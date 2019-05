Revoilà la Veggie Week: chefs, à vos petits pois!

Cette manifestation-là, on l’a connue toute petite. C’était en 2017: elle venait de naître. Trop mignonne. Trois ans plus tard, elle a pris de bonnes joues. L’édition 2019 de la Veggie Week fédère en effet vingt-six grandes tables suisses, dont dix-sept à Genève. Nouveauté: cette année, six adresses lémaniques entrent dans ce bal végétal. Le contingent a doublé par rapport à l’an passé. La verte cause gagne du terrain.

«On propose aux restos, et les restos disposent… Je n’insiste jamais, c’est vraiment sur la base de l’envie des chefs de participer», explique Pamela Redaelli, l’active et amène organisatrice de l’affaire. «La motivation et le désir des cuisiniers, c’est vraiment le moteur de la Veggie Week. Ils ont un rôle à jouer dans l’évolution de la gastronomie, qu’elle repose certes sur des solides bases, mais avec une dimension plus vivante, plus écologique, plus éthique – tout en douceur et sans forcing.»

Palaces sans viandes

Mais reprenons depuis le début. La Veggie Week (qui, en réalité, en dure désormais deux, de semaines, du 3 au 16 juin) voit donc des restaurants prestigieux, gastro ou tables de palaces, proposer à leur clientèle un menu 100% végétal. Végétarien ou végétalien selon les cas; bref ou à rallonge; dans une fourchette de prix allant de 40 à 140 francs.

Figurent parmi les fidèles Le Chat Botté, Châteauvieux, Le Loti, le Tiffany, Le Jardin, Rasoi by Vineet, le Woods ou l’Auberge d’Hermance. Excusez du peu. Cette année, quelques tables exotiques, le Patara ou le Tsé Fung, rejoignent ce vertueux cortège. Ainsi que de chouettes enseignes autochtones, telles que L’Aparté, Le Flacon, le Fiskebar ou La Place.

On notera au passage que les choses ont passablement changé dans notre paysage culinaire depuis les débuts de la manifestation. Il y a trois ans, un menu sans viande ni poisson ressemblait encore à une bizarrerie. Voire à une incongruité majuscule. En quelques années, le nombre de gourmands végétariens a explosé, comme une aubergine au four. Les appétits évoluent. Les maîtres queux ont dû s’adapter. Avec enthousiasme ou en traînant la spatule.

Chez le maraîcher

«Il n’y a pas une semaine sans que l’on me demande un repas végétalien; les interdits ou intolérances se sont multipliés», raconte Jean-Briac Monboussin, chef du Tiffany et de l’East-West. «Composer un menu végétal, ce n’est donc plus un défi. La simple difficulté consiste à garder l’esprit, l’ADN du restaurant. Soit plutôt fusion au East-West; généreux, terroir et gourmand au Tiffany. Après, il s’agit simplement de penser le légume comme le centre de l’assiette et plus seulement comme une garniture. Travailler sur les textures et les saveurs. Pour ça, l’idéal est d’aller s’inspirer chez le maraîcher. Pour avoir des idées, mieux vaut le potager que la page blanche.»

Ravioles aux morilles

Même son de cloche chez Yoann Caloué, chef étoilé du Flacon, à Carouge, qui plonge dans la semaine veggie pour la première fois. «On est de plus en plus amené à cuisiner sans viande ni poisson. Cela nous arrive tout le temps. J’ai d’ailleurs toujours deux ou trois entrées végétariennes à la carte. Il faut savoir que cette cuisine-là ne se limite pas aux légumes. Il faut travailler les pâtes, les champignons, l’œuf…» On murmure d’ailleurs que les ravioles aux morilles du Flacon méritent à elles seules une traversée de l’Arve à la nage.

Dans le club des nouveaux entrants, voilà encore le talentueux Armel Bedouet, de L’Aparté, à la rue de Lausanne. Lui non plus n’a pas souffert du challenge. «J’ai toujours porté une attention particulière aux garnitures. C’est un des postes les plus importants dans ma cuisine. Du coup, composer un menu végétarien n’a pas occasionné un défi compliqué. En amuse-bouche, on a recyclé notre avocat brûlé au chalumeau: c’est exceptionnel!»

L’avocat cramé d’Armel, c’est l’une des surprises, sans protéines animales dedans, à déguster d’ici à dix jours. D’autres promesses? Oui, et des dizaines. Une meringue et une panna cotta de betterave. Un concombre et un céleri rafraîchis d’un sorbet Chartreuse. Un fenouil en croûte de sel, une rouille au safran et un croûton caramélisé à la tomate. On vous en passe et des plus «végétariennement» sexy.

Veggie Week Du 3 au 16 juin. Liste des restaurants et menus spéciaux à consulter sur www.veggieweek.ch. Réservation auprès des établissements.

(TDG)