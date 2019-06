Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Dominique von Burg: Pauvre Platini !

De retour après un long sommeil (de blogueur s'entend), je reprend ma croisade pour un journalisme indépendant et responsable. Voici les faits: Le 18 juin dernier, Michel Platini est mis en examen. Le lendemain 19 juin, La "Tribune" (comme de nombreux autres médias) donne à cette info une place de choix: page 14 entière - avec un excellent papier d'ailleurs - renvoi avec photo à la Une. Ce même 19 juin à Paris, Platini est libéré sans suite. Le 20 juin, comme il se doit, la "Tribune" (comme de nombreux autres médias) le signale: en 1 col de moins de 20 lignes, caché dans une page (comme de nombreux autres médias). C'est malheureusement un péché (pas trop) mignon des médias: l'accusation - ou ce qui semble en être une - est publiée en grand. La libération - ou ce qui semble en être une - en tout petit. Comment s'étonner dès lors que le public nous perçoit souvent comme dépourvus de loyauté… Je me permets à cet égard de rappeler la Directive 7.6 du Conseil de la Presse: (...)

Carol Scheller: Les soupirs des pêcheurs de Gaza

Le journaliste Gideon Levy a rédigé pour son journal, le Haaretz, deux articles, les 13 et 16 mai, sur un pêcheur et les pêcheurs de Gaza. Il ne peut plus aller à Gaza depuis 2006, alors que d’autres journalistes d’autres pays y ont accès. C’est pourtant un fin connaisseur de la petite enclave. (À lire son livre The Punishment of Gaza, 2010). En 2008, Levy a déjà raconté les tirs meurtriers de la marine israélienne sur des pêcheurs de Gaza en citant une chanson de Meir Banai, qui répète les paroles du poème de Natan Yonatan : « La marée basse, la marée montante, les soupirs ». La gravité de la situation actuelle a donné lieu à d’autres réactions dans la presse anglaise. Quelques titres: « Les tirs de l’armée israélienne ont rendu ce pêcheur aveugle. Israël lui refuse des soins. La marine israélienne : des géoliers en blanc par Gideon Levy, le 13 et le 16 juin 2019, Haaretz Israël impose une fermeture marine totale sur Gaza pour la troisième fois cette année par Gisha, 13 juin 2019 Une abondance de poissons dans la mer de Gaza mais pas pour les Palestiniens par Entsar Abou Jahal, 14 juin 2019 (...)

Pierre Kunz: Ecoliers frontaliers ; et les étudiants frontaliers ?

Le Conseil d’Etat attache une importance considérable à la question des écoliers frontaliers. Il a mené une bataille judiciaire qui, au grand dam du maire de St-Julien, a été reconnue « juste » par la Chambre administrative, celle-ci admettant le bien-fondé de l’exclusion des enfants de frontaliers du système scolaire genevois. Voilà qui plaira à ceux qui, au gouvernement genevois comme au sein de la population, considèrent que « non seulement les frontaliers encombrent nos routes mais surchargent nos écoles ». Mais cette affaire ne devrait pas masquer l’habitude prise par le Conseil d’Etat de se s’occuper bruyamment de problèmes mineurs, politiquement avantageux pour ses membres, et de ne pas régler les questions autrement plus importantes mais évidemment plus sensibles. Nous voulons parler de la discrimination scandaleuse qu’entretient l’Université entre ses étudiants suisses et ceux qui sont d’origine étrangère, les frontaliers savoyards et de l’Ain en particulier. (...)

John Goetelen: Les civilités

Certains jours des gamins nous regardent jouer à la pétanque. (...) Il n’est pas venu le samedi mais quelques jours plus tard, accompagné de sa mère. Une partie était engagée. Tout en jouant j’ai expliqué à cette mère que je montrerais volontiers quelques bases à son fils. Je le fais avec plaisir. De plus cette famille était visiblement d’origine extra-européenne. Je voyais une raison supplémentaire d’accueillir sa demande, une manière de tendre la main. Pris dans la partie j’ai quelque peu bâclé mon entretien avec la mère. Après un moment elle et son fils sont partis. J’ai alors réalisé que je ne m’étais pas présenté! J’étais dans la partie, dans l’ambiance très naturelle du lieu et du moment. Aveuglé par ma spontanéité j’ai manqué aux plus élémentaires civilités: me présenter nommément, montrer où je réside. Je m’en suis même ouvert à un partenaire de jeu. J’avais oublié que cette femme ne me connait pas – et moi pas plus. Quel parent confierait son enfant à un inconnu? Il y a toujours un discret « T’es qui, toi? » quand deux personnes se rencontrent pour la première fois. (...) Je n’ai pas revu ce gamin. J’espère que ce n'est pas en raison de mon manquement. Passera-t-il pendant les vacances? Le deuxième enfant, d’environ 8 ans, est venu plusieurs jours de suite avec sa mère. (...)

Jean-François Mabut: La femme en blanc et l'homme en noir

Après 15 ans de bons et loyaux services, notre curé Robert Truong a dit adieu en beauté, en ce dimanche de la saint Joseph Cafasso*, à ses trois paroisses de Veyrier, Troinex et Compesières, regroupées depuis 2004 dans l'unité pastorale Salève. Dès le 1er septembre, il sera le curé de l'UP Champagne et habitera Confignon. L'UP Salève voguera sans curé résident et sera donc rattachée à Carouge. Pour la première fois à Genève, le répondant du curé de Carouge pour l'UP Salève sera un laïc, Isabelle Hirt, assistante pastorale à 70%, qui recevra sa lettre de mission le 25 août prochain. (...) Pour sa messe d'adieu à Troinex, devant plus de 250 paroissiens et amis, l'homme de Dieu s'est un peu lâché et a accueilli à l'autel, à l'heure de la consécration, son voisin, Blaise Menu, modérateur de la compagnie des pasteurs de Genève, lequel a prié, communié et distribué la communion avec les prêtres Gilbert Joye et Pascal Mercier et Isabelle Hirt. Un beau moment. Que les autorités catholiques, absentes, feraient bien de méditer. (...)

Haykel Ezzeddine: Une promenade dominicale sur «La plage» de Genève

Inaugurée par les officiels vendredi et par les genevois samedi, elle semble trop exigüe pour contenir les nombreux baigneurs, ceux qui s’adonnent à la bronzette, les promeneurs et autres voyeurs. Ils étaient nombreux samedi et ils sont encore plus nombreux ce premier dimanche à fréquenter cet endroitoù la Genève internationale avec tout ce qu’elle compte comme diversité s’est donnée rendez-vous. En attendant de récupérer une large surface de gazon le 13 juillet, la population genevoise avide de soleil et d’eau fraîche s’est contenté du béton et du gravier. (...) (TDG)