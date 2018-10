Le trompe-l’œil sucré a son maître aux Pâquis

Un aveu en préambule. L’auteur de ces lignes n’a jamais été un bec à miel. Plutôt rillettes que chantilly, plus merguez que profiteroles, si vous voyez le genre. Il se souvient pourtant d’avoir pris des claques majuscules en zieutant, puis en dévorant, les desserts du Jardin, la table gastronomique de l’hôtel Richemond. Comment oublier cette fausse granny smith, une coque chocolatée moulée avec un brio dingue, et son cœur au caramel et à la compote de pomme? Cette orange sanguine contrefaite à la pulpe coulante et pralinée? Ce citron amoureusement reconstitué aux notes d’agrumes, caramel et noisette? Ces chefs-d’œuvre en trompe-l’œil, jouant avec malice entre douceur et acidité, exécutés avec une précision maniaque, c’est Sébastien Quazzola qui les a conçus et réalisés. Celui-là même qui vient d’obtenir le prix de meilleur pâtissier de l’année 2019 par le «Gault&Millau». Cette récompense-là, il ne l’a pas volée, croyez-nous.

Grand-père foufou

Barbiche soigneusement taillée et petit sourire en coin, le prodige entame à peine la trentaine. C’est bien jeune pour briller de la sorte. Mais Sébastien est tombé dans la marmite de chocolat tout petit. «Je suis issu d’une famille de cuisiniers», raconte-t-il. «Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père; tous tenaient des restaurants en Savoie. J’ai été conçu et suis né dans une cuisine.» Le futur pâtissier grandit donc à l’ombre des fourneaux du Beaurivage, l’établissement familial au Bourget-du-Lac. Et connaît très tôt son destin professionnel. «Jamais la question d’exercer un autre métier ne s’est posée.» À 13 ans, il quitte l’école pour un préapprentissage. «Pendant un an, j’ai pu découvrir tous les métiers de la restauration: traiteur, boucherie, boulangerie, le bar…» À l’issue de cette année panoramique, le gamin a choisi sa voie: la pâtisserie.

Pourquoi? «J’aime le sucre, d’abord. Et surtout l’aspect créatif du métier. Je tiens peut-être ça de mon grand-père, un peu foufou, qui préférait l’aquarelle à la cuisine.» Notez que le papa Quazzola réalisait aussi des sculptures en margarine pour son fiston. Bref, Sébastien, 14 printemps, démarre donc son apprentissage à la Boulangerie Claret, au Bourget-du-Lac. «Les semaines étaient longues. Sans week-end. Ma grand-mère me réveillait tous les matins à 4 h. Mais jamais je n’y allais à reculons.» Il continue sa formation au Lamartine, l’étoilé du coin. «J’étais ado. Les choses se sont un peu gâtées: mes premières gueules de bois. Et il fallait assurer le dimanche matin. Mais j’ai appris la rigueur dans la bonne humeur.» À 17 ans, suite «à quelques grosses bêtises», le papa expédie son fils «au service militaire». Comprenez au Chabichou, double étoilé de Courchevel. «J’y ai passé deux hivers. Le premier mois, j’appelais mon père tous les soirs en pleurs: la pression, le bizutage. Ce n’est pas évident d’être le communard (ndlr: le commis affecté au repas du personnel) et fils de singe (ndlr: un employé pistonné par ses parents). Puis je me suis secoué. Je suis sorti demi-chef de partie.»

1500 bûches

La suite du parcours? Un an et demi aux Morainières, à Jongieux. Un an et demi à Châteauvieux, «l’expérience la plus enrichissante, mais aussi la plus dure: de 8 h à 1 h du matin tous les jours. J’ai perdu quelques kilos.» Un an et demi au Four Seasons des Bergues. Trois ans et demi à la Confiserie de la Fontaine, à Coppet. «J’y ai appris à gérer les coûts et les volumes. Il vaut mieux quand on se retrouve avec une commande de 15 000 macarons. Ou avec 1500 bûches de Noël à faire.» Et toujours des horaires de dingue et des semaines sans fin.

En mai 2014, le voilà enfin au Jardin du Richemond. Avec le chef Philippe Bourrel, le courant passe, la synergie roucoule. Artisan d’une pâtisserie «épurée, féminine, aux goûts francs et aux saveurs harmonieuses», il met au point sa technique de trompe-l’œil – mandarine, orange sanguine, cèpe, truffe… – en sculptant une mousse de fruit congelée, avant de la pulvériser «avec un pistolet de carrossier». Résultats bluffants autant qu’exquis, on l’a dit. Quoi d’autre? Ah oui, ces jours-ci, Sébastien Quazzola propose une sélection de quatre de ses créations au bar de l’hôtel, tous les après-midi de 14 h à 18 h. Chérie, si nous allions prendre le goûter en ville? (TDG)