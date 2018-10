L’Italie populaire au Claire-Vue

Le Claire-Vue, bistrot de quartier animé par une famille ô combien sympathique, les Rizzetto. Federico, le papa, et Ottorino, le fils, aux fourneaux, Jocelyne en salle. Ils proposent avant tout une cuisine italienne mais réalisent quelques plats de brasserie. Une bonne idée sur un territoire où l’offre de restauration n’est pas toujours à la hauteur.

Pizzas croustillantes

Sur une majorité de tables trônent des pizzas. Un sujet rarement abordé dans ces pages. Mais lorsqu’elles sont excellentes, il n’y a pas de raison de les oublier. Elles ne sont pas cuites au feu de bois, impossible à installer au pied d’un immeuble. Mais elles restent fines, croustillantes, garnies de bons produits. On adore la romana, couverte d’un jambon cru de qualité, ou la siciliana, parsemée de thon, olives et câpres. Le père et le fils n’hésitent cependant pas à créer le scandale en proposant une pizza couverte de pommes allumettes ou de Nutella. L’antithèse d’une alimentation saine. Nous n’avons pas goûté, mais elles ont du succès, surtout auprès des enfants. Je ne sais pas qui est à blâmer. Mais les parents sont parfois laxistes…

Les pâtes fraîches d’Ottorino

Revenons aux choses sérieuses en dégustant les pâtes fraîches maison signées Ottorino. De la gastronomie sans aucun doute. Les tagliatelles à l’arrabiata, cuites al dente, dopent vos papilles, qui fondent de bonheur en goûtant les raviolis dodus farcis de porc et de lard fumé. Sous leur robe de coulis de tomates, ils reçoivent une pluie de parmesan.

Parmi les spécialités plus françaises, les viandes rouges, y compris sur ardoise, dominent le débat. Pourtant, les rognons de veau à la moutarde, roses à cœur, sauce bien relevée, tiennent la corde.

Des filets de perches du Léman ont même fait leur apparition. Moins convaincants, car visiblement poêlés à trop basse température. Une simple question de mise au point…

Post-scriptum

Carte de vins italiens

Note du pain 3/5

Service décontracté

(TDG)