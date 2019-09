Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Demir Sönmez: Des milliers jeunes ont manifesté pour le climat dans les rues de Genève

Le système capitaliste ne laisse aucune autre alternative, à la jeunesse et aux autres générations, que de se dresser contre le bouleversement climatique qu’il engendre. C’est de la pure hypocrisie et de la lâcheté, que de retourner la responsabilité de la crise climatique sur la jeunesse, et plus largement sur chacun de nous. (...) nous nous devons de rester vigilant car ceux-là même que nous dénonçons aujourd’hui ont senti le vent tourner et sont déjà en train de se partager le gâteau du nouveau marché mondial : le développement durable. Le développement économique n’est pas compatible avec la durabilité et procéder à un profond changement du système signifie changer radicalement de mode de production et de consommation. (...)

Abbas Aroua: L'autre « discours du Vel d'Hiv » que Jacques Chirac a manqué

(...) Cependant, pour être fidèle à l'esprit du discours du Vel d'Hiv et cohérent avec sa ligne morale, Jacques Chirac aurait dû prononcer aussi un discours au sujet des crimes colonialistes commis contre les Algériens. Le partisan de l'Algérie française, qui se porta volontaire pour s'acquitter de son service militaire en Algérie, en pleine guerre de libération, pour y passer 14 mois entre 1956 et 1957, a dû changer avec les années et devenir « humaniste ». Hélas, concernant le passé colonialiste de la France, Jacques Chirac n'a pas beaucoup évolué. En 2000, il déclara que « la France peut être fière » de ses soldats et « exclure toute idée de repentance collective pour les actes de torture qui ont été commis à l'époque », car « dans ce type de situation, il faut prendre son temps et laisser l'Histoire faire son travail » (Associated Press, Paris, 14 décembre 2000). C'est d'ailleurs sous sa présidence que Michèle Alliot-Marie, son ministre de la Défense, a présenté en 2005 et défendu au parlement une loi qui disposait que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. » Voici un autre « discours du Vel d'Hiv » que Jacques Chirac aurait peut-être dû prononcer.

Marie-France de Meuron: La politique et le tabac

Ce qui me frappe, c'est à quel point cette démarche s'éloigne des êtres humains qui ont besoin ou envie de fumer. On veut exercer une coercition musclée dans leur environnement public alors qu'il s'agit d'abord d'un problème psychologique, affectif et médical. (...) On connaît bien des personnes qui ont tenté d'arrêter mais qu'ont-elles fait de ces pulsions intérieures qui les incitent à fumer, et qui peuvent les induire à rechuter? Beaucoup ont compensé par autre chose qui coûte cher aussi, tant à leurs organismes qu'aux finances. Ce que j'attends d'un gouvernement du peuple, c'est qu'il cherche à organiser des espaces - ou à en créer de nouveaux - qui encouragent à rencontrer les individus dans leurs profondeurs afin qu'une dynamique évolutive leur permette de s'offrir mieux qu'une cigarette pour répondre à leurs besoins et pour se développer, plutôt que rétrécir de plus en plus leur santé. (...) Un site nous relate l'histoire du tabac et de la cigarette. On voit à quel point ils se sont ancrés dans la population. On peut facilement en déduire que ce ne sont pas des discussions au Parlement qui vont changer la situation en profondeur… (...) J'ai suivi une patiente qui a franchement diminué sa consommation de cigarettes uniquement en se roulant des cigarettes avec du tabac bio. En récompense, elle n'a plus souffert de sa bronchite chronique. (...)

Mireille Vallette: Mahomet autorisait des variantes de la Révélation

D’après l’historien François Déroche, la version canonique du Coran ne correspond pas aux origines «plurielles» du texte. (...) Durant les 22 ans qu’a duré la Révélation, le message était transmis par oral. Au moment de la mort de Mahomet, 38 Compagnons l’avaient partiellement ou totalement mémorisé. Des fragments étaient écrits sur des supports hétéroclites. La compilation de ce matériel a été confiée à un «copiste» de Mahomet, Zayd b. Thabit, par le deuxième calife, puis par Uthman qui lui demande de comparer cette compilation à celles qui circulent, verset par verset. La version terminée, Uthman aurait fait détruire les autres copies du texte coranique. Ce Coran est devenu la version canonique, celle qui fait foi jusqu’à nos jours. Elle est censée refléter l’exacte parole divine conservée sur un original céleste, une table sacrée. Déroche casse le roc de ce texte intouchable depuis plus d’un millénaire, ce dogme du caractère incréé du Coran -c’est Dieu qui parle- qui a conduit l’orthodoxie musulmane vers un littéralisme absolu -et j’ajouterai désastreux- encore en cours aujourd’hui. (...)

Pascal Décaillet: John E. Jackson, lisez Lacouture !

En un demi-siècle de passion historique totale pour de Gaulle, j'ai évidemment tout lu ce qui, en français, a été publié sur lui. Cela occupe plusieurs rayons de ma bibliothèque. Je vais évidemment lire le livre de l'historien britannique Julian Jackson : "De Gaulle, une certaine idée de la France", Seuil, 984 pages. Mais je n'apprécie absolument pas ce que John E. Jackson suggère, dans l'article que le Temps vient de mettre en ligne, de l'exceptionnelle biographie de Jean Lacouture, publiée en trois volumes dans les années 80. A chaque parution de volume, je me précipitais le matin, à la première heure, à l'ouverture de la librairie ! (...)

Pascal Holenweg: Déficit du Grand Théâtre de Genève : La Ville paiera. Forcément.

Le déficit structurel de l'institution correspond grosso modo au coût du Ballet (autour de 3 millions). Si le canton prenait en charge le coût du Ballet, comme le suggère le Conseiller d'Etat chargé de la culture (et de quelques autres champs politiques) Thierry Apothéloz, le déficit structurel serait comblé et, pour autant que la subvention au Ballet soit assurée, le Ballet ne serait plus menacé d'être pris en otage à chaque crise financière du GTG. Et le canton pourrait entrer dans la "gouvernance" du Grand Théâtre, comme il était d'ailleurs prévu qu'il le fasse, avant qu'il accorde en septembre 2016 une subvention de 2,5 millions, puis en septembre 2017 une subvention de 3 millions. Deux délégués du canton siégeaient alors au Conseil de fondation. Mais le Grand Conseil ayant refusé de la reconduire pour 2018, ils s'en sont retirés en novembre 2017, et depuis lors le canton n'y est plus représenté... En attendant qu'il se donne lui-même la légitimité de l'être à nouveau en acceptant, d'une manière ou d'une autre, de contribuer de manière permanente au financement de l'opéra, c'est donc à la Ville que la Fondation du GTG s'adresse pour boucher le trou de ses comptes et de son budget. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, la Ville le fera (...)

David Frenkel: Un permis de pollution

Dans le ramdam médiatique du réchauffement climatique, la voix étatique a instauré une taxe sur les billets d’avion et sur l'essence. Mis à part l’injustice sociale qu’engendre de telles mesures, les effets que l’on pourrait en escompter se présenteront comme une goutte d’eau dans une mer de pollution. Son pouvoir coercitif ne se limite qu’à la classe qui peine à joindre les deux bouts, car gageons que la classe moyenne économiserait sur d’autres dépenses pour pouvoir se payer des voyages aériens et routiers. Sans parler de la classe supérieure qui n’a rien à cirer de taxes ne les empêchant guère de faire ce que bon leur semble. Alors pourquoi vouloir se donner bonne conscience avec des mesures de négligeable efficience écologique ? Ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, obliger les propriétaires d’assainir les constructions qui consomment un pourcentage élevé d’énergie non renouvelables et affranchir d’impôts les entreprises spécialisées dans les énergies vertes ? Poser ces questions, c’est aussi pointer le doigt sur une disposition inepte qui débouche perversement sur un permis de pollution.

Hani Ramadan: Tariq Ramadan, matin

(...) Ceux qui ont cru, au sein de notre communauté musulmane, qu’il était temps d’en finir publiquement avec le Dr Tariq Ramadan – posture qui fait le bonheur de toutes celles et de tous ceux qui sont profondément hostiles à l’Islam et aux musulmans – ont révélé une absence de sagacité, voire pour certains une mesquinerie sans faille sur fond de jalousie. Ils ont oublié que le Prophète Muhammad (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) n’a jamais détourné son cœur d’une croyante ou d’un croyant, quelle que soient leurs erreurs (à l’exception, il est vrai, de l’assassin de son oncle, qu’il ne voulait pas voir, mais dont il a admis la conversion à l’Islam), pour la simple et bonne raison qu’il n’a cessé de nous transmettre ce message fondamental : la porte de la miséricorde est grande ouverte auprès de Dieu. Ceux qui, parmi les hommes, pensent réduire la clémence divine, ou agissent en maîtres d’un rejet définitif, ne sont pas les meilleurs d’entre nous ! Ceux qui, porteurs d’une science présomptueuse, décrètent l’exécution morale et sociale d’un homme, et cherchent vainement à y contribuer de surcroît, révèlent une absence de hauteur spirituelle… (...)