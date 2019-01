Jacques Bulliard, le dernier «vrai» charcutier de Genève, rend son tablier

Gourmets genevois, préparez-vous à avaler une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise d’abord: après un bon demi-siècle de bons et loyaux services, le précieux Jacques Bulliard, le charcutier de la Halle de Rive, vient de prendre sa retraite. Bien méritée, la retraite. Cet artisan modeste et moustachu avait démarré le métier il y a cinquante-deux ans, chez son oncle, alors propriétaire de la charcuterie Argand dans les Rues-Basses. Il s’était installé à Rive lors de l’ouverture de la Halle en 1969. Et régalait depuis les connaisseurs de ses boudins anthologiques, jambon persillé, terrines, saucisses et atriaux de rêve.

Il était le dernier «vrai» charcutier de Genève en activité. Comprenez que naguère, charcutiers et bouchers suivaient des formations distinctes. Il s’agissait de deux métiers différents. Puis les deux apprentissages ont été fusionnés, du moins en Suisse. Il y avait 40 charcutiers au bout du lac en 1965. Il n’en restait que 4 en 2000. Bulliard était le dernier. Et s’en inquiétait. «Les artisans disparaissant, l’uniformisation menace. Partout les mêmes saucisses. Partout le même jambon industriel. Toutes ces recettes, ces assaisonnements, ces spécialités vont se perdre. C’est malheureux», nous confiait-il, mélancolique, il y a quelques années.

Un MOF sous la Halle

Cela faisait belle lurette qu’il se cherchait un successeur. Surprise: il l’a trouvé. La voilà, la bonne nouvelle. Le jeune Romain Pellet, natif de Valence en Isère, tient depuis le début de janvier les rênes de ce banc patrimonial. Attention: ce garçon-là a des lettres charcutières. Il est MOF. Comprenez Meilleur Ouvrier de France, dans la catégorie charcutier traiteur, distinction suprême au sein des métiers de bouche. Le ruban tricolore à son col atteste sa réussite à ce redoutable concours.

Romain a appris le métier dans diverses maisons de renom. Il a aussi enseigné à l'École hôtelière de Lausanne. «J'ai passé le mois de décembre à travailler avec Monsieur Bulliard, raconte-t-il. Avant Noël, c'était intense. Il m'a confié ses trucs et secrets. Enfin, certains…» Le nouveau maître des lieux souhaite perpétuer la vocation gourmande de l'enseigne, en amenant sa «petite touche à lui». «On va proposer des choses plus légères, moins salées. Voire quelques plats végétariens. C'est la tendance. Il faut coller au goût de la clientèle.»