Éric Muller: le champion de la merguez artisanale

Elle brûle gentiment le goulot, juste ce qu’il faut. Offre une chair juteuse et ferme, ni sèche ni grasse. Et se croque donc dans la joie. Elle, c’est la merguez de chez Muller, aux Grottes, la star des barbecues, la reine des grils. L’an passé, un jury de professionnels l’avait placée sur la plus haute marche du podium lors d’une dégustation à l’aveugle pour l’émission «À Bon Entendeur». «Le type de la télé était venu m’en acheter incognito», raconte le baraqué Éric Muller, devant le plan de travail de son labo où s’alanguissent des guirlandes d’appétissantes chipos de veau. «Il m’a dit: «Vous devriez regarder «ABE.» Je lui ai répondu que je m’en fichais un peu de ce genre d’émission. Il insistait, il insistait. Bon, j’ai finalement regardé. Et je n’ai pas eu tort.»

Un demi-siècle de charcuterie

Sacrée reine du genre en prime time, la merguez genevoise devient illico l’article le plus convoité de la boutique. «C’est un peu comme si j’avais gagné la Coupe du monde», rigole l’artisan. «Les gens ne voulaient plus que ça. Pour moi, cela a surtout été une reconnaissance pour mon travail et celui de mes parents avant moi.» Car du haut de cette petite saucisse-là, plus d’un demi-siècle de charcuterie artisanale nous contemple. La boucherie a ouvert en 1962, d’abord rue Rousseau. Lucernois, Muller père se retrouve à Genève pour apprendre le français. Et, accessoirement, pour draguer la jeune fille de la boucherie où il fait son apprentissage. «Il s’est fait virer par le patron», rigole Éric. «La jeune fille, c’était ma mère; le patron mon grand-père.»

Depuis tout petit, Muller fils sait qu’il reprendra un jour l’affaire familiale. Appelons ça une vocation. Ou un destin tout tracé. «À l’époque, mon père et moi allions chercher les bêtes vivantes chez les paysans. J’adorais ça. Il y avait encore un abattoir à Genève, à l’emplacement du stade de la Praille. Il a fermé. Il a fallu aller à Nyon, puis à Rolle, puis à Lausanne. Tous ces abattoirs ont fermé les uns après les autres. On se levait à 4 h du matin. Cela devenait trop compliqué. Depuis une quinzaine d’années, j’achète des bêtes entières chez des grossistes. Le métier change. Avant, c’était dur physiquement; maintenant, c’est devenu dur psychologiquement.»

Vitrine barbouillée

C’est que, même élu roi de la merguez par ses pairs, l’artisan des Grottes se fait du mouron pour le futur de sa profession. «En campagne, les bouchers s’en sortent encore. En ville, c’est foutu. Il y a vingt ans à Genève, on était 120. On est une vingtaine aujourd’hui. Sur les parkings des supermarchés, on voit des voitures à 60 000 fr. flambant neuves. Mais les gens ne veulent pas payer 1 fr. de plus pour un produit fait maison.» Sans parler du boulot, absorbant, pour faire dans la litote. «Comme les paysans ou les boulangers, on ne compte pas ses heures. Il faut aimer ça. Hier, dimanche, j’ai travaillé de 7 h 30 à 22 h. Et tous les soirs, après la fermeture, je fais les saucisses, les terrines, les saucissons, la viande séchée, les jambons, les longeoles et tout le reste.»

Ajoutez à ça le climat d’agressive défiance envers le métier qui règne aujourd’hui. Comme la plupart de ses collègues genevois, Éric Muller a essuyé une attaque nocturne de la part d’antispécistes. «Ils ont barbouillé ma vitrine de peinture et collé des autocollants partout. Ce n’est pas si grave. Je ne vais pas me plaindre. Mais ça fait quand même un choc quand on arrive le matin. Ils ont leurs idées que je respecte, j’ai les miennes. Ils ne devraient pas faire des choses comme ça. Ils se trompent de cible.»

Mais revenons à notre chère merguez. Comment est-elle fabriquée cette merveille cramoisie? «100% poitrine d’agneau! Certains y mettent du bœuf, de la graisse, de l’huile… Pas moi. Juste de la viande et des épices: harissa, paprika, ail, sel… C’est la recette de mon père. Celle de la boucherie Muller depuis 1962.» Et la cuisson? «Sans matière grasse, tout doucement, avec amour.» A vos grils! (TDG)