitrine de porc de Jussy.

Chouettes commerces

Le livre portraiture ensuite quelques producteurs et vignerons d’ici. Voilà les Läser, du Domaine de L’Abbaye, Marc Ramu, du Clos des Pins, ou Stéphanie Vuadens, notre très chère apicultrice. On finit sa balade dans les plus chouettes commerces de bouche du coin; à Casa Mozzarella, à la boulangerie Première Moisson de Laconnex, chez Véronique Gallais à Carouge ou à l’épicerie L’Arcade des Eaux-Vives.

On sort de là avec une dalle majuscule et la sensation de vivre dans la capitale du miam mondial.

«Juste du goût en terres genevoises». 108 pages, 26 fr.