Déco jungle, scandicraft, boho vintage ou wabisabi?

La nature, une jungle sur son balcon



«L’extérieur est le nouvel intérieur», résume parfaitement Niels Humpert, responsable style Home & Living chez Globus. Et l’envie de nature n’a jamais été aussi forte, surtout lorsqu’on habite en ville et que l’on n’a pas forcément toujours accès à une terrasse. Même les plus petits des balcons sont une invitation à créer son jardin d’Eden. «L’accumulation est le mot d’ordre. On va remplir son balcon de verdure pour le côté dépaysement et retour aux sources», explique Stephanie Kasel, directrice et architecte d’intérieur (Interiors Stephanie Kasel), à Genève. En plus des végétations décoratives, les plantes potagères et des baies y trouvent également une place. On se sert «de petits établis ou jardinières où l’on peut faire une serre ou un petit potager», conseille Marie Hermet Noulez, responsable du bureau de style La Redoute Interieurs. Et pour profiter de cet espace de communion, on dispose des «banquettes ou des bancs sur lesquels on associe plusieurs coussins». Un retour à la simplicité où la nature prédomine.

Le scandicraft, du cosy à la scandinave



Le style nordique n’a pas dit son dernier mot! Ses influences sont toujours bien présentes mais sans pour autant perdre de leur caractère. «C’est un style contemporain qui se veut cosy. Il évolue vers plus de simplicité, avec des influences ethniques, explique Marie Hermet Noulez. Les associations de matières naturelles sont très présentes, avec des bois blonds, du cannage, du tressage, du rotin, mais aussi du velours ou du lin lavé.» Autre point important dans l’esprit du scandicraft: le bien-être. Pour Joanna Choukroun, décoratrice et propriétaire de Galli Décoration à Genève, cette tendance se confirme: «Les ambiances sont moins froides et tirées au cordeau qu’auparavant.» Entre les teintes douces – comme le rose blush ou le vert eucalyptus – et les formes de mobilier simples et épurées, c’est avant tout un équilibre qu’on veut atteindre. Ni trop, ni trop peu, c’est ainsi qu’on pourrait qualifier la pensée scandinave.

Le boho vintage, l’art de mixer



Alors que certains cherchent soigneusement à tout coordonner dans leur intérieur, d’autres se lancent dans l’exercice contraire. «C’est l’art de dépareiller, de mixer les époques, d’accumuler les matériaux. On pourrait qualifier l’ambiance de cabinet de curiosités revisité, ou de bazar chic, détaille Stephanie Kasel. Par exemple, on va associer un meuble en cannage avec un papier peint jungle, un tapis berbère et des petites lampes en laiton années 30.» La nature est décidément très présente, que ce soit dans les camaïeux de vert ou carrément en graphisme végétal, imprimé sur des textiles ou du papier peint. «Ce dernier est l’une des tendances qui revient très fort. Un seul mur peut entièrement changer une pièce», explique Joanna Choukroun. Mais pour Stephanie Kasel, «la seule difficulté pour que votre intérieur ne ressemble à aucun autre est de trouver la bonne harmonie entre les différents éléments».

Le wabisabi, du brut raffiné



Avant d’être une inspiration déco, c’est avant tout une philosophie. On accepte que la perfection n’existe pas et que la beauté peut se trouver au-delà des canons conventionnels. «Il y a en ce moment une tendance brute, voire brutaliste. Les lignes sont minimalistes, les teintes neutres. L’artisanat est de mise. On est loin de la production de masse, on privilégie par exemple une belle céramique faite à la main.», explique Annabelle Dentan, propriétaire de la boutique Chic Cham, à Lausanne. Niels Humpert va également dans ce sens: «Les gens font des achats plus réfléchis, qui sont ancrés dans une production locale et authentique.» Dans cette démarche, l’ancien a donc une place de choix. «On customise le mobilier, comme les tapis qui peuvent être teints ou délavés.» Et pour Joanna Choukroun, «c’est une manière de donner une seconde vie à l’ancien, et ainsi le revaloriser».

(Femina)