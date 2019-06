Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Djemâa Chraïti: Jamais sans ma mère

Ce qui devait arriver est finalement arrivé ! Le fils adopté en devenant père à son tour s’interroge, quel arbre généalogique transmettre à sa descendance, que dire ? Quelque chose le trouble, il ne s’est jamais senti aussi peu en phase avec lui-même, une crise d’identité le frappe. Il a sans doute vu le film inspiré d’une histoire vraie « Lion » qui raconte le périple de cet enfant adopté par une famille australienne et qui retrouve sa mère biologique en Inde. Un film bouleversant et qui a dû l’émouvoir avec tout le flot de questions sur son propre parcours. Il décide alors de se rendre au centre d’adoption et demande son dossier. Tout y est, sa date de naissance, le nom de sa mère, l’acte d’adoption. Elle vient d’un pays de l’Est et s’excuse longuement dans une lettre maladroite de l’avoir abandonné, issue d’une famille religieuse, elle ne pouvait montrer à tous qu'elle était enceinte sans être mariée - ou portait le fruit d'un viol ? (...)

Pascal Holenweg: 14 juin 2019 : La plus grande grève de l'histoire suisse

Dans "grève", il y a "rêve" A en croire un sondage Tamedia réalisé avant la grève des femmes - grève féministe de vendredi, une forte majorité de la population (63,5 % des 19'000 personnes interrogées, 57 % des hommes, 70 % des femmes) la soutenait. Et selon un autre sondage (de "20 Minutes"), 18 % des femmes comptaient faire grève. A voir, et avoir vécu, ce que ce pays a vécu vendredi, ces sondages voyaient juste : aucune grève, pas même la Grège Générale de 1918, n'a jamais été aussi suivie en Suisse. Et aucunes manifestations jamais été aussi massives depuis fort longtemps que celles de vendredi. Sans oublier que cette journée ne fut pas que celle de la grève et des manifs : elle fut aussi celle de centaines d'actions et de moments dans tout le pays, toute la journée (à Genève, ça a duré jusqu'à samedi, même sous l'orage et la grêle...), notamment, partout, à 15 heures 24 : c'est l'heure à partir de laquelle, en moyenne et compte tenu de l'inégalité salariale, les femmes salariées travaillent pour des prunes. Vendredi, en Suisse, on était à Olympie (...)

Jean-Noël Cuénod: Franc-Maçonnerie: des outils pour construire l'humain

La Franc-Maçonnerie a fait l'objet d'un très grand nombre de publications. Certes. Mais le livre que vient de publier la collection Les Architectes de la Sagesse aux Editions Slatkine donne un éclairage très particulier sur la méthode utilisée par les « filles et fils de la Lumière ». Son titre: Outils et symboles pour mieux comprendre la Franc-Maçonnerie. En effet, ses deux auteurs – Michel Cugnet et Fausto Fantini – ont fait preuve de pédagogie pour expliquer le coeur de cette quête vers un surcroît de connaissance libérée des dogmes et des préjugés. (...) Ce livre est destiné, non seulement aux Francs-Maçons qui auront l’occasion de parfaire leurs connaissances, mais aussi au public en général qui pourra se former une opinion sérieuse sur ce riche travail ésotérique que trop de grands médias ne cessent de défigurer. Voici une brève présentation de ses deux auteurs que la collectionLes Architectes de la Sagesse est particulièrement fière de publier. (...)

Adrien Faure: Éléments d'une théorie libertarienne de l'exploitation

Cette série de billets de Louis-Batiste Nauwelaerts porte sur le concept d'exploitation, sur sa signification chez Marx, et sur sa signification libertarienne (c'est-à-dire, radicalement libérale). Dans le présent billet, il poursuit sa réflexion entamée dans le précédent. Bonne lecture ! AF Le sens de l’histoire selon les libertariens Les libertariens, comme par exemple Murray Rothbard ou Hayek[1], ont porté un grand intérêt pour l’histoire et ont eu le mérite, contrairement à beaucoup de théoriciens de l’État, d’aller regarder directement ce qu’il se passait dans l’histoire et, ainsi, de sortir ainsi du pur domaine théorique. L’historiographie libertarienne a pu verser dans le complotisme du fait de certains représentants douteux, mais elle est globalement une historiographie partagée. La différence réside dans le type de regard porté sur l’État. Les libertariens essayent de comprendre les raisons qui ont poussé tel ou tel État à agir d’une certaine façon et au nom de quels intérêts, car l’histoire de l’État est une histoire d’intérêts privés pour les libertariens. (...)

Pierre Kunz: Main basse sur Israël

Dans son dernier ouvrage (*) Jean-Pierre Filiu réalise une démonstration magistrale de la « méthode Netanyahou », celle qui a permis à ce dernier non seulement de bâtir une carrière politique extraordinaire mais aussi de changer totalement l’équilibre existant antérieurement entre d’une part les forces travaillistes et sionistes originelles, d’autre part le mouvement expansionniste des droites dures et ultra-orthodoxes. L’auteur montre la pugnacité d’un homme prêt à utiliser tous les moyens, même les moins avouables, à l’intérieur du pays comme aux USA, pour réaliser ses ambitions. Des ambitions qui « rompent avec les idéaux des pères fondateurs d’Israël » dit Filiu qui peine à reconnaître que la situation militaire et démographique du pays n’a plus rien à voir avec celle qui régnait encore dans les années 1970. Il prend le parti de stigmatiser les orientations religieuses, nationalistes et annexionnistes de Netanyahou mais en néglige les fondements géostratégiques. Probablement parce que personnellement il reste attaché au « rêve sioniste » et parce qu’il choqué par les conséquences dramatiques de la politique de « Bibi » sur le peuple palestinien. (...)

Carol Scheller: Au-delà de la politique : les enfants

Les enfants sont des thermomètres de nos sociétés. Un enfant qui vend dans la rue ? Un enfant qui mendie ? Cela ne se voit pas à Genève de nos jours. À part, peut-être, d’une petite fille qui mendie avec sa maman dans le tram. La faim évidente d’un enfant à Genève ne laisse pas indifférent. Pour les jeunes qui ne mangent pas dans la cafeteria de leur école à midi, faute de moyens, le gérant met quelque chose de côté. À Gaza aussi, on fait ce qu’on peut. Un article en anglais du journal israélien Haaretz raconte la situation des enfants moins favorisés à Gaza à la fin de Ramadan. En voici la traduction. (...) (TDG)