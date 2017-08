Le Relais Bernard Loiseau devient un paradis gourmand et aquatique

Le Relais Bernard Loiseau à Saulieu a réussi sa révolution! Une remise en question culinaire doublée d’une spectaculaire extension, la Villa Loiseau des Sens. Elle comprend un magnifique spa de 1500 m2 et un restaurant bio attrayant.

Dominique Loiseau ne s’est pas laissé abattre par la perte inattendue de la troisième étoile Michelin – une sanction qui interroge lorsqu’on visite certains autres établissements au triple macaron. Le jour où le guide rouge éliminera vraiment les récompenses imméritées, le ciel sera zébré d’étoiles filantes.

Mais il aime faire le «buzz» en clouant au pilori des maisons qui font à l’évidence la gloire de la cuisine hexagonale. Il croit encourager l’art culinaire contemporain mais ne gomme pas les tables vraiment désuètes, peut-être parce que leur chef est encore vivant.

Nouvelle philosophie culinaire

Alors, Dominique Loiseau et Patrick Bertron se sont mis au travail pour renouveler la philosophie culinaire de la maison tout en conservant, bien entendu, le souvenir de Bernard à travers quelques-uns de ses plats emblématiques.

Patrick, Breton bon teint, résume cette réflexion en déclinant quelques évidences: «Nous réunissons les terroirs du Finistère et du Morvan. Normal, ce sont deux massifs granitiques et Morvan est un prénom breton!» Cette vision terre-mer se décline à travers le choix de produits de grande qualité et de savoir-faire qui les mettent en valeur. Le repas débute par un coup de cœur. En amuse-bouche, le maître d’hôtel propose le pâté en croûte d’Alexandre Dumaine.

Ce célèbre chef avait conservé, dans ces murs, trois étoiles de 1935 à 1964. Son pâté, composé de foie gras, de mousse de foies de volaille et de poulet de Bresse, est sublime. Et servi avec un verre de… cidre fermier breton. Clin d’œil étonnant qui annonce des découvertes séduisantes!

On pense à cette opposition de langoustines du Guilvinec, une poêlée à la perfection, l’autre crue et marinée à l’huile de noisettes sauvages, au vinaigre de citron et au poivre japonais sansho vert. Des artichauts à la barigoule et une bisque de têtes des crustacés complètent l’harmonie gustative du plat.

L’émietté d’araignée de mer, servi en médaillon, farcit aussi une fleur de courgette. Le duo se pare de pétales frits et de roulades de brunoise de cucurbitacée citronnée. L’océan tout en élégance…

La darne de sandre est entourée d’un film alimentaire percé et plongée dans un beurre clarifié à basse température. Sa chair reste diaphane, juste soulignée de son exsudat et escortée de navets boule d’or rôtis et en mousseline. Une simplicité qui mériterait sans doute un jus plus abondant pour mieux humecter le poisson.

Superbe brochet à la tétragone

Un reproche qu’on n’adressera pas au brochet. Les filets soigneusement levés sont roulés et cuits comme le sandre. Sa chair est ferme et fondante à la fois. Une texture fabuleuse associée à une tombée de tétragone (épinards sauvages) et entourée d’une sauce inspirée de la pochouse (bouillabaisse de poissons d’eau douce). Association de fumet, vin blanc, oignons, champignons. Quelques feuilles d’oseille crues ajoutent une subtile touche d’acidité et d’amertume. Quel talent!

La côte de veau, épaisse comme trois doigts, est rôtie presque bleue avant de passer une trentaine de minutes au-dessus du fourneau. Elle arrive rose, tendre, entourée d’une cour légumière – navet, betterave rouge, mange-tout, fenouil – et d’une succulente purée dominée par l’amande fraîche et la pistache. Les tranches se nappent d’un jus parfumé au mélilot, une plante mellifère aux notes vanillées. Le bonheur, c’est simple, non?

Le dessert se devait d’être frais et léger. La pêche blanche pochée aux bourgeons de cassis et sa gelée au rosé de Marsannay a couronné ce repas exceptionnel.

Post-scriptum Carte des vins encyclopédique. Note du pain: 4/5. Service professionnel et souriant. (TDG)