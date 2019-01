Retiens la Nuit de la longeole

Elle porte un élégant petit cordon aux couleurs de Genève. Rouge et jaune, donc. Elle colle gentiment à la muqueuse buccale de qui la croque. Et exhale une coquine saveur anisée, grâce aux graines de fenouil qu’elle cache dans ses chairs rebondies. Elle, c’est donc la longeole, notre saucisse patrimoniale, attestée au bout du lac depuis l’aube du XVIIIe siècle et désormais protégée par une IGP. Faut-il être fier d’une spécialité charcutière à ce point intempestive, dont les calories sautent aux hanches et qui exige trois heures de cuisson pour offrir son meilleur? Ben, oui. Et nombre de Genevois le sont, fiers, comme en atteste le succès galopant de la Nuit de la longeole, grosse kermesse qui noircit chaque année la salle polyvalente d’Aire-la-Ville début février. La 11e édition, c’est le samedi 2. On y sera. Comme à chaque fois.

C’est l’amicale des pompiers du village qui organise la nouba. Comment ça se passe? Dès 17 h, l’estrade de la salle accueille un marché du terroir drôlement bien achalandé. À 20 h démarrent les agapes (entrée, plat, dessert, kawa pour 43 francs), dont le climax est évidemment l’assiette-dégustation, où se serrent sept tranches de longeoles numérotées et réalisées par autant d’artisans du cru. On dresse son petit hit-parade. Avant de découvrir, en fin de repas, l’identité des charcutiers représentés. Palpitant. La Nuit de la longeole, c’est aussi l’occasion de plonger dans un rendez-vous populaire 100% genevois, nourrissant et bon enfant. L’occasion aussi de croiser des grappes d’élus, prompts au serrage de louches, surtout en période préélectorale. On se souvient d’une candidate en campagne, fort embarrassée par son assiette pleine de chairs cochonnes. Elle n’aimait pas ça. Elle n’avait avalé que le gratin. Certains en gloussent encore.

Sachez, pour finir, qu’il y a du nouveau dans le vieux débat longeole crue ou longeole précuite. Cet été, un groupe de travail s’est réuni autour d’une table pour tester quatre saucissons cuits de manière classique et précuits puis réchauffés. Nos experts n’ont constaté «aucune différence significative». Ça, c’est du scoop. Par ailleurs, des spécimens de calibres totalement atypiques, longs ou typés chipolata, ont également été comparés à des pièces de taille classique. Là encore nulle «différence de goût n’a été relevée». Voilà qui pourrait annoncer des lendemains plein de longeoles aux plastiques rocambolesques.

Samedi 2 février, dès 17 h, salle polyvalente d’Aire-la-Ville. Réservation obligatoire sur

(TDG)