Les aliments sautillent sur les teppanyakis du Miyako

Le Miyako a changé de propriétaire, mais l’esprit du lieu est intact. Cet établissement japonais est divisé en plusieurs espaces: un sushi bar, des salons tatami au sous-sol et une collection de tables teppanyakis autour desquelles on s’installe en salivant.

Avant d’assister au spectacle, intéressons-nous aux quelques entrées proposées. Commencez par un bol d’edamames. Ces fèves de soja fraîches sont servies dans leurs cosses enrobées de sel. Une véritable friandise.

Œufs de saumon au radis râpé et crevettes aux algues

Si la carte des vins offre un éventail de crus traditionnels, une fiole de saké s’impose, froid évidemment. Il s’entend merveilleusement avec les œufs de saumon posés sur un lit de concombre et soulignés de radis râpé. Le chef a opté pour du daikon blanc à la saveur assez douce, pas du tout piquante. Cela manque un peu de tonicité.

Le bol de crevettes, algues et concombre se révèle plus dynamique, car la cucurbitacée est marinée au vinaigre. En symbiose avec les flaveurs iodées des autres éléments, l’harmonie est parfaite.

Plusieurs cuisiniers se relaient aux différentes tables chauffantes. Ce soir-là, Chris Landicho est à la manœuvre. Ce jeune homme très sympathique arrive des Philippines mais parle déjà un français parfait.

Il aligne les aliments à cuire, jette un filet d’huile sur la surface brûlante en inox. Ses gestes rappellent les gesticulations d’un chef d’orchestre. La julienne de légumes, pousses de soja, carottes et champignons tressaute déjà, bousculée par les palettes en métal avec lesquelles il jongle.

Le poulet coupé en fines lamelles se mêle à la fête. Il rôtit rapidement sous les bulles brûlantes de la sauce teriyaki ajoutée en cascade. Un clin d’œil de Chris, un filet de cognac et les flammes s’élève majestueusement.

Les anguilles grillées arrivent déjà prêtes. Elles viennent se réchauffer sur le teppanyaki en compagnie du riz d’accompagnement. Le travail est réalisé en amont. Les filets de poisson passent sous le gril, d’où ils sortent bien dorés.

La magie succulente de la sauce unagi

Le chef élabore parallèlement la sauce unagi: mélange de mirin et de saké porté à ébullition. Le chef ajoute du sucre qui se dissout, puis de la sauce soja. Le tout est réduit à consistance onctueuse. Badigeonnés de cette sauce suave, les filets d’anguille retournent sous le gril. Un geste qui se répète deux fois. Dans l’assiette, on découvre un poisson onctueux, parfumé, fondant, envoûtant. Un des plus grands plats japonais…

Post-scriptum

Carte de vins classique

Service très sympathique

(TDG)