Se taper la cloche en roulant dans Genève

Tut, tut: en voiture, Simone! On va se boulotter un goûter de chef en se baladant dans les rues genevoises à bord d’un tram vintage. Chouette perspective que voilà, non? Elle n’a rien d’impossible. Le 12 octobre, on pourra ainsi s’offrir un périple gourmand dans une motrice type 67, millésime 1936, traînant une remorque 363 datant de 1919. Oui, une vraie remorque centenaire.

Au menu? Trois douceurs 100% locales – une compotée de prunes, une rissole aux coings et une tarte aux pommes – réalisées par Nicolas Burgi, traiteur à Châtelaine. Rebelote le 13 novembre, ce coup-ci pour un apéro bachique en compagnie de trois producteurs locaux. Puis le 23 novembre pour une course sévèrement chocolatée avec le Beau-Rivage. Ce n’est pas fini. On nous promet maints autres trajets à boire et à manger pour l’an prochain.

Charme et magnétisme

Baptisé Juste du goût, ce concept-là est la nouvelle trouvaille de Valérie Blanc. La dernière fois qu’on avait croisé cette activiste de la papille, elle lançait sa gamme de madeleines salées. Après quelques gloires et déboires, la revoilà avec ce drôle de projet. «Je cherchais une idée originale dans le domaine de la gastronomie. Je me suis souvenue d’avoir organisé, il y a cinq ans de ça, un tea-time dans un vieux tram avec l’Hôtel d’Angleterre. Ça avait super bien marché. J’ai réactivé mon réseau. Tout le monde a répondu présent.» Il faut dire que la dame a un beau carnet d’adresses, l’énergie d’une pile atomique et un certain sens de la persuasion. Ça aide.

On lui objecte toutefois que grignoter dans un engin tremblotant et bruyant avec une assiette posée sur ses genoux n’est guère le comble du confort culinaire. «Oui, mais ces vieux trams ont un charme dingue, un vrai magnétisme même. Quand ils passent dans les rues genevoises, les piétons s’arrêtent, font coucou, photographient. Et puis ils éveillent des souvenirs. Lors de ma première virée, en mai dernier, une dame m’avait demandé une place précise dans la remorque: le siège où elle avait rencontré son mari il y a quarante-cinq ans.» Émouvant, certes.

Pratiquement, ce tram-miam se mettra donc en branle une fois par mois pour deux courses successives de quarante-cinq minutes. Départs à 15 h puis à 16 h de la place Neuve, direction place des Nations, puis retour. Chaque virée peut accueillir 45 personnes: 20 dans le wagon; 25 dans la remorque. «À l’époque, la capacité de la motrice était de 26 voyageurs. On n’en met plus que 20 aujourd’hui. Soit les gens ont grossi, soit ils étaient jadis serrés comme des sardines.»

L’idée de la promenade, c’est le partage. Le producteur, cuisinier ou vigneron présente ses réalisations et papote avec les gourmands embarqués. Des idées de thèmes, Madame Blanc en a à la pelle. «J’imagine un tram fruits rouges au printemps; un tram voué à la gastronomie fribourgeoise, etc. C’est déclinable à l’envi.»

Beau bouquin

À la même enseigne, Valérie Blanc délaisse d’ailleurs les transports publics d’antan pour publier un beau bouquin sur l’art culinaire genevois. «Juste du goût – En terres genevoises» convie trente grands chefs du cru à s’emparer d’un produit du terroir pour une recette originale. Dominique Gauthier jette son dévolu sur l’œuf de poule; Michel Roth sur la tomate cœur-de-bœuf; Philippe Chevrier sur les miels de Stéphanie. L’ouvrage portraiture également quelques producteurs et vignerons d’ici. Joliment illustré et malignement conçu, il sortira en librairie le 16 novembre. Pile-poil avant Noël. Voyez le plan? Et pour le baptiser dignement, qu’a donc imaginé son auteure? Devinez… Une balade en tram historique, le 16 novembre, avec six cuisiniers de renom à bord.

Juste du goût. Inscriptions et renseignements sur www.justedugout.com; 40 fr. la balade gourmande. «Juste du goût», le livre, sortie le 16 novembre. 100 pages, 26 fr.

La croisière choucroute s’amuse

Dans la famille des adresses genevoises où ripailler en se baladant, n’oublions pas les croisières gourmandes de la Compagnie genevoise de navigation. Lesquelles ne fonctionnent qu’à la belle saison; on peut toutefois encore s’offrir un lunch lacustre jusqu’à la fin d’octobre.

Plus rigolo, le samedi 19 octobre au soir, la CGN célébrera l’Oktoberfest en organisant une virée houblonnée sur les flots. Si, si. Au programme: groupe folklorique idoine, bretzels, choucroute, mousse à gogo. Et attention: «Une pinte de bière est offerte à tous les passagers déguisés en habits bavarois.» Il va falloir sortir sa culotte en cuir du placard. On réserve sur cgn.ch.

J.EST.