Le sacre de l’herbe royale

L’herbette Le basilic, dont l’intense arôme invite à se perdre au milieu des vertes contrées de Toscane, est également appelé «herbe royale». Cette dernière, originaire d’Asie du Sud, était autrefois considérée comme une plante sacrée dont la cueillette, réservée aux hommes, s’accompagnait de tout un rituel. Parvenue en Europe autour du XVe siècle, notre herbe est ainsi devenue le condiment favori des Provencaux et des Italiens. S’il est souvent employé pour assaisonner les salades, le basilic se marie en outre à merveille avec tous types de poissons. Dans le midi, c’est comme saveur principale du pistou, sauce proche du célèbre «pesto» accompagnant les pâtes de nos voisins d’Italie, que l’herbette est la plus réputée. Il demeure toutefois important de l’utiliser fraîche, car sa saveur s’estompe lors de la cuisson et du séchage. En dehors des plats d’été, on usera de la plante pour ses vertus digestives mais également insecticides. Et oui, rien de tel qu’un jus de feuilles de basilic pour dire adieu aux boutons de moustiques!

La recette C’est le carpaccio de fraises au basilic. Commencez par faire bouillir trois cuillères à soupe de vinaigre balsamique, deux cuillères à soupe d’eau, et une cuillère à café de sucre pendant trois minutes. Prenez ensuite 500 grammes de fraises, ôtez-en les queues, et coupez-les en fines tranches dans le sens de la longueur que vous disposez en rosace sur un support plat. Puis, appliquez une larme du mélange au vinaigre balsamique sur chaque fraise. Découpez alors dix feuilles de basilic en de minces lamelles que vous répartissez sur la préparation. Saupoudrez finalement le tout d’un brin de sucre glace. Recouvrez votre plat d’un film et laissez-le reposer au frais durant trente minutes.

Un dessert rafraîchissant à déguster lors des chaudes soirées d’été. Pour les plus gourmands, sachez qu’il est possible d’y ajouter quelques pignons légèrement dorés. (TDG)