Un monument historique dans l’empire Chevrier

Diable, que c’est chouette un vieux bistrot genevois encore dans son jus. Des boiseries patinées. Un comptoir de chêne qui en impose. De hauts plafonds en caisson comme on n’en fait plus. De grands miroirs. Des loupiotes vintage. Une atmosphère. Une âme. Nous sommes à La Marjolaine, enseigne baptisée la semaine passée, qui était encore le 49 Rhône il y a trois semaines; le Relais de l’Entrecôte il y a quatre ans; et la brasserie Bavaria au début des années 80 (lire saga ci-contre). Dans ce fleuron du patrimoine bistrotier de Genève, le décor n’a pas changé. Et ne changera guère. Normal: il est classé, du carrelage au mobilier. C’est notre serial restaurateur favori, Philippe Chevrier, qui a repris «en catimini» l’établissement, désormais voué aux «cuisines du soleil». «On voulait démarrer tout doux, sans faire de ramdam, sourit-il. Tout s’est passé très, très vite; pas mal de détails restent à régler.»

Vieille trattoria

Mais reprenons depuis le début. Quand la directrice du 49 Rhône annonce qu’elle rend son tablier à la fin de 2017, les propriétaires du resto proposent au chef de Châteauvieux de s’en occuper. On est en novembre. «J’ai toujours adoré cet endroit. Il y a une ambiance, une histoire. On se croirait dans une vieille trattoria à Milan ou Turin.» Seule condition: le nouveau gérant accepte s’il peut «changer totalement le concept culinaire». Il obtient carte blanche. Au début de décembre, l’affaire est dans le sac. Adieu frites et viande saignante. Bonjour les bons plats transalpins, risotto, gnocchis et raviolis. «Si 80% de la carte restera italienne, je voudrais intégrer d’autres spécialités méditerranéennes: provençales, grecques, portugaises, espagnoles. Les cuisines du soleil, quoi.» L’opération est menée tambour battant. Une bonne partie de l’équipe précédente reste en place. En cuisine sont embauchés le chef du Via Roma à Carouge, Francesco Tedesco, et son second, Simone Vallar. En salle régnera le truculent Filippo, dit Pippo. La longue carte, rédigée en franco-italien, est pensée et testée à Châteauvieux une dizaine de jours avant Noël. «Je voulais des prix abordables, mais des assiettes top avec des cuissons minute.» Il s’agit encore de renouveler la vaisselle, poutzer le resto de A à Z, rééquiper la cuisine, trouver un logo, une enseigne, imprimer les menus, changer les caisses enregistreuses et composer presto une carte des vins digne de ce nom. Un boulot de titan, abattu en quinze jours au début de janvier. «Je ne suis pas un homme d’affaires, mais un entrepreneur», aime à répéter Chevrier. «Et un entrepreneur sait s’entourer et déléguer.»

Poulpe coquin

Et alors? Ben, ça marche. On s’est attablé à La Marjolaine deux jours seulement après l’ouverture, pour dévorer un très coquin poulpe épluché et poêlé, juché sur un mamelon de purée de patates vitelottes avec quelques salicornes. Et de très gourmands raviolis maison farcis au bœuf mijoté, alanguis dans un jus de viande goûteux. C’est sexy, précis et savoureux. Bons vins ouverts à prix câlins. Service vif et cordial. Bref, voilà une nouvelle étoile sur la constellation Chevrier. Après le Domaine de Châteauvieux, les Négociants, le Patio, le service traiteur, Chez Denise et chez Philippe (excusez de la procession d’enseignes), le remuant multirestaurateur songe-t-il à s’arrêter là? La réponse vient du fond du cœur. «Euh… non. J’adore ça.» (TDG)