La renaissance réussie de la Couronne

L’Auberge de la Couronne à Jussy a réussi sa révolution. Sous l’impulsion d’Audrey Renard, le cadre a perdu son charme désuet d’antan pour faire place à un décor contemporain dépouillé presque en contradiction avec la cuisine bourgeoise proposée par le chef Michael Benyair.

Mais le confort, l’espace généreux entre les tables distribuées dans deux salles distinctes et l’amabilité et le professionnalisme du service contribuent à la réussite de l’entreprise.

Pâté en croûte d’un grand classicisme

Alors installons-nous sans arrière-pensée pour le passé dans cette auberge communale qui a connu de sérieux hauts et bas, côté cuisine. Attaquons donc le pâté en croûte, qui reste un des grands classiques du lieu.

Une pâte élégante, une farce passée à la grille fine et parsemée de petits dés de viande et de cornes d’abondance. L’ensemble est marqué par l’échalote, preuve que le chef maîtrise les saveurs avec doigté.

Carpaccio de betteraves chioggia

Michael Benyair travaille aussi la chioggia, ces betteraves rayées rouge et blanc qui doivent leur nom à la ville de Chioggia située en Vénétie, dans le nord-est de l’Italie. Il les traite en carpaccio, moitié crues, moitié cuites. Et il les associe à une salade gourmande qui n’est pas sans rappeler celle qui avait fait la réputation du triple étoilé Michel Guérard dans les années 70.

Cette saladine est enrichie d’une belle lamelle de foie gras cuit au torchon (qui mériterait toutefois un assaisonnement plus tonique), de saumon fumé et d’un œuf poché. Enfin, en principe. L’œuf manquait sur l’assiette!

Filets de perches meunières comme en 1933

Les filets de perches se taillent un succès indéniable, car ils proviennent du Léman. Le chef en propose aussi des moins chers, arrivés frais de Pologne, de marque Mc Lean. Ils sont vraiment remarquables, sans doute les meilleurs importés en Suisse.

Revenons à notre lac avec les deux préparations proposées par le chef: meunière comme en 1933 ou citronnés comme de nos jours. Allez, on craque pour la méthode ancienne. Pas si ancienne que cela, d’ailleurs. Un plat d’un grand classicisme où les filets dorés ne sont pas trop cuits et nappés raisonnablement de beurre.

Si on en croit quelques souvenirs des années 60, on se dit qu’en 1933, ils devaient être noyés dans le corps gras… Débarque aussi sur la table un panier métallique contenant un cornet de frites en (faux) papier journal. Croustillantes, de dimension svelte. Parfait, non?

Joues de porcelet façon fricassée genevoise

Si les perches restent incontournables sur les tables romandes, l’œil est irrésistiblement attiré par un plat prometteur: joues de porcelets, façon fricassée genevoise à la polenta crémée. Belle perspective, mais sera-t-elle à la hauteur des attentes d’un gourmet exigeant?

Lorsque l’assiette atterrit sur la table, le regard examine en priorité la sauce. Noire et onctueuse. Elle se teste du bout de la fourchette. Pas de doute, elle est liée au sang (de porc). Comme dans une fricassée originelle.

Combien de cuisiniers se lancent dans cette recette en occultant cet ajout indispensable qui rebute quelques consommateurs? Et n’ont pas le courage d’appeler leur tambouille «ragoût».

Alors régalons-nous de ces joues tendres et goûteuses nappées de cette sauce magique. Cerise sur le gâteau, la polenta crémeuse est élaborée avec une semoule de grains moyens dont la texture conserve, après cuisson, une petite mâche bien sympathique…

Terminons sur un dessert élégant et prometteur, une crème brûlée au caramel au beurre salé. Là encore, divine surprise: sous la couche de caramel durci au chalumeau se pâme une crème lisse d’une finesse et d’une légèreté incomparable. La commande se résumait à une portion avec deux cuillères.

La bataille fut âpre!

(TDG)