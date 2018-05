Les plaisirs gourmands de l’Auberge de Vandœuvres

L’Auberge de Vandœuvres a réussi sa révolution! Ce bel établissement de campagne s’est offert un décor contemporain élégant dans un espace lumineux et spacieux. Oubliées l’ambiance surannée d’antan et la restauration à deux vitesses, soi-disant gastronomique d’un côté, bistrotière de l’autre. Michel Thiault, le nouveau chef de cuisine, ne propose qu’une carte bien équilibrée, élaborée sur des bases classiques remises au goût du jour. Des plaisirs gourmands qui réchauffent le cœur et ravissent les papilles.

À l’image de cette terrine de campagne passée à la grille fine, vivement assaisonnée, parsemée de noisettes entières et mondées. Elle se déguste avec une petite saladine toute pimpante et quelques cornichons croquants.

Feuilleté d’asperges et de morilles fraîches

Les gourmets plus élitistes choisiront le feuilleté d’asperges aux morilles fraîches. Une lame de pâte friable légère comme une plume, le travail du chef pâtissier Yvon Stengel, des tiges vertes et blanches qui résistent juste ce qu’il faut sous la dent et une sauce fluide, crémée avec circonspection, fleurant les saveurs de sous-bois des champignons.

Les artichauts en barigoule évoquent la Provence. Là encore, la cuisson les laisse croquants. Ils se prélassent avec des pointes d’asperges vertes dans une élégante vinaigrette maison. Comment résister à une daube de bœuf? Agrémentée de cèpes en prime? La solution? On la dévore! Cette viande confite dans une sauce parfumée fond en bouche, provoquant une explosion de flaveurs. On y plonge des rigatonis, gros cylindres de pâte al dente. Ludique…

On se demande pourquoi le tigre pleure

«Le tigre qui pleure» est la vedette de l’auberge, si on en croit les remarques des clients. Une tagliata de filet de bœuf mariné, tendre, servi saignant, nappé d’une sauce dominée par la coriandre. Beaucoup moins pimentée qu’espéré en pensant au fauve en larme illustrant le nom du plat. Cette belle viande rouge est associée à des haricots verts (trop cuits) et des pommes allumettes superbes.

Yvon Stengel, chef pâtissier MOF (Meilleur Ouvrier de France), propose un original Rubik’s Cube composé de crèmes glacées et de sorbets, maison, bien entendu. Un arc-en-ciel de saveurs, quel plaisir!

(TDG)