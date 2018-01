Des idées pour sublimer cette maudite betterave

On a tous en mémoire une triste assiette de crudités mastiquées sans joie dans le tohu-bohu d’une cantine scolaire. De la carotte râpée. Du céleri rémoulade. Six tranches de tomate aqueuse. Et l’incontournable salade de betterave en dés barbotant dans l’huile. Maudite betterave, avec sa douceur suspecte et son goût de terre. Beaucoup l’ont prise durablement en grippe sur les bancs de la communale. Et c’est bien dommage. Car cette racine-là, star des mois d’hiver, peut amener plein de voluptés. Si, si, si. Encore faut-il la traiter avec espièglerie, en s’éloignant des sentiers culinaires battus. Nicolas Darnauguilhem, le chef du Neptune à la Coulouvrenière, l’adore. Dès l’ouverture de son resto, le jeune chef l’a déclinée avec tact et imagination (voir nos éditions du 22 mars 2015). Il nous refile aimablement quelques pistes pour ne plus betteraver en rond.

Les joies de la fermentation

«Déjà, il faut dire qu’il existe plein de betteraves différentes», annonce-t-il, installé dans son nouveau bar, Le Tabouret, qui jouxte Le Neptune et devrait ouvrir sous peu. «Moi, je préfère la classique, la rouge. La jaune ou la Chioggia sont jolies et sympas, mais se montrent moins puissantes en saveur.» Sur les étals, au fil des saisons, la racine change d’aspect. «Les premières au printemps sont plus petites. J’aime bien les faire simplement revenir, glacées comme des navets, épluchées et coupées en deux avec un peu d’ail.»

Très facile encore: la betterave crue et râpée, «relevée d’une vinaigrette à l’huile de colza, vinaigre d’estragon et huile essentielle d’orange douce. Comme une salade de carottes. Je me fais ça à la maison.» Plus rigolo: la fermentation. «On assaisonne de gingembre, ail et curcuma une betterave coupée super finement. Puis dans un bocal, on alterne une couche de betterave, une couche de sel gris, une couche de betterave, etc. Il faut bien tasser, presser avec un poids et laisser fermenter à l’abri de la lumière à 15-20°, maximum deux semaines. Le résultat ressemble à des pickles. C’est super», assure le cuisinier les yeux brillants.

Des idées pour enchanter la racine rouge, le chef Nicolas en a encore trente. «On peut partir sur des pickles à la libanaise: des betteraves et des échalotes émincées, salées et aromatisées de fleur d’aneth ou de genièvre, sur lesquelles on verse la même proportion d’eau et de vinaigre bouillants. Il faut laisser refroidir, avant d’oublier dans le frigo. Les échalotes deviennent rosées, c’est magnifique.» Quoi d’autre? «Au Neptune, on glisse des tranches de betterave très fines dans des poches sous vide avec du sel, du citron et du piment. Tu laisses trois jours au frigo. Le citron cuit les lamelles de betterave qui deviennent à la fois tendres et croquantes. À la maison, on peut faire le même type de recette dans un bocal bien rempli et pressé. L’été, avec un morceau d’agneau par exemple, c’est très frais.»

Une nuit au four

Encore? Ben oui: «Au resto, on fait parfois cuire les betteraves une nuit entière dans le four à pain à 160°. Elles se ratatinent, elles confisent. Ensuite, on les pèle, on les fume, avant de les trancher comme un carpaccio et de les relever d’huile d’olive et de combava. C’est un plat qui a de la mâche, très généreux.» Plus étrange: la betterave séchée façon bonbon langue de chat. «On mixe des betteraves cuites. La purée obtenue est ensuite étalée sur une feuille siliconée. On fait sécher au four à 180°, sans colorer pour obtenir une espèce de feuille avec une drôle de texture. Sur une salade, ce n’est pas mal du tout.»

Et ne pas oublier le jus de la racine crue! «Il est toujours très intéressant à utiliser pour aérer et colorer une vinaigrette, par exemple avec une huile de colza.» Et hop, un cocktail pour finir! «On passe la betterave crue à la centrifugeuse. Il faut filtrer très finement le jus, qu’on mélange au shaker avec du mezcal, un jus de citron et des baies de genièvre. Avant de verser le tout sur un gros glaçon. C’est vif et gustativement super intéressant.» Ouf! C’est tout, Monsieur Betterave? Oui. Jusqu’à la semaine prochaine au moins. (TDG)