Michel Roth magnifie les saveurs du café

Cuisiner avec du café, voilà le pari lancé par Nespresso à 25 chefs suisses, dont huit en Suisse romande (voir encadré). Chaque table proposera, du 29 octobre au 19 novembre, des menus de midi ( 70 fr. ) ou du soir ( 120 fr. ) associés à deux grands crus de café.

Il s’agit d’un arabica Bourbon, Kilimanjaro Peaberry, qui pousse sur les coteaux du Kilimandjaro, en Tanzanie, et d’un caracoli, Nepal Lamjung, planté au pied de l’Himalaya. Le premier, torréfié en deux parties, offre des notes fraîches rappelant le pain grillé et une texture veloutée. Le second se caractérise par des arômes fruités.

Michel Roth, chef exécutif de l’hôtel Président Wilson, en collaboration avec le chef du Bayview, Laurent Wozniak, a composé, comme ses consœurs et confrères, un menu de plats dans lesquels ces deux crus de café constituent un élément gustatif primordial. Ce n’était pas une tâche aisée, car l’équilibre des saveurs n’est pas facile à obtenir avec des tonalités qui n’entrent que rarement dans la composition d’un mets salé.

Nepal Lamjung et les Saint-Jacques

Il fallait donc oser confronter la sélection Nepal Lamjung à des noix de Saint-Jacques. Ces dernières se déclinent sur l’assiette en deux versions: en carpaccio assaisonné avec une huile de café et en noix entière rôtie décorée de perles du fameux grand cru. Ces dernières, façonnées dans un bain d’alginate, éclatent en bouche et se marient avec le coquillage parsemé de gros sel.

Cette entrée fut dégustée en compagnie de deux tasses, une version longo et un expresso. La première n’était pas assez concentrée, la seconde était plus adaptée, mais a priori un ristretto aurait été parfait!

Kilimanjaro Peaberry et les noisettes de chevreuil

Les noisettes de chevreuil constituant le plat principal étaient nappées d’une sauce au vin rouge agrémentée de sucre, badiane, quatre-épices, cannelle, orange et de Kilimanjaro Peaberry. Des roulades de navets étaient surmontées d’un crumble parfumé avec le même grand cru. Ce gibier servi en deux concentrations de ce café a trouvé une harmonie sympathique.

Et a permis une découverte étonnante. Ce plat était associé à une émulsion de rattes aux truffes noires. Ce n’est pas la saison, mais les chefs savent les conserver en sauvegardant leur parfum magique.

L’union entre cette tuber melanosporum et le Kilimanjaro Peaberry se révéla fabuleuse. Un mariage parfait! A retenir pour réaliser d’autres expériences…

Le dessert, concocté par le chef pâtissier Didier Steudler, mettait en exergue la même sélection de café. Un biscuit type quatre-quarts farci de crème au beurre noisette-café et une glace à base des capsules dorées de caracoli. Un coulis chocolat très acide, car souligné de vinaigre, complétait l’harmonie gustative de cette composition qui ne trouva sa pleine expression qu’en la dégustant avec un expresso très serré.

Michel Roth et son équipe avaient tenu leur pari!

