Les bonnes adresses pour déguster la chasse

Genève

La Diligence

Chêne-Bourg



Chez Annie, c’est mythique! Depuis 31 ans, on se régale à la Diligence. La chasse? Elle est comme on l’aime, gourmande, fondante, généreuse. Tout est là, fait maison, civet ou médaillons de chevreuil, servis dans de grands plats avec la garniture classique.

Tél: 022 349 02 54.

Le dix Vins

Carouge



C’est une adresse connue depuis longtemps pour les plats canailles de René Fracheboud. Chasse classique, un brin revisitée comme sa sauce Grand Veneur au cacao ou sa confiture de myrtilles en guise d’airelles. A déguster dans un bistrot qui a une âme.

Tél: 022 342 40 10.

Les Curiades

Lully



Saladine de perdreau aux lentilles vertes de la Petite-Grave, effilochée de lièvre à l’ancienne, rôti de cerf, sauce Grand Veneur au poivre noir, onctuosité de marrons, petite poire pochée au vin rouge et épices… on ne vous en dira pas plus, si ce n’est que ça vaut la peine.

Tél: 022 757 40 40.

Vaud

Restaurant du Lac

Le Pont

On se souvient encore d’un carpaccio de cerf et d’un râble de lièvre à tomber. L’un était fin, assaisonné comme il le faut, l’autre cuit à la perfection. Un grand moment de bonheur. A la carte, vous trouverez aussi un tartare de chevreuil, en entrée, ou la selle de chamois, selon arrivage. A savourer avec vue sur le lac de Joux.

Tél: 021 841 12 97.

Auberge Communale de Mollens

Mollens

Passionné, Guy Huck va chasser, cueillir des champignons et dénicher ce que la nature peut offrir. Les gens viennent de loin pour manger sa chasse et sont nombreux à s’inscrire aux repas à thème quand il s’agit de déguster le chevreuil ou de rôtir un sanglier entier au feu de bois.

Tél: 021 864 50 43.

Auberge de la Croix-d'Or

Yens

Jolie découverte que cette charmante auberge. Accueil souriant, ambiance décontractée. Le chef Olivier Hiernard vous fait voyager avec un consommé de perdreau, foie gras et truffes en entrée, filet de chevreuil rôti à la moutarde de bénichon en plat principal. Joli choix de fromages.

Tél: 021 800 31 08.

Valais

La Sitterie

Sion



En toute saison, c’est toujours un bonheur d’aller manger chez Jacques Bovier. En ce moment, il propose une fabuleuse selle de faon-cerf à la cuisson parfaitement maîtrisée. Vous avez aussi l’atriau de gibier au génépi ou le civet de chevreuil. On adore.

Tél: 027 203 22 12.

Régence-Balavaud

Vétroz



Un chef réputé en Valais, un ami, puis un autre m’ont dit que cette adresse valait le détour. Alors on ose vous en parler, car la carte laisse présager du meilleur comme la réflexion autour du chevreuil, la fibule d’entrecôte de cerf saisie minute ou le lièvre à la royale.

Tél: 027 346 69 40.

Restaurant Mont-Rouge

Haute-Nendaz



Bouquetin, faisan, daguet, chamois, bécasse ou tétras-lyre, la chasse de Loris Lathion tient de la magie.

J’ai envie de dire qu’au restaurant Mont-Rouge, à Nendaz (VS), on mange une des meilleures chasses de toute la Suisse romande. Pourquoi? D’abord il y a le chef, Loris Lathion, un vrai passionné qui, depuis plus de 20 ans, régale ses hôtes avec une cuisine inventive qui fait la part belle à sa région. Il maîtrise les cuissons comme personne, n’hésite pas à servir une viande plus que saignante qui fond en bouche, comme son filet de chevreuil en sashimi aux senteurs japonaises. Un régal qu’on gardera longtemps en mémoire.

Il propose aussi une chasse différente, de vraies belles découvertes. Il suffit de goûter au pot-au-feu de bouquetin, au désossé de chamois ou encore à la selle de daguet pour en être convaincu. «Le daguet est un petit cerf à deux bois, précise Loris Lathion, qui connaît tous les chasseurs du coin, en premier lieu son papa. Je sers la chasse jusqu’à fin novembre, en deux temps. Dans une dizaine de jours viendront la bécasse ou le tétras-lyre.»

Enfin, il y a l’accueil, un service impeccable, avec cette envie de mettre à l’honneur les meilleurs vignerons du Valais. Enfi, le décor à la fois rustique et moderne, de pierre et de bois, sied tout à fait à une ambiance de montagne.

Tél: 027 288 11 66.

Fribourg

Le Pérolles

Fribourg



Installé depuis peu dans l’immeuble Mario Botta, à deux pas de la gare de Fribourg, Pierrot Ayer enchante ses hôtes avec une cuisine d’exception. Dans son menu dégustation, on retient l’essence de faisan parfumée au sarrasin torréfié, le râble de lièvre et la selle de chevreuil rôtie à la moutarde de bénichon.

Tél: 026 347 40 30.

Auberge aux 4-vents

Granges-Paccots



A l’entrée de Fribourg, cette jolie bâtisse est une très bonne halte gourmande. En ce moment, chasse oblige, vous aurez le choix entre carpaccio ou joue de cerf, médaillon ou selle de chevreuil et leur garniture.

Tél: 026 321 56 00.

Neuchâtel

Les Six-Communes

Môtiers



Chez Marianne et Pierre-Alain Rohrer, c’est toujours délicieux et l’accueil chaleureux. A la cuisine, Marianne fait des merveilles et on vient de loin pour goûter à ses joues de sanglier braisées aux cornes d’abondance ou à son faux-filet de cerf à la fricassée de bolets.

Tél: 032 861 20 00.

La Ferme des Brandt

La Chaux-de-Fonds



Rien que l’endroit vaut le détour. Entrer dans cette vieille ferme est déjà un régal, mais passer à la table de Cyril Tribut l’est tout autant. En ce moment, il propose un tartare de biche parfumé aux baies roses ou des travers de cerf marinés à la citronnelle, au miel de sapin et au gingembre.

Tél: 032 968 59 89.

Jura

La petite-Gilberte

Courgenay

C’est un lieu hors du temps où il fait bon s’arrêter. Ici, les plats sont mijotés, à l’image de la daube de sanglier aux airelles, du civet de chevreuil aux parfums de sous-bois ou du civet de cerf, sauce poivrade.

Tél: 032 471 22 22.

Et aussi au Jura bernois

Auberge du Cerf

Sonceboz (BE)

L’auberge du Cerf offre deux ambiances, côté bistrot avec une chasse classique, côtelettes, médaillons ou selle de chevreuil, côté gastro avec une chasse plus élaborée telle que le fameux lièvre à la royale, le cerf ou le chamois. Jean-Marc Soldati saura vous enchanter. Le lieu aussi.

Tél: 032 488 33 22.