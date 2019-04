La cuisine traditionnelle évolutive et savoureuse du Délice Ange’Vin

Le Café de la Mairie, au Grand-Saconnex, a changé de nom. Il s’appelle désormais Délice Ange’Vin, enseigne évoquant les origines du nouveau patron, Jean-Baptiste Léger. On aime cet établissement tarabiscoté divisé en trois parties, une pinte et deux salles de restauration qu’on atteint grâce à un dédale de couloirs. Attention à ne pas se perdre en sortant!

En cuisine, Charles-Édouard Parreau travaille de façon traditionnelle tout en modernisant des plats à la présentation soignée. Normal pour un cuisinier qui a beaucoup bourlingué.

Originaire du Maine-et-Loire, il a appris son métier dans un établissement gastronomique de Cholet, avant de passer par Genève (Hostellerie de la Vendée), la Floride (restaurant Paul Bocuse), l’Australie (à Perth).

Saumon gravlax à la mangue

Au Délice Ange’Vin, il interprète son savoir avec talent et simplicité, un compliment en termes culinaires. On en veut pour preuve ces larges tranches de saumon gravlax, assez épaisses pour offrir une mâche confortable. Elles se dégustent avec de remarquables blinis maison et sont parfumées à la betterave rouge. Quelques touches de crème acidulée soutiennent l’assaisonnement. Un apport qu’on pourrait souhaiter un peu plus abondant pour offrir un soupçon d’acidité supplémentaire.

Le ceviche de bar joue aussi sur des notes doucereuses. Le poisson, détaillé en gros cubes (bravo), se marie avec des rondelles de radis offrant un contraste de textures agréable et se nappe d’un coulis de mangue. La faible acidité du plat est compensée avec bonheur par des notes pimentées décuplant les sensations gustatives.

Truite du Jura et sauce à l’orange

Charles-Édouard Parreau aime les impressions aigres-douces. Alors il accompagne son filet de truite du Jura d’une sauce à l’orange. Le poisson, poêlé sur peau avant de passer quelques secondes à la chaleur côté chair, se présente doré et donne l’impression d’une légère surcuisson.

Il n’en est rien. Il reste moelleux en bouche, d’une grande délicatesse, et se déguste avec une onctueuse crème de patates douces, des quenelles de ratatouille, dont les éléments restent légèrement al dente, et trois belles asperges vertes, elles aussi croquantes. Un joli moment gourmand.

La même garniture est proposée avec un pressé de cochon «Bierschwein». Élevés dans le canton d’Appenzell, ces porcs sont nourris à la levure de bière. La production atteint 500 à 600 bêtes par an, qui sont aussi massées chaque jour à la bière, ce qui est censé améliorer le goût de la viande.

Le chef propose un pavé de poitrine longuement confit, le gras s’est pratiquement évaporé, la chair, savoureuse, se mariant avec un jus serré au romarin. Belle réalisation!

Post-scriptum

Carte des vins intéressante.

Note du pain 3/5.

Service professionnel.

(TDG)