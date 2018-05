Mieux manger pour mieux vieillir

C’est une histoire à double sens: l’alimentation conditionne la santé et l’âge conditionne l’alimentation. A 20, 40, ou 65 ans, les besoins alimentaires du corps ne sont pas les mêmes. «Avec l’âge, le métabolisme change, confirme Laurence Genton Graf, médecin adjoint agrégée à l’unité de nutrition des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En vieillissant, on a tendance à perdre de la masse musculaire, laquelle détermine le métabolisme, c’est-à-dire les besoins en calories.»

Or, la plupart des personnes continuent à manger autant à 60 qu’à 30 ans et prennent du poids avec les années. «Sur plus de 5000 personnes habitant la région genevoise, il a été démontré que la masse grasse augmente progressivement avec l’âge chez les hommes, et particulière-ment entre 45 et 65 ans chez les femmes, alors que la masse maigre (les muscles) diminue», explique encore Laurence Genton Graf. Le surpoids s’installe doucement, la sédentarité aussi, faisant le lit des futures pathologies de l’âge. C’est ce que les spécialistes appellent le «vieillissement secondaire», celui que l’on fabrique soi-même à travers son mode de vie, son alimentation et son niveau d’activité physique. Il peut être ralenti ou accéléré suivant son hygiène de vie.

Dr Laurence Genton Graf: «La masse grasse augmente progressivement avec l'âge»

Ici aussi, l’histoire se joue à deux niveaux: «Manger sainement n’est pas suffisant si on ne fait pas d’activité physique. L’un ne va pas sans l’autre, insiste le Dr Genton Graf. Des études ont prouvé que lorsque l’on mange même sainement, mais que l’on ne bouge pas, on fabrique de la masse grasse.»

Attention aux calories vides

Le surpoids et l’obésité, qualifiés d’épidémie du siècle, cachent un autre phénomène alimentaire dont on parle peu et qui est pourtant répandu: la dénutrition. «30% de la population admise aux urgences, tous âges confondus, est en état de dénutrition. Cet état, caractérisé par une perte de poids et de masse musculaire, est plus développé chez les personnes âgées. Il peut être lié à des besoins nutritionnels en calories et protéines insuffisamment couverts», explique encore le Dr Genton Graf. La surprise, c’est qu’on peut être à la fois en surpoids et dénutri. Trop de calories «vides», trop de gras et pas assez d’activité physique qui permettent le bon fonctionnement du métabolisme.

On peut être en même temps en surpoids et dénutri: 30% de la population admise aux urgences est en état de dénutrition

Or donc, comment mieux manger quand on vieillit? «Il n’y a pas de régime particulier pour telle ou telle pathologie liée à l’âge, annonce Laurence Genton Graf. Une fois qu’on a compris qu’il faut manger de tout, de façon modérée et équilibrée, et qu’il faut bouger suffisamment, on a compris l’essentiel pour bien vieillir. Le plus important, c’est d’avoir la force de sortir de «la phase de contemplation», cette phase où les patients comprennent le problème mais ne renoncent pas pour autant à leurs habitudes alimentaires ou sédentaires. Comme dans n’importe quelle prise en charge, il faut que le patient s’implique. La réussite de la lutte contre les maladies de la contre les maladies de la vieillesse liées, entre autres, à l’alimentation (hypertension, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires...) nécessite la collaboration du patient. Si le patient n’est pas motivé pour changer, on ne pourra pas y faire grand-chose.»

Cliquez pour agrandir

WILLIAM, 67 ANS: «JE ME SENS PLUS EN FORME QU’IL Y A DIX OU VINGT ANS» TÉMOIGNAGE

Très actif, William (nom d’emprunt) est un ancien cadre dirigeant bancaire. A l’occasion de son départ à la retraite à 65 ans, il y a deux ans, il décide de faire un régime: «Avec les réunions, les déjeuners d’affaires, les avions, les cocktails… difficile de garder la ligne. J’ai fait ce régime avec ma femme, c’était une diète simple, avec zéro alcool au début, beaucoup de poissons, de légumes verts, du pain en petites quantités. On mangeait de tout mais modérément. Et très peu de sucreries. Notre régime a duré un mois et demi pour la phase stricte, j’ai perdu 8 kilos. Cela fait deux ans que j’ai terminé cette diète, je n’ai repris que 3 kilos. J’ai conservé le bénéfice et je me sens plus en forme aujourd’hui physiquement qu’il y a dix ou vingt ans. Ce qui compte, c’est de faire attention à ce que l’on mange. Etre conscient des aliments qu’on ingère, savoir écouter son corps et apprendre ce qui lui va. Finalement avec le recul, je n’ai pas fondamentalement modifié mon alimentation. Ce qui a changé, c’est l’observation de soi.»

Retrouvez plus de contenu Bilan dans www.bilan.ch

(Bilan)