Ail noir: un joyau d’Asie à l’étrange alchimie

Il y a comme des produits qui deviennent des évidences culinaires en moins de temps qu’il ne faut pour monter une mayonnaise à la centrifugeuse. Le soir, vous vous endormez sans les connaître. Le matin, ils se pavanent sur les cartes de tous vos bistrots chéris. Diable, aurais-je raté un épisode? Dernier exemple en date: l’ail noir. Lequel n’était encore il y a quelques mois qu’une vague rumeur sur Radio Gourmet, un buzz lointain. Et qui se retrouve brusquement chouchouté par le gratin de la gastronomie. Foodistas et chefs dans le vent s’arrachent donc désormais ce condiment à la couleur de charbon, à la saveur bisou… et au prix balèze. Compter 350 fr. le kilo. Ce qui nous fait 6 francs la tête: aïe!

Mais reprenons depuis le début. Qu’est-ce donc que ce truc? Ben, de l’ail, certes. Mais de l’ail très longuement confit dans un milieu humide à température constante. Genre grandes vacances au hammam. Certains le disent coréen et originellement maturé des mois dans de l’eau de mer. Ou fermenté dans de la boue jaune. Ou oublié dans la moite obscurité de pots d’argile vintage. Une chose de sûre, c’est au Japon, il y a une quinzaine d’années, que sa recette a été mise au point. Les têtes entières sont enfermées trois semaines à 70 °C avec un taux d’humidité frisant les 90%. L’ail sort de là caramélisé. Si la pelure demeure claire, les gousses affichent, elles, un teint ébène et une texture d’un affolant fondant, genre pâte de fruits. L’agressivité du goût d’origine laisse la place à une saveur douce et entêtante, un tantinet cacaotée, qui peut évoquer le vinaigre balsamique, la réglisse ou le pruneau sec. Avec une suave note alliacée, bien sûr. Magique.

Bricole à la maison

«Ce qu’il y a d’intéressant, c’est la sensation d’umami qu’il procure», assure Nicolas Darnauguilhem, chef du Neptune, à la Coulouvrenière. L’umami, c’est donc cette 5e saveur prisée par les Japonais, une sapidité enveloppante, un après-goût confortable tout en rondeur. «J’utilise ainsi l’ail noir un peu comme la sauce soja, pour détendre les bouillons de viande, sans avoir à les corser, à les concentrer.» Le cuisinier genevois réalise le condiment lui-même. «En magasin, il coûte une blinde! Nous, on enferme les gousses en cuve à 70 °C pendant un mois. C’est tout bête. Mais un peu compliqué à faire à la maison.» D’aucuns se bricolent pourtant la chose à domicile, en maturant les têtes entières dans le cuiseur vapeur à riz en position «garder au chaud». Il faut compter une bonne vingtaine de jours. Bonjour le bilan énergétique. Ensuite, il s’agit de faire rassir quinze jours les aulx au grand air. C’est du boulot.

On peut donc préférer s’offrir le sombre diamant nippon en épicerie exotique. Chez Uchitomi, par exemple, où l’on «a mis de l’ail noir en rayon depuis un an et demi sur la demande, non des clients japonais, mais européens», raconte l’épicière en chef, Mika Uchitomi. «Suite à une émission culinaire à la télé française, «Top Chef» je crois, où l’un des candidats l’utilisait, tout le monde nous en réclamait!» sourit la commerçante. «Au Japon, sa consommation varie vraiment selon les régions. Il y a des coins de l’archipel où il reste méconnu. Je sais que les vrais amateurs le mangent nature, sans rien, comme un carré de chocolat ou un fruit sec.» On peut aussi s’en faire une aimable tartine au beurre salé. L’utiliser comme un chutney sur les poissons et viandes blanches. En parfumer sa vinaigrette. Voire ses gâteaux sucrés.

«Moi, je le vois plutôt comme un accompagnement, un condiment, à picorer à côté de son assiette», confie Philippe Durandeau, du Café de la Paix. Cet été, il l’associait à une soupe de tomate fraîcheur, ainsi qu’à un ceviche de sériole. Chez le très branché Eat Me, aux Eaux-Vives, on le pacse avec un tataki de magret de canard aux épices asiates. Tandis qu’Anne-Sophie Pic l’associe à des bigorneaux au beurre blanc émulsionné à la bergamote. Tiens, l’auteur de ces lignes a récemment oint un filet d’agneau mi-cuit d’une purée d’ail noir, menthe fraîche, huile d’olive et lime. C’était très bon, merci. Sachez enfin qu’il y a ail noir et ail noir. Très à la mode, on l’a dit, il se mitonne aujourd’hui au Chili, en Chine, au Québec, en Hongrie, en Espagne beaucoup, et même en Auvergne. Selon les provenances, la technique de confisage et le bulbe utilisé, il peut se montrer plus ou moins doux ou corsé, acidulé et parfumé. Voire exhaler des notes de cramé dues à une chauffe trop élevée. Et puis évitons de le confondre avec l’ail fumé, qui, lui, sent l’ail à plein pif, avec un petit goût… fumé. Ail fumé qui demeure l’immense fierté de la région d’Arleux, tout au nord de la France, à un jet de gousse de la frontière belge. Et si vous passez par là le premier week-end de septembre, ne ratez pas la foire à l’ail fumé, grandiose, selon l’office du tourisme. Voilà. Oups… on allait oublier. Comme la plupart des toquades de la modernité gourmande, l’ail noir regorge, dit-on, de vertus thérapeutiques. S’en gaver, c’est éloigner un grand nombre de maux terribles, dont le mildiou, la poisse, la myxomatose et même la mort. Voyez la panacée.

Où l’acheter? Chez Uchitomi, deux magasins à Genève. Ou chez l’épicerie en ligne www.koros.ch (TDG)