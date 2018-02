Marc Veyrat récupère ses trois étoiles Michelin!

Marc Veyrat rejoint le club fermé des grandes tables de France. Il reçoit les trois étoiles Michelin qu’il convoitait après quelques années d’abstinence volontaire…

Lorsqu’il quitte sa Maison bleue à Veyrier-du-Lac, il perd automatiquement ses triples macarons. «Cela n’a pas d’importance, confiait-il. Je vais créer, dans la ferme de mon père à Manigod, un restaurant qui célébrera la nature. Je quitte sans regret le monde des guides gastronomiques…»

Sa Maison des Bois, au-dessus du col de la Croix-Fry, réunit un restaurant gastronomique et des chambres cosy dans de petits chalets. Établissement luxueux qui ne figure donc pas dans le guide rouge.

Manque de chance, le bâtiment principal est détruit par un incendie et le chef savoyard reconstruit, en mieux, son restaurant. Et il se lâche: «Ma disparition du Guide Michelin m’a donné l’impression d’être abandonné… C’est trop dur de disparaître comme cela de la scène. Je demande ma réintégration!»

Ce sera chose faite dans l’édition 2017, avec deux étoiles, la troisième couronnant aujourd’hui l’immense talent de ce cuisinier hors norme. Une décision d’une logique implacable. Marc Veyrat n’a jamais été aussi dynamique, créatif, il nous plonge dans un abîme de bonheur gustatif.

Marc Veyrat n’est pas le seul chef célébré au plus haut niveau par le Michelin. Christophe Bacquié est le second triple étoilé de l’année. Il opère au Monte Christo, restaurant gastronomique de l’Hôtel du Castellet, dans le Var.

Corse d’origine, il fait ses premières armes à l’Oasis de la Napoule, avant de rejoindre son île. Il devient meilleur ouvrier de France en 2004 et obtient une puis deux étoiles à l’hôtel Relais & Châteaux La Villa , à Calvi. Il les conserve lorsqu’il s’installe au Castellet en 2009. Sa troisième étoile, il la doit à l’excellence de ses produits, à ses cuissons d’une grande précision et à des mariages d’une belle originalité. On garde un souvenir ému d’un remarquable repas en juin 2012. (TDG)