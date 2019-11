Renaissance du palais aux mille et une épices

Un défilé de désirs gourmands et singuliers. Voilà le spectacle auquel on assiste en cet après-midi de novembre dans la boutique Lyzamir. Une dame à lunettes veut du Zaatar et de la cannelle «en grandes branches» pour mariner son poulet. Elle repart, ravie, avec trente autres épices dans son cabas. Puis entre un étudiant qui aimerait un sachet de «curry doux mais pas trop». Puis une jeune femme, qui cherche de la farine de pois chiche et trois citrons noirs séchés. Puis un retraité qui souhaite racheter un pot «de la harissa artisanale superbonne» qu’il avait prise la dernière fois. Et s’enquiert de la puissance des jolis piments de toutes les couleurs alanguis dans de petits paniers en osier. Derrière le comptoir, Charbel El Feghali accueille, sourit, conseille, suggère. Il connaît son stock sur le bout des doigts. Et son stock, c’est du délire. Bien épicé, le délire.

Charbel, c’est donc le nouveau boss de cette institution genevoise qu’est Lyzamir. Il a repris l’épicerie orientale au printemps. L’a rénovée au mois en septembre. Et, depuis, «travaille comme un dingue, huit jours par semaine». «Cette boutique, c’est la première chose que j’ai découverte à Genève quand j’y suis arrivé, il y a qiunze ans.» À l’époque, le jeune homme a quitté son Liban natal pour voir du pays. Il fait du théâtre. Et envisage de s’inscrire en doctorat d’histoire du spectacle à la Sorbonne. Genève n’est alors qu’une étape de son périple. «Je dormais à l’Hôtel Saint-Gervais. Et le premier jour, je me retrouve là devant. Les parfums qui s’échappaient par la porte, l’étal sur le trottoir, les graines dans les sacs de tissu; je me suis dit: «Voilà une très belle épicerie comme chez nous.»

Sel vicking

L’admirable souk aux mille épices, semoules et fruits secs a été créé par un autre Libanais en 1987, le moustachu, docte et amène Malek El-Khoury. D’abord strictement orientale, l’échoppe se mondialise au milieu des années 90, en ouvrant son stock aux produits de la planète tout entière. Au curry pakistanais et à la maniguette africaine, au sel maras du Pérou et au cubèbe indonésien. Aux poivres de Tasmanie et de Selim. Aux piments indiens et oiseaux. Aux sels miroir et viking. Aux raisins de Smyrne et aux noix de pécan. Un monde, une galaxie.

Malek El-Khouly prend sa retraite l’an passé. Son premier repreneur n’est pas à son affaire. Les gourmets genevois tremblent. Leur caverne d’Ali Baba risque la fermeture. Entre-temps, Charbel El Feghali a trouvé l’amour au bout du lac. Et s’y est donc installé. «Un beau jour, j’ai entendu dire que le commerce était à reprendre. J’ai foncé. Cette épicerie était pour moi. Et moi, j’étais fait pour elle.»

C’est que l’homme a des lumières en matière de comestibles. À côté de Beyrouth, ses parents ont des oliveraies, dont ils tirent une huile toute douce. Ils fabriquent aussi des eaux de rose, de lavande, de sauge. Le fiston, quant à lui, a un beau terrain au pied des Pyrénées françaises, où prospèrent fruits et légumes, qu’il transforme dans sa cuisine genevoise en purées pimentées, confitures et chutneys variés. «J’ai travaillé à la Ferme de Budé et souvent vendu mes propres produits au marché de Noël de la rue du Mont-Blanc.» Huiles, hydrolats, confitures: toutes ces spécialités familiales ont donc rejoint le fond babélique de l’enseigne.

Mystérieux asafoetida

«Même si je ne m’y connais pas mal en épices et fruits secs, il a quand même fallu que je me renseigne sur certains articles du stock», sourit-il. «L’asafoetida, par exemple, une graine indienne à la drôle d’odeur, je n’en avais jamais entendu parler.» Ben, nous non plus. Comme pas mal de baies lointaines et de poudres odoriférantes cachées dans des bocaux alignés sur les étagères de cette épatante épicerie globale.

Poudres odoriférantes du Moyen Âge

Sur le comptoir de Lyzamir, le chaland s’étonnera peut-être de découvrir deux pots aux étiquettes intrigantes: «poudre de douceur, Catalogne XIVe» et «mélange médiéval, Venise». Oui, des mélanges d’épices venus du Moyen Âge. N’auraient-ils pas perdu un brin de leur parfum avec les années? Ben, non. Car il s’agit de recettes anciennes, mais de réalisations toutes récentes. C’est Sarah Morandini, employée du magasin, qui a mitonné tout ça. La jeune femme se passionne en effet pour la cuisine ancienne.

«Un beau jour, je suis tombée sur un recueil de recettes médiévales adaptées au goût du jour. J’ai craqué. Je suis repartie de la librairie avec, avant de m’attaquer à un mélange d’épices détaillé dans l’ouvrage. C’est d’ailleurs comme ça que j’ai poussé la porte de Lyzamir la première fois.» De fil en aiguille, elle se retrouve à travailler dans l’échoppe, d’abord avec Malek El-Khoury puis, après une pause, pour l’actuel patron.

Très vite, son premier bouquin culino-historique montre ses limites. «Les recettes, destinées aux cuisiniers modernes, étaient simplifiées. J’ai eu envie d’aller plus loin, de remonter aux sources.» Sarah se met à potasser, à traduire des textes anciens. Le souci: c’est que ces recettes vintage ne comportent bien souvent pas les proportions exactes, ce qui peut s’avérer délicat pour les mix d’épices. «Il y a tout de même des indications. Par exemple, l’auteur signale deux ingrédients dosés dans la même quantité, moitié moins ou moitié plus. Pour le reste, je fais de la reconstitution avec pragmatisme et juste mesure.»

J.Est.