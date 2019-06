Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Eric Bertinat: Julian Assange livré au malheur

On peut aborder sous différente façon l’affaire Julian Assange. Myret Zaki, sur le plateau d’un récent Infrarouge, a été à l’essentiel en soulignant qu’il fallait louer le travail de M. Assange qui a permis de découvrir les preuves d'atrocités commises en Irak et en Afghanistan par les forces armées américaines. Le 9 mai dernier, Nils Melzer, expert indépendant de l’ONU et professeur de droit international, a dénoncé la torture psychologique dont est victime Julian Assange depuis de nombreuses années. (...) Que fait alors Madame Michèle Bachelet, Haut-commissaire aux droits de l’homme, que j’ai eu le plaisir de recevoir au Conseil municipal de la Ville de Genève en décembre dernier ? Pas grand-chose, il convient de l’admettre. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Le régime tribal israélien

Le déroulement de la journée fatidique, au cours de laquelle la knesset s’est auto dissoute, m’a inspiré quelques sombres réflexions (...) Quand j’ai vu tous ces rabbins ou ces religieux se réclamer de tant d’idéologies différentes alors qu’ils prétendent tous dépendre de la même Torah de Dieu, je me suis demandé si nous n’étions retombés dans un ordre tribal remontant au vivant de Moïse et de Josué. (...) L’identité juive est la chose la plus difficile à définir. Cela revient à dire qu’est ce qu’être juif ? En d’autres termes, quel est le noyau insécable de notre doctrine morale et ou religieuse ? Comment voulez vous qu’elle ne soit pas éclatée, fractionnée, diverse ? Certains courants religieux définissent en trois points l’identité juive, je les cite dans le désordre : une femme juive, manger cacher et respecter le chabbat. Je doute fort que ce courant soit majoritaire ; c’est le plus minoritaire par la force des choses. (...) L’ambiguïté demeure jusques et y compris dans le titre du livre de Théodore Herzl : Der Judenstaat n’est pas der jüdische Staat. L’état des juifs n’est pas l’état juif…

Link" target="_blank">Pascal Décaillet: Je crois à la terre, le ciel est si loin

(...) L'idée nationale est révolutionnaire. (...) Chaque fois que je dis "nation", un mot qui fait un peu peur en Suisse, c'est à ces moments inoubliables de 1792 que je pense, puis à l'immense aventure, profondément fondatrice et révolutionnaire, qui durera jusqu'au 18 juin 1815. Les cosmopolites adoreraient imposer la confusion entre partisans de la nation et nationalistes. De même, dans les années qui ont suivi Mai 68, au Collège ou à l'Université, si vous n'étiez pas de la gauche libertaire, on vous traitait immédiatement de fasciste. Tous dans le même paquet ! Que l'on traitât de fasciste un partisan de Mussolini, fort bien. Mais dans ces années-là, même un gentil PDC ou un valeureux radical étaient traités de fascistes. Où étaient l'ignorance, l'inculture, l'incapacité à mettre le mot juste ? L'attachement à la nation, ça n'est pas encore le nationalisme. Ce dernier implique un prosélytisme à l'extérieur, un sentiment de supériorité sur les autres pays, une volonté de ne rien voir d'autre que soi-même. Telle n'est absolument pas ma conception. (...) l'universalisme a toujours éveillé en moi le plus profond des scepticismes. (...) Je crois à la terre, le ciel est est si loin. (...)

John Goetelen: Mai frisquet : mais que fait El Niño ?

(...) Si janvier a été le plus froid depuis 30 ans, mai pourrait battre de plus anciens records. Des records de froid? La météo, chronique du climat, est un système variable. On l’oublie un peu en lisant habituellement les records de chaleur – on ne nous sert que ceux-là. La publication répétée de records même ponctuels tend à donner une représentation fixe et linéaire d’un système qui est éminemment mobile et complexe. Par exemple en 2018, l’été fut long et bien chaud mais sans record ni grosse canicule. Comme le printemps fut nettement plus chaud que la moyenne, Météosuisse a trouvé une astuce: annoncer un record sur la période de 6 mois printemps-été. (...) Après des années de courant dominant de sud-ouest doux, la configuration météorologique depuis début 2019 ressemble à des météos d’il y a une cinquantaine d’années, plus fraîches avec plus de vent de nord à est (bise). (...)

Colette Museur: Au-delà de l'ultime horizon

Le poème d’aujourd’hui est un peu le prolongement du billet de la semaine dernière. Il est de Vicente Huidobro, poète Chilien qui a eu tant d’influence sur les surréalistes,. «... La poésie n’est autre chose que l’ultime horizon qui est, à son tour, l’arête où les extrêmes se touchent, où il n’y a ni contradiction ni doute. Le poète vous tend la main pour conduire au-delà de l’ultime horizon, plus haut que la pointe de la pyramide, en ce champ qui s’étend au-delà du vrai et du faux, au-delà de la vie et de la mort, au-delà de l’espace et du temps, au-delà de la raison et de l’imaginaire, au-delà de l’esprit et de la matière. » Vicente Huidobro, Madrid 1921 (...) (TDG)