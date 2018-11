Perdreaux, grouses et bécasses sont magnifiés au Domaine de Châteauvieux

Le Domaine de Châteauvieux a réussi sa révolution esthétique. Le cadre, devenu un soupçon ringard, offre désormais une harmonie parfaite entre les vieilles pierres et des teintes claires et lumineuses. Des lustres contemporains complètent cette transformation qui séduit par son élégance.

Après ce tour d’horizon réjouissant, plongeons le regard dans les assiettes, on ne se refait pas. La carte de chasse propose un éventail impressionnant de gibiers, poils et plumes confondus. Chevreuil, cerf, chamois, mouflon, sanglier sont au rendez-vous comme sur la plupart des tables de chasse du canton. Alors intéressons-nous en priorité à la plume, beaucoup plus rare sur les cartes.

Damien Coche, chef de Philippe Chevrier, propose ce jour-là du perdreau gris et de la grouse tirés en Écosse. Perdreau? Venu d’un élevage et lâché dans la nature quelques jours avant l’ouverture des hostilités? «Non, affirme-t-il, du vrai sauvage comme la grouse.»

La bécasse des bois, reine de la plume

D’autres volatiles? «Oui, des bécasses des bois, tirées, elles, en Franche-Comté.» La reine de la plume. Un oiseau dont la chasse n’est pas interdite, mais que les restaurateurs français n’ont pas le droit de servir. Contrairement aux suisses. Il est très rare de le trouver dans l’assiette, vu sa rareté et son prix. La bécasse ne se retrouve que sur les plus grandes tables étoilées.

Mais avant de la déguster du bout des doigts, Damien annonce la couleur sous la forme de trois bouchées succulentes. Une tranche élégante de ballottine de faisan, entourée d’une bande de lard et farcie de pistaches et de figue. Une petite merveille fondant en bouche. La sphère de rillettes de palombe, à la texture fibreuse mais tendre, est relevée d’une gelée vinaigrée décuplant ses saveurs. La terrine de canard colvert est passée, elle, à la grille fine et parsemée de flocons de noix de coco.

Perdreau gris rôti au chou vert et lard du Valais

Le perdreau gris se présente avec cérémonie. Ses suprêmes rôtis, très rosés à cœur, côtoient ses cuisses confites. Un cromesquis façonné avec de la chair effilochée complète l’éventail de textures, en compagnie d’un minuscule bolet planté sur une tige.

Le volatile est posé sur une compotée de chou vert agrémentée de fins bâtonnets de lard valaisan. Tout autour se prélasse le jus du rôtissage additionné de jus de citron Meyer, un hybride entre l’agrume classique et la mandarine, à l’acidité adoucie et à l’aromatique puissante. Le perdreau en est tout exalté.

Grouse en suprêmes rôtis et en raviole à la truffe d’Alba

La grouse débarque d’Écosse toute fringante. Sa chasse débute le 12 août, «the glorious 12th», lorsque cet oiseau se goinfre de baies de genièvre. Sa chair offre alors une saveur très forte. En novembre, elle est moins marquée, tout en restant puissante.

Philippe Chevrier la propose en deux services. Les suprêmes pour débuter, rôtis puis pochés à la crème pour les attendrir.

Ils sont escortés d’un tartare des filets mignons, au goût tonique, d’un dim sum frit à la pâte épaisse et à la farce filandreuse, d’un cube d’aubergine confit, d’un caviar du même légume non fumé (hélas), d’une quenelle de figue et d’un coulis de champignons. Ce dernier permet d’adoucir les saveurs, en particulier celles du tartare.

Le second service comprend une raviole en pâte al dente farcie des cuisses confites. La pasta est posée sur une brunoise de légumes et d’airelles noyée sous un consommé savoureux réalisé avec la carcasse de la grouse. L’assiette, entourée de cubes de foie gras rôtis, est parsemée de fines lamelles de truffe blanche d’Alba, la cerise sur le gâteau.

Bécasse des bois et sa tartine d’abattis

La vedette du repas fait son apparition. Cette bécasse des bois est associée à des légumes travaillés de diverses manières. On peut les déguster selon ses désirs, textures inégales. Quelle importance?

Admirons plutôt ce volatile merveilleux. Suprêmes presque saignants, cuisses résistant juste ce qu’il faut sous la dent, tête et bec en deux parties, cervelle cachée sous un cube de foie gras. Damien Coche n’a pas oublié la rôtie, bien entendu. Cette tranche de pain grillé tartinée des abats malaxés à du foie gras.

À Châteauvieux, on lui donne un air de fête, la masse est lisse, passée au chinois. Elle manque sans doute de la rusticité indispensable à ce plat de la campagne. Où le pain, placé sous la broche, se gorge de la graisse des oiseaux qui tournent au-dessus. Nostalgie, même si le plat de Châteauvieux nous envoie au paradis.

Post-scriptum

Carte des vins somptueuse

Note du pain 5/5

Service professionnel, un brin cérémonieux

