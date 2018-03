Cuisine hawaïenne: Genève reçoit le poke

Lundi 12 mars 2018, midi pile. «Elua», niché au 8 de la rue des Eaux-Vives, vit le tout premier service de son existence. Emotion. Et cohue. Elua, c’est un poke bar, le seul pour l’heure en Suisse romande. Comprenez un resto en take-away dédié au poke bowl, le plat venu d’Hawaï combinant riz, poisson cru et autres garnitures sexy. Couleur, saveur et fraîcheur, pour résumer. Bref, en ce lundi inaugural, il y a un monde dingue qui se presse au baptême. Bien plus que prévu, visiblement. La file d’attente s’étire jusqu’à la porte de la petite arcade. Derrière le comptoir, on prépare les bols à la minute, avec une application haletante. À midi et demi, certains ingrédients manquent. A 12 h 40, l’énorme casserole de riz est vide. Caramba! Il va falloir poireauter un brin. Les deux patronnes distribuent des sourires un peu gênés. «On ne voulait pas prévoir trop de stock pour le premier jour, afin de ne rien gâcher», raconte la brune Charlotte Renard. «On est un peu dépassé par l’affluence. Désolé. Vraiment. On va corriger tout ça.» Nul ne leur en veut. Après tout, c’est une première fois.

Air du temps culinaire

Et puis l’attente valait drôlement le coup. On a choisi le kailua, qui marie dés de thon albacore, gingembre confit, lamelles de radis noir, sésame, mangue, fèves de soja, sauce terryaki et riz complet. C’est parfumé. C’est light. C’est chouette à l’œil. Et pile-poil dans l’air du temps culinaire. On peut aussi créer son propre poke bowl chez elua, en pacsant les ingrédients selon ses envies. Mais les autres recettes maison, à base de poulpe, de saumon, daurade ou tofu, ont fort bonne mine. Elles ont été conçues sous la houlette de Benjamin Breton, talentueux chef des Bottle Brothers, embauché comme consultant par les deux dames, qui va demeurer quelque temps en cuisine pour lancer la machine hawaïenne.

Si le poke demeure quasi inconnu sous nos cieux (en dehors des bowls du Kraken de la rue de l’École-de-Médecine), il fait un carton monstre dans diverses métropoles mondiales. La côte ouest américaine est la première à en être devenue gaga. Berlin et Londres ont succombé depuis. «À l’origine, c’était un plat modeste de retour de la pêche, sans riz, une manière d’apprêter les parures du poisson», raconte Charlotte Renard. L’importante diaspora japonaise de l’archipel amène son grain de sel, ou plutôt son zeste de yuzu, pour en faire un mets goûteux, complet, sain et simple à concocter, susceptible d’affoler les gosiers occidentaux. «À Hawaï, il existe une grande diversité culturelle et ethnique. Tous les foyers préparent leur poke, chaque famille a sa recette.»

Quand Chiara Roques, l’associée et copine de Charlotte, s’en va en vacances en Californie, elle tombe amoureuse du bol océanien. Les deux Genevoises travaillent alors dans l’horlogerie, rayon marketing et communication. Toutes deux sont «passionnées de cuisine et de nourriture». «On s’est retrouvé en congé maternité ensemble. Le moment idéal pour faire des projets.» C’est là que naît l’idée du premier poke bar romand. «Pour une fois que Genève se retrouve dans la course…»

Il ne s’agit pas simplement de s’engouffrer truffe à terre dans le dernier trend dans le vent chez les foodistas. Les deux jeunes femmes ont la fibre écolo et tiennent à favoriser «une pêche durable et responsable». Leurs emballages sont recyclables et biodégradables; leurs fournisseurs triés sur le volet. Pour le moment, l’échoppe ne pétille que pour le lunch en semaine. «Mais tout est possible dans un proche avenir. Une ouverture en début de soirée? Une deuxième arcade? Un service de livraison?» Les trois peut-être; après tout, l’époque est poke. Elua. Rue des Eaux-Vives, 8. Mardi-vendredi, 11 h 30-14 h 30. (TDG)