Monsieur Cerf, le roi de la tarte et de la Lorraine

Quelle que soit l’image que vous vous faites d’un pâtissier aguerri, effacez-la illico. Voilà un bon géant, tout en barbe, truculence et tattoos, avec une voix toute douce et la langue bien pendue. Un nounours rieur de 2 mètres, qui ponctue son propos de punchlines bien senties. Lui, c’est Sébastien Dumotier, propriétaire, à l’enseigne du Cerf, d’une micropâtisserie pas comme les autres sur le boulevard Carl-Vogt. «Ce n’est pas une pâtisserie, ni une boulangerie, mais the place to be», assure-t-il avant de se fendre la poire.

De quoi s’agit-il exactement? Ben, d’une école-boutique de 20 petits mètres carrés, nichée dans un ancien magasin de fringues. Jusqu’à 14 heures, Sébastien y vend des tartes aux fruits et des cakes citron ou chocolat. Plus des sandwichs balèzes. Plus des croissants aux amandes. «Je fais des croissants aux amandes excellentissimes; ça commence à se savoir dans la rue», tonne-t-il, la pupille rieuse. «Tout est fait maison, même le pain des sandwichs. Et en toute petite quantité. Une tarte. Un cake. Cinq croissants. Huit sandwichs. Les vitrines avec 400 trucs qui traînent d’un jour à l’autre, avec les pâtes toutes molles, ce n’est pas mon truc. Je préfère une seule tarte, une belle, qui me fait de l’œil.»

Le soir et le week-end, le pâtissier donne des cours. Quatre élèves maximum, serrés dans sa «cuisine Ikea». «Ici, je n’utilise que des ustensiles très simples, que les gens ont à la maison. Moi, je ne fais pas de la pâtisserie de haute voltige. Les machins trop compliqués, ça me prend la tête. Les clients, ils aiment retrouver le goût du gâteau de leur tatie ou de leur mamie.» Et sans diktats diététiques, svp. «Il y a du gluten, du beurre et de la double-crème de Gruyère: hyperlight!» Il rigole. La double-crème, il l’utilise par exemple pour sa quiche, dont la recette allèche grave. «Je suis le roi de la Lorraine!» s’esclaffe-t-il. Avant d’embrayer sur Marguerite, dont les photos ornent le mur. Marguerite, c’est un bouledogue anglais à la truffe bougonne. Marguerite, c’est donc sa chienne chérie. «Elle m’accompagne, elle m’aide, elle a été témoin de toutes mes joies et de toutes mes peines.» Merci Marguerite.

Le colosse gourmand a eu plusieurs vies avant de beurrer la pâte feuilletée. Né à Paris, il a officié vingt-cinq ans comme directeur artistique dans le prêt-à-porter féminin de grande taille pour plusieurs marques notoires. «Je les habillais, je les nourris à présent», se marre-t-il. Le monde de la mode finit par lui ronger le moral. À la quarantaine, il s’offre une formation express de pâtissier dans la prestigieuse École Ferrandi. Puis ouvre un resto dans le IIe: Latarte. «Car je suis le roi de la tarte», fanfaronne-t-il. L’enseigne plaît. Le buzz bourdonne chez les foodistas. Sébastien se retrouve invité à la télé. Loué çà et là. Il écrit aussi un bouquin chez Marabout, où il dévoile les secrets de la pomme caramélisée et de la fraisière qui fait boum.

Les bois du cervidé

Quand son ami trouve un job à Genève, il le suit. «J’adore Genève. C’est bien tranquille ici. On a une petite vie bien pépère. Le dimanche, on fait notre marché à Plainpalais.» Le projet de Cerf en tête, il cherche l’arcade idoine des mois durant. «Je visais ce quartier. Le boulevard Carl-Vogt, c’est un peu le Soho genevois, à la fois branché et populaire, hipster mais sans prétention. J’ai eu de la chance de tomber sur une propriétaire vraiment épatante.» En février dernier, notre gaillard se lance. Tiens, pourquoi le Cerf? «C’est mon totem», assure-t-il. Il arbore d’ailleurs un fier cervidé tatoué sur le cou. «C’est un animal noble qui renaît chaque année via ses bois. Moi, c’est pareil. Je tombe. Puis je refais mes bois. J’avais un bon business à Paris. Me voilà heureux à Genève. Qui sait où je serai dans trois ans? Singapour? Lisbonne?» En attendant que le cerf s’en aille bramer ailleurs, on s’en ira croquer ses tartes. Ben oui: n’est-il pas le «roi des tartes»? Cerf. Boulevard Carl Vogt, 39. Du lundi au vendredi, 8-14 h. Tél.: 022 436 85 22.

(TDG)