Dans l’alléchante jungle des fruits exotiques

«Il ne faut pas confondre fruits exotiques et fruits tropicaux», annonce l’amène et barbu Johann Favre. On n’est pas sûr de voir le distinguo, mais on le croit sur parole. Après tout, ce monsieur fait partie du club des Meilleurs Ouvriers de France, catégorie primeur. En atteste le ruban tricolore au col de son tablier. Nous sommes dans l’intimidant entrepôt de son entreprise de fruits et légumes à Carouge. Sous des néons crachotants s’entassent des cagettes pleines d’à peu près tous les végétaux comestibles qui prospèrent sur notre chère planète Terre. Mais on s’égare. Alors, exotiques ou tropicaux, ces fruits? «La première dénomination s’applique à tout ce qui est produit en dehors du pays et donc importé; la seconde désigne les variétés qui ne poussent que sous les latitudes tropicales.» Ah, d’accord! Les clémentines espagnoles et les melons charentais sont donc des fruits exotiques? Johann sourit. «Euh… ben, oui.»

Si on cause mangues, litchis ou caramboles avec ce docte marchand, c’est que Noël arrive à grands pas de lutins. Et qu’à Noël, l’humanité occidentale aime achever son souper de fête en plantant ses crocs dans une pulpe venue de loin. «C’est un moment privilégié. L’espace d’un instant, en fermant les yeux, on a l’impression d’être ailleurs, de voyager. Dans leur pays d’origine, ces fruits sont à pleine maturité en fin de l’année. C’est donc la période qui offre le choix le plus large.» Une présentation circonstanciée s’impose. Cortège alphabétique et muticolore…

L’ananas

Celui-là, on le connaît bien. Et depuis belle lurette. Sachons toutefois qu’il «offre des textures et saveurs très différentes selon la provenance et la variété», explique Johann. «J’adore l’ananas Victoria de l’île Maurice: une chair très juteuse, un cœur tendre. Mais aussi l’ananas bouteille, dont la chair blanche et parfumée flirte avec les 18° Brix.» Comprenez qu’elle est supersucrée.

La carambole

C’est un fruit asiatique très mignon qui, une fois tranché, ressemble à une étoile. Très chic donc sur une table de fête. «Un classique de la déco des années 80, pas vraiment intéressant gustativement parlant», estime notre expert. «Mais enrobé de chocolat, ça le fait.» Il faut savoir que la carambole à forte dose peut faire de gros dégâts sur l’organisme. La Faculté préconise de n’avaler au maximum qu’un seul fruit tous les trois jours.

Le fruit du dragon

Ou pitaya. Ou pitahaya. Il vient d’Amérique centrale. Et il a un look d’enfer, avec sa peau rose hérissé de piques vertes et sa chair rouge ou blanche tachetée de grains noirs. Il se montre doux et rafraîchissant, mais manque un tantinet de caractère gustatif, un peu comme la pastèque. «Il n’a pas de saveur particulière. On l’utilise souvent comme déco, en rondelle sur la bûche de Noël par exemple.»

Le fruit de la passion

Celui-là est de toutes les supérettes depuis des années. On le connaît par cœur. Inutile d’épiloguer. Précision tout de même qu’il vient d’un arbre d’Amérique du Sud baptisé la grenadille. Et que la grenadille, c’est un bien joli nom.

La grenade

C’est également un fruit qui a perdu de son exotisme depuis qu’on le croise sur tous les étals de Suisse. Il y a toutefois grenade et grenade. Coexistent en effet une kyrielle de variétés. «La wonderful, nouvelle sélection espagnole très goûteuse, plaît beaucoup aux consommateurs grâce à sa peau et ses graines qui sont bien rouges. Les aficionados lui préfèrent la Mollar de València, qui reste l’une des meilleures grenades du monde.»

Le kumquat

Originaire d’Extrême-Orient, ce petit agrume peut faire son effet sur un plateau de fruit. «C’est un produit d’initiés. Son amertume ne plaît pas à tout le monde. Il peut être intéressant de le faire confire.»

Le litchi

Il nous vient de Chine et appartient à la même famille que le ramboutan, le longane et la quenette, qui sont ses très proches cousins. «C’est devenu l’incontournable des repas de fête. Je conseille de choisir le Réunionnais en branche.»

La mangue

On ne présente plus guère la star des forêts d’Inde. Mais comment la choisir sur l’étal du marchand? «La coloration extérieure importe peu. À mon avis, il faut surtout privilégier les mangues importées par avion plutôt que par bateau, même si ça semble politiquement incorrect. Plus le trajet est bref, plus le fruit conserve son intégrité de goût et de texture.»

Le mangoustan (ou mangouste)

Voilà le fruit du mangoustanier, un arbre originaire d’Asie. C’est une boule violacée dans laquelle se blottissent cinq ou six quartiers dodus d’une chair blanche, fine et tendre, dont la «saveur puissante et typée évoque le litchi». Bon pour les papilles, mais aussi pour les artères. La peau du mangoustan grouille en effet de gentils antioxydants.

Les mininoix de coco

Elles sont toutes petites et se font croquer toutes entières, comme ça, sans façon. Attention, elles sèchent un peu le goulot. «Les chefs aiment les attendrir dans de l’eau-de-vie puis les laquer de chocolat.» Chouette idée, en effet.

Le salak (ou fruit serpent)

La pupille de Johan Favre s’allume: «Celui-là est vraiment génial!» tonne-t-il en désignant à ses interlocuteurs un fruit pourtant peu sexy, genre petit avocat fripé, dont la peau évoque en effet celle d’un reptile. Sa chair, elle, offre à l’œil blanc laiteux. Il vient d’Asie du Sud-Est. Et demeure peu connu chez nous. «Au goût, ça pourrait ressembler un peu au lychee, mais il a vraiment une saveur unique, singulière, à la fois douce et acidulée.»

Le tamarillo

Originaire de la cordillère des Andes, ce fruit carmin, un rien plus gros qu’un œuf de poule, abrite une chair orangée zébrée de grains noirs au goût voisin du fruit de la passion et à la texture comparable au kiwi. Très bon, merci. (TDG)