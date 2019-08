Les soirées sont sereines et gourmandes à la Maison rouge à Carouge

Un îlot dans un quartier résidentiel et industriel. La Maison rouge apporte l’indispensable touche de couleur. Une terrasse de charme, comme un coin de campagne, vous tend les bras. On s’y précipite pour l’apéro dès 17 h , à la découverte des vins du patron, en dégustant une planchette de charcuterie et fromage.

Passons ensuite à table en scrutant l’ardoise qui se déplace au gré des arrivées. Cap sur une soupe de melon rafraîchissante garnie d’un sorbet tomate savoureux. Elle renferme des grains de grenade et est malheureusement surmontée d’une lamelle de jambon cru noircie, quasi brûlée… Dommage.

Un cabillaud en ceviche assaisonné avec talent

La truite en gravlax est remplacée ce soir-là par du cabillaud. Traité en ceviche, ce qui n’enlève rien à la qualité de la composition. L’assaisonnement est simplement assuré par une bonne huile d’olive et un trait de citron. L’harmonie est parfaite et les petits à-côtés (tomates cerises rouges et jaunes, grains de grenade) offrent des oppositions de texture sympathiques.

La tagliata de bœuf est tout aussi réussie. Une viande tendre, une cuisson saignante obligatoire et une assiette sur laquelle triomphe un bouquet de roquette assaisonnée comme un pesto.

Dans les suggestions du jour, la côte de veau semble vraiment attrayante. D’autant plus qu’elle est cernée de champignons, des chanterelles en l’occurrence.

La pièce est dodue, épaisse, dorée et sa cuisson annoncée «à basse température». Malheureusement, elle a subi trop longtemps l’épreuve du feu. Plus du tout rose, sèche, son jus intérieur évaporé. Un coup de malchance. En revanche, les pommes de terre entières d’accompagnement ne sont franchement pas joyeuses. Pourquoi pas une petite purée beurrée? A.G.

Post-scriptum

Carte de vins intelligente.

Note du pain 2/5.

Service très sympathique