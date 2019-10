Les canailleries du Socrate ébahissent

Au Socrate, n’oubliez jamais de réserver! Car la cuisine de Nicolas Giraud et son chef, Joaquin Zuruguay, attire une clientèle nombreuse et avide de fortes sensations gourmandes. Elle représente même toutes les classes d’âge, c’est rassurant. Oui, la cuisine canaille, longuement mijotée, comme celle de nos grands-mères, fait toujours recette. Quel bonheur!

Inutile donc de préciser que les influences dites «fusion» n’investissent pas la carte. Immuable depuis des années. Car le patron a su conserver l’esprit de Serge Zufferey, qui doit être heureux, sur son nuage, de constater que son bébé se porte toujours aussi bien.

Les charcuteries de Claude Porchet

La preuve? Claude Porchet, le charcutier de Bournens, se déplace encore avec sa camionnette pour livrer ses atriaux et sa saucisse à rôtir, et les joues de bœuf moutonnent longuement dans leur sauce parfumée avant d’inonder une pomme purée qui en tremblote de plaisir…

Intéressons-nous à l’œuf en meurette posé sur une épaisse tranche de pain. Une recette traditionnelle bourguignonne qui prévoit un pochage dans le vin. Ce n’est pas le cas au Socrate, mais on pardonne au chef car la sauce est tout à fait magnifique. Concentrée, gorgée de champignons de Paris coupés très fins, de petits lardons, elle imbibe de saveurs le pain grillé, une merveille.

La terrine de grand-mère Angèle est élaborée à base de foies de volaille. Cela explique sa texture très fine, mais jamais pâteuse. Elle se dissout sur les papilles pour créer une multitude de sensations gustatives. L’assaisonnement ne se contente pas de faire de la figuration, il prend une part prépondérante dans l’harmonie développée par la préparation. Le plaisir est total!

Médaillons de chevreuil

Chasse oblige, Nicolas Giraud met à la carte des médaillons de chevreuil. Ce soir-là, ils étaient passés au feu très vif dans la poêle et en étaient sortis un brin croûtés. Mais ils restèrent très roses à cœur et juteux, n’est-ce pas l’essentiel? Cela dit, le chef Joaquin Zuruguay propose une garniture maison remarquable: des spätzli si bons qu’ils surpassent les meilleures recettes de notre copine Betty Bossi, une purée de céleri, une compotée de chou rouge qui manque peut-être d’un soupçon de vinaigre, une marmelade d’airelles à peine sucrée (bravo) et une sauce poivrade suave. Répétons-le, n’oubliez pas de réserver!

L’adresse: Le Socrate, 6, rue Micheli-du-Crest. Tél.: 022 320 16 77. Fermé samedi midi et dimanche. À la carte (entrée, plat et dessert), compter 65 fr. Accès handicapés.

Post-scriptum: Carte des vins éclectique. Note du pain 2/5. Service efficace et souriant.