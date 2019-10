Les experts ne badinent pas avec la longeole

À l’instar de Manhattan, Miami ou Las Vegas, Genève aussi peut se targuer d’avoir ses propres experts. Sauf que les nôtres viennent essentiellement du terroir et résolvent un tout autre genre de crime. Leur domaine d’expertise: la longeole. Leurs armes: des papilles affûtées, un flair hors du commun et une solide expérience dans le tripotage de saucisses. Leur combat: bouter hors des étals les spécimens qui s’approprient à tort la très enviée Indication géographique protégée, l’IGP pour les intimes.

En 2012, ils étaient neuf à se réunir dans le plus grand secret pour accorder le blanc-seing à six longeoles autoproclamées. Des professionnels issus de tous les milieux en lien avec la tambouille locale: œnologue, journaliste spécialisé, bouchers, boulanger, représentant d’une association de consommateurs, laitier ou encore scientifique. Car on ne badine pas avec la saucisse genevoise.

Pour mériter la douce caresse du sceau officiel, elle se doit de respecter certaines règles strictes: être élaborée en terres genevoises, contenir un tiers de viande, un tiers de lard de bajoue et/ou de nuque et un tiers de couenne crue, être ensemencée de graines de fenouil et embossée dans des boyaux de porc ou de bœuf. Le béotien l’aura compris, l’ovni gastronomique made in Geneva ne s’improvise pas. C’est justement afin d’éviter au consommateur l’affront d’une usurpation d’identité que les experts enquêtent. Et sérieusement s’il vous plaît. Pour mener à bien leur mission, ils se réunissent une fois par an, affrontant sans broncher la précieuse cochonnaille dès 10 h du matin. À jeun… C’est que l’art de la dégustation est parfois cruel!

Autour de la table, le cérémonial est toujours le même, implacable. Le président, Christian Guyot, de l’École d’ingénieurs de Changins, rappelle ses troupes à l’ordre: pas de bavardages, pas d’yeux au ciel, pas de soupirs de satisfaction ou d’agacement durant la dégustation. Bref, rien qui puisse influencer ses petits camarades. Les prétendantes au sésame, amoureusement cuites par André Vidonne, le boucher du Palais, attendent sagement au chaud avant d’entrer en scène, dans l’anonymat le plus complet. Hors de question qu’un membre du jury puisse deviner de quelle maison vient tel ou tel échantillon. Les papilles fébriles, les fourchettes au garde-à-vous, les membres de la commission s’impatientent.

Durant près d’une heure et demie, ils vont noter de 1 à 6 les différentes prétendantes au titre. En dessous de 5, le charcutier se voit implacablement retirer l’IGP et se retrouve interdit de longeole pendant deux ans. La mauvaise nouvelle lui sera notifiée par courrier, accompagnée de conseils censés l’aider à améliorer sa recette et ainsi lui permettre de retrouver son honneur perdu. Arrive la saucisse étalon, qui servira de point de repère. La bestiole, dans sa version crue, passe de main en main. Tripotée, reniflée, tâtée, soupesée… Jamais saucisse n’aura fait l’objet de tant d’attention. Débarque ensuite sa jumelle cuite. André Vidonne dépose un morceau de l’onctueuse charcuterie devant chaque participant. L’assiette est en plastique, les couverts à l’avenant, touche populaire insolite noyée dans ce protocole tiré à quatre épingles.

Payer de sa personne par amour du (bon) goût

Lentement, chacun attaque sa tranchette, renifle, inspecte les grains de lard, louche sur le fenouil, avant d’engloutir la chose. Bruit de mastication, les yeux obstinément fixés vers le bas pour ne pas trahir la moindre émotion culinaire. Les stylos s’agitent, hésitent sur les commentaires à inscrire. La fourchette replonge dans l’assiette. Remachouillage. Regards concentrés.

«Vous avez terminé? Vos observations?» s’enquiert le maître de cérémonie. «J’ai eu l’impression d’une longeole régulière, la coloration était marquée, elle colle juste comme il faut», avance en premier le boulanger Alain Jenny. Hochements de tête. Le jury est unanime. «Un très bon étalon» confirme Barbara Pfenniger, représentante de la Fédération romande des consommateurs.

Les échantillons se succèdent et ne se ressemblent pas. Plus rien ne peut arrêter la petite communauté de pointus longeolistes, prête à absorber des centilitres de gras par respect pour vos assiettes. Critère suprême: que le boyau fasse honneur au concept de longeole. «Voire à la République», s’amuse l’un des participants.

Les discussions enflammées sur le temps de cuisson ou l’importance de la rubéfaction achèvent de convaincre que nous sommes décidément face à des gens à qui on ne la fait pas. Les bouchers genevois peuvent respirer: ce matin-là, toutes leurs créations ont passé l’examen...