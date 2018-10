Marc Plancherel bichonne ses cailles

«Beaucoup de personnes croient que les poules et les cailles se ressemblent. Mais pas du tout, s’exclame Marc Plancherel, qui tutoie d’emblée. La caille doit se confiner pour pondre. Elle a beaucoup de prédateurs. En volière, elle n’est jamais stressée. Contrairement à la poule, elle ne gratte pas les sols trop froids sinon elle ne pond plus.» À l’intérieur de l’un de ses deux containers posés sur un terrain à Torny, la voix du Fribourgeois est dominée par le carcaillement incessant de ses Coturnix japonica, soit cailles du Japon, réputées meilleures pondeuses. L’éleveur est tombé dedans à 6 ans déjà, fasciné à observer pendant des heures derrière le grillage du jardin de son oncle, à Martigny, le manège de ses quelques gallinacés. Le boulanger de formation, devenu chauffeur poids lourd, s’est lancé dans sa passion en 2011, devenant aujourd’hui, dit-il, le plus grand éleveur de la région.

Le mâle se distingue de la femelle par la couleur rousse de ses plumes. Photo: Vanessa Cardoso

C’est vrai qu’il chouchoute ses quelque 2500 bêtes réparties dans différentes cages selon leur génétique. Marc Plancherel se concentre sur deux lignées, l’isabelle et la brune. Et prend un malin plaisir à détailler le système de reproduction de ces petits oiseaux dont le mâle se distingue de la femelle par la couleur de ses plumes rousses. Le matin, il les nourrit – elles mangent quand même 18 tonnes d’un mélange de blé, maïs et autres céréales par année! – et nettoie leurs cages qui contiennent chacune une centaine de bêtes. Le soir, toujours à 20 h, il vient chercher les œufs (la caille en pond un par jour). «C’est important de les laisser tranquilles l’après-midi.» Les gallinacés le lui rendent bien et reconnaissent leur maître quand il ouvre la porte. À l’heure de prendre la pose devant notre photographe, quelques caresses suffisent à les calmer afin qu’ils restent immobiles dans le creux de la main.

Les œufs de caille sont cinq fois plus petits que celui d’une poule. Photo: Vanessa Cardoso

C’est bien pour leurs œufs, riches de multiples vertus, que Marc Plancherel prend soin de ses cailles. «Les druides, déjà, en utilisaient dans leurs potions magiques. Leurs bienfaits remontent à la nuit des temps.» On leur prête même des propriétés pour traiter l’infertilité. «Ces œufs sont de vrais alicaments», ajoute l’éleveur. Il collabore avec des nutritionnistes, dont celui en charge des joueurs du HC Fribourg - Gottéron. Ce dernier les intègre au régime alimentaire des hockeyeurs. «Ils ne contiennent pas de cholestérol et sont très riches en phosphore, en fer et en vitamine B1 et B2.» Outre leurs valeurs thérapeutiques, ils séduisent également la gastronomie. Plusieurs cuisiniers, comme le chef étoilé Pierre-André Ayer, s’approvisionnent chez lui. Marc Plancherel a lui même conçu une recette d’œufs au vinaigre en bocal. Pour s’assurer d’une conservation optimale, il a bénéficié du savoir-faire de Claude Roggen, droguiste et herboriste. «Ils se déclinent nature, au piment ou au curry et se marient très bien avec de la viande froide.»

