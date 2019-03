La cuisine cosmopolite du Seventy5

À Cointrin, l’hôtel Crowne Plaza accueille une clientèle internationale. L’occasion de mettre en évidence les spécialités genevoises au Seventy5. Le chef Jean-Marc Cauquil propose une carte certes éclectique, mais aussi axée sur la production locale. Une démarche que justifie le titre d’ambassadeur du terroir décerné par l’Opage.

Tous les produits ne proviennent pas du canton, bien entendu. La carte annonce, par exemple: carpaccio de veau, vinaigrette à la truffe. Sur l’assiette, les fines tranches de viande sont recouvertes de mesclun et de filaments de tomates séchées. La truffe est présente sous une forme d’huile à l’évidence industrielle. Le cuisinier a eu la main lourde, au point que l’arôme artificiel qui se dégage est si puissant qu’il en devient écœurant. L’assiette est repartie aux trois quarts pleine…

L’assaisonnement du ceviche de dorade est mieux équilibré. On pourrait le souhaiter plus acide, mais la préparation plaira aux plus nombreux. Plus ennuyeux, quelques arêtes sont restées dans la chair du poisson.

La côte de cochon provient de Jussy. Un gage de qualité. Surtout lorsqu’elle est bien épaisse et passée sur le gril avec circonspection. Soigneusement striée, elle se révèle tendre et savoureuse. Les puristes la préféreront à peine rosée, pour qu’elle reste bien juteuse. Au Seventy5, elle est bien cuite, une obligation vis-à-vis de la clientèle. Mais le plaisir est intact. Cette belle pièce de viande côtoie sur l’assiette une sorte de timbale. Une mousse de légumes pâteuse et sans saveur. Impossible d’en décerner la composition…

Le meilleur moment de la soirée? Les joues de veau braisées… Fondantes, nappées d’un jus concentré au vin rouge, associées à des pommes de terre et des choux de Bruxelles rôtis. Un joli moment de cuisine bourgeoise.

Post-scriptum

Carte de vins genevois, mais aussi d’ailleurs.

Note du pain 4/5.

Service efficace.

(TDG)