Gastón Acurio sublime le Pérou dans nos assiettes

Lorsque le groupe Mandarin Oriental lui a proposé d’ouvrir un restaurant péruvien, le Yakumanka, à Genève, Gastón Acurio n’a pas hésité. Il a sauté sur l’occasion. Comme il l’a déjà fait à Barcelone, Miami, San Francisco et, bientôt, à Paris, dans cette ancienne gare du XVIe arrondissement qu’il va transformer en carrefour de la gastronomie latino-américaine. Car le chef est en mission depuis une dizaine d’années: il ouvre des «ambassades» de la cuisine péruvienne à travers le monde, afin de promouvoir sa culture et ses traditions.

Ce rêve est né dans le restaurant français qu’il a ouvert en 1994, avec sa femme, à Lima: Astrid Gastón. «Ce fut un long processus», raconte-t-il dans la langue de Molière. «Nous avons commencé à changer nos recettes françaises, en y ajoutant des ingrédients péruviens. Puis nous avons marié nos préparations péruviennes avec des produits français. Au bout de cinq ou six ans, notre cuisine ressemblait à un monstre…» Gastón Acurio décide alors de partir de zéro. Retourner à la base de la gastronomie andine. Au risque de perdre une partie de sa clientèle. À ses yeux, ce choix s’apparente à un geste militant.

Ne plus imiter l’Europe

«En perdant une guerre, le Pérou est devenu une colonie», explique-t-il. «Au fil du temps, le pays s’est alors nourri des différents courants d’influence – espagnol, japonais, chinois, inca ou italien – qui s’y sont installés. On a fini par retrouver ce multiculturalisme dans nos assiettes. Mais, en même temps, on nous répétait que cette cuisine n’était bonne que pour la maison, pas pour le monde; que nous devions garder cette culture pour nous… Le peuple péruvien s’est donc résigné à imiter l’Europe, afin de ne pas rater les opportunités que lui offrirait la vie.» Inacceptable pour Gastón Acurio! Au gré de ses voyages, il voit que les gens commencent à apprécier le ceviche. Il a donc voulu prouver à ses compatriotes que cette cuisine péruvienne, si authentique, si colorée, méritait de traverser les continents.

Son restaurant, à Lima, a servi de laboratoire à cette aventure culinaire. Pour le chef, en effet, il a fallu «construire un discours, une philosophie, définir une stratégie» avant de partir à la conquête de l’Europe et des États-Unis. «J’ai dû comprendre ce dont j’avais besoin pour réussir à présenter notre culture au monde.» Aujourd’hui, avec une cinquantaine de restaurants à travers la planète et cinq livres consacrés à la gastronomie péruvienne, Gastón Acurio est devenu le premier ambassadeur de son pays. Aussi adulé qu’une star du foot. Son passage à Genève, juste avant Pâques, lui a permis de mesurer (encore) toute l’affection que ses compatriotes lui portent. Certains avaient même la larme à l’œil au moment de l’incontournable selfie…

La cuisine? Son refuge!

Gastón Acurio n’était pourtant pas destiné à devenir cuisinier. Son père, ministre des Travaux publics de 1965 à 1967, puis sénateur de la République, envisageait plutôt une carrière d’avocat, laquelle l’aurait conduit forcément en politique. Mais dès sa plus tendre enfance, le futur chef entretenait une relation particulière avec ses casseroles. «J’ai grandi entouré de quatre sœurs aînées. Elles invitaient souvent leurs copains à la maison et comme je détestais ça, je trouvais refuge dans la cuisine. C’était mon endroit!»

Le jeune Gastón commence à lire des livres sur le sujet. Utilise son argent de poche pour «acheter des potirons ou des calamars». Préfère cent fois vivre la frénésie d’un restaurant au moment du coup de feu que se rendre au stade pour assister à un match de foot. «Ma mère détestait faire la cuisine. Peut-être ai-je commencé à préparer mes petits plats parce que je mangeais mal à la maison?» s’interroge-t-il avec malice. Ses parents ne voient pourtant pas cette passion d’un bon œil. Ils ne sont pas fâchés, mais inquiets! À l’époque, les chefs ne sont pas des stars comme aujourd’hui et n’ont pas les honneurs du tube cathodique.

L’exemple Ducasse

Pendant trois ans, alors qu’il est censé suivre les cours de la Faculté de droit à Madrid, Gastón Acurio ment effrontément à ses parents: sans leur consentement, il s’est inscrit dans une école de cuisine. «Je cachais mes livres quand ils venaient me rendre visite», sourit-il. Le jeune homme avait pris sa décision: il sera chef, sinon rien! La suite lui a donné raison. Et, à sa façon, il a marché sur les traces de son père. En servant son pays. Différemment.

Plus que Paul Bocuse, qui a fait sortir les cuisiniers de leur office, Gastón Acurio cite volontiers Alain Ducasse comme exemple – «Dans sa manière de créer des ambassades reconnues à travers le monde avec son nom». «Nos parcours sont différents. Mais s’il a pu le faire avec la culture française, pourquoi ne pourrions-nous pas le réussir avec la nôtre? Derrière notre cuisine, cependant, il y a des histoires de famille. Ce plat que tu as aimé déguster chez toi est désormais fameux et il est apprécié partout dans le monde…»

«Une cuisine unique, rafraîchissante»

Après ceux de Mexico City et de Barcelone, c’est le troisième Yakumanka que Gastón Acurio inaugure, à Genève, et à ses yeux, c’est le plus… réussi! Le chef le répète: sa mission n’est pas d’ouvrir un énième restaurant, mais bien de «raconter la culture péruvienne au monde». Cela doit évidemment se retrouver dans l’assiette. Au moment de créer la carte, il n’y a donc pas de place pour le compromis: pas question de changer les recettes d’une virgule! «Nous choisissons les meilleures à notre disposition et cherchons comment adapter les produits locaux à ces recettes.» Il y a néanmoins des plats qui ne plairont pas d’un point de vue culturel et seront d’office écartés. Comme cette mijotée de tripes qu’il adore, mais qui laisserait l’«Homo helveticus» de marbre. «Au Pérou, le cochon d’Inde est un plat national. Si on le proposait à San Francisco, on irait en prison, non?» À Genève, outre l’incontournable ceviche, plat fétiche de Gastón Acurio, les grillades – la «parilla peruana»! – sont à l’honneur. Reste une question… Pourquoi la gastronomie péruvienne est-elle aussi tendance aujourd’hui? La réponse fuse. «C’est une cuisine épicée, rafraîchissante, servie dans une ambiance décontractée. Elle est unique, parce qu’elle réunit plusieurs parties du monde dans l’assiette. Surtout, elle raconte l’histoire d’un pays, qui évoque la nature, l’environnement, au travers des ingrédients purs comme le maïs, la pomme de terre ou le piment.» Un retour à l’essentiel qui n’a pas fini de séduire les Genevois. J-D.S.

