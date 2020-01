Retiens la Nuit de la longeole

À la fois volupté majuscule pour les papilles et fierté patriotique, la longeole est une icône genevoise qu’il s’agit de vénérer bien bas. Depuis douze ans, avec une obstination admirable, les pompiers d’Aire-la-Ville la vénèrent donc. Leur «Nuit de la longeole» est devenue une évidence dans le calendrier local, au même titre que les tirs de canon du 31?décembre ou que les feux d’artifice des Fêtes de Genève.

L'assiette magique

Revoilà donc notre chère fête au saucisson local, douzième du nom, qui embaumera la salle communale d’Aire-la-Ville le samedi 1er?février. Les festivités démarrent dès 17?h avec un petit marché du terroir. Avant de passer aux choses sérieuses, à table donc, à 20?h. Comment ça marche? Le menu coûte 45?francs. Il comprend une petite entrée, un dessert, un kawa, un gratin… Sans oublier l’assiette magique où s’alanguissent sept rondelles de longeoles issues de sept charcuteries genevoises. Elles sont numérotées, les rondelles. On hume. On mastique. On compare. Et on dresse son petit palmarès. Les pedigrees sont révélés à l’issue des agapes.

Nourrissant, distrayant et instructif. Attention, les places sont limitées. Il s’agit donc de réserver (aire-la-ville.ch). Un détail pour finir: en ces heures préélectorales, la nouba devient à l’occasion un terrain de chasse à l’électeur. Ne vous étonnez pas si un édile végétarien vient vous serrer la patte en pleine dégustation porcine.