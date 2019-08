Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Daniel Warner: Is Hong Kong Important? For Whom?

(...) Is any of this important, or is it merely an internal Chinese affair? While there have been international calls by world leaders for calm and a peaceful resolution of the situation, and while tensions continue over the trade war between the United States and China, most of the world is just waiting to see what the Chinese government will do to stop the protests. Will the situation degenerate? Will the army intervene? There is another place we should all be watching. What is happening in mainland China? Is there any movement to support the Hong Kong protesters? Although the casus belliof the protests was the extradition bill, the Hong Kong riots have gone way beyond that to include high-priced housing, unfair elections and now police brutality. The extradition bill was quickly suspended by Chief Executive Carrie Lam on June 15, and the protests continued. The Chinese miracle of economic growth with authoritarianism has been in direct opposition to liberalism. (...)

Olivier Perroux: Manger la politique par les racines

La campagne nationale bat son plein, mais celle des municipales du printemps prochain se déroule en parallèle. Ce week-end, c’est le candidat vert à la mairie de Vernier qui a demandé sur les réseaux sociaux à adhérer au Réseau d’échange de Vernier, au doux nom de REV. Démarche amusante. Cet employé de Robert Cramer, député en Ville de Genève, désigné en février dernier au détriment d’une excellente candidate et des principes d’égalité de son propre parti, développe depuis des mois une intense activité dans la deuxième ville du canton. Soutenu par un Conseil Administratif non-moins actif, il est de toutes les inaugurations et de toutes les cérémonies officielles. Fête des écoles, défilé des promotions, ce député de la Ville de Genève rattrape en quelques mois ses 20 ans d’absence dans la commune. Elu dans la commune, il l’a été dans les années 1990. Il y avait notamment déposé la motion « halte à impérialiste de la Ville de Genève », pour dénoncer l’emprise immobilière de Genève sur Vernier. A plus d’un titre paradoxal, puisqu’une fois élu en Ville, il avait vite oublié ses anciens combats et son ancienne ville. Opportunisme, quand tu nous tiens! (...)

Colette Museur: Pour les siècles des siècles

L’amusant poème d’aujourd’hui est une plongée dans nos enfances, jeunesses, et cette question que je me suis posée: quelles recettes de ma grand-mère, de ma mère ai-je copiées ou transformées? Il y en a pas mal, et vous? (les hommes sont bien sûr inclus!) El divertido poema de hoy es una inmersión en nuestras infancias, juventudes, y esa pregunta que me hice:¿qué recetas de mi abuela, de mi madre copié, trasformé yo? Hay bastantes, ¿y vosotros? L'auteure est une jeune espagnole, Patricia García-Rojo née à Jaen en 1984. “Et alors dieu unit les femmes par des recettes, // et de mère en fille, // et de grand-mère en petite-fille, // elles copièrent, améliorèrent, // perfectionnèrent, défirent // et confessèrent // premiers et seconds plats, // sucreries, desserts et goûters // avec une touche de sel, une griotte, // miel, cannelle, // s’éternisant toutes // les unes dans les autres // pour les siècles des siècles // amen.”

Michel Sommer: Privé de télé !

Ainsi donc depuis début juin dernier, il n'est plus possible de recevoir, en France voisine, les programmes de la télévision suisse. Plus aucune possibilité de se délecter, pour ceux qui aiment, des innombrables séries américaines ou du sourire faussement naïf voire carrément carnassier de Darius Rochebin. Bien sûr, si l'on achète un décodeur puis que l'on paie une redevance annuelle de 120 francs, il sera possible aux Suisses "exilés" de réintégrer le bercail. Pour les Français qui étaient nombreux à bénéficier de la réception des programmes RTS, bernique. Rien. Circulez, y'a plus rien à regarder. Nous autres Suisses sommes dès lors soumis à la fois à la redevance française et cette nouvelle redevance pour les Suisses de l'étranger. Difficile de croire que le problème est technique et/ou juridique. M'est avis que ponctionner ceux qui en étaient jusqu'ici dispensés est un excellent moyen de ne pas laisser sombrer la RTS à qui l'on demande de faire des économies. (...)

Arnaud Cerutti: Daniil Medvedev: bouffée d'air frais... et bien plus encore?

(...) La manière avec laquelle le garçon a retourné sa demi-finale contre l’ogre serbe est assez déroutante. Elle prouve que l’intéressé ne craint pas grand-chose, sinon d’échouer mieux, d’échouer encore, mais sans aucun doute pour un jour parvenir à ses fins. Sa tournée nord-américaine, avec déjà deux finales (perdues, certes) à Washington et Montréal, puis celle qui vient se dimanche soir à Cincinnati, où il a bonne chance d’empocher la mise face à David Goffin, est un modèle du genre. Infatigable, il ne court pas le cacheton, mais la victoire. Avec la manière. Comment rester insensible face à ce que propose le Moscovite? On vous retourne volontiers la question. Alors que se pointe l’US Open, Daniil Medvedev se mue forcément en troisième larron à suivre sur le ciment new-yorkais. Bien entendu, on le cite loin derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, deux ogres qui semblent destinés à se retrouver en finale, mais il a actuellement davantage d’arguments que tous les autres joueurs du circuit. Avec la confiance dans le dos, qui sait ce qu’il peut encore nous proposer… Subsiste toutefois une inconnue: quid de son physique lors de la quinzaine à venir? (...)

Pascal Décaillet: Frères d'armes

Je suis, comme on sait, totalement opposé à la vision politique de Macron. Mais l'hommage aux soldats africains tombés pour la France, dans tant de batailles où tous les sangs se sont mêlés, était juste et nécessaire. Qui, aujourd'hui, enseigne encore l'Histoire de ceux qu'on appelait - par extension - les tirailleurs sénégalais, en vérité surgis d'innombrables pays d'Afrique ? Leur dévouement, leur héroïsme. Leur fusion dans une communauté d'âmes combattantes. Leur comportement exemplaire dans la Campagne d'Italie, dans le Débarquement de Provence, et plus généralement dans les deux guerres mondiales. Allez dans les cimetières militaires, en Italie. Regardez les tombes. Regardez les noms. Regardez les âges. (...)

Edmée Cuttat: ”Vitalina Varela” de Pedro Costa remporte le Léopard d'or

C’était couru et les inconditionnels du cinéaste ont le sourire. Le Portugais Pedro Costa, qui avait déjà remporté la mise en scène en 2014 pour Cavalo Dinheiro, a fait encore mieux en décrochant le Léopard d’or de cette 72e édition pour Vitalina Varela. C’est aussi le nom de sa comédienne principale, à laquelle la présidente Catherine Breillat et ses jurés, dévoilant un palmarès très cinéphile, ont remis le prix d’interprétation. (...) Mais il n’y a pas que la compétition à Locarno. Si la nouvelle directrice Lili Hinstin n’a pas renversé la table à cet égard, elle n’en a pas moins concocté un menu 2019 dans l’ensemble convaincant, comme en témoignaient les files de spectateurs dans les diverses sections. Avec parfois la crainte de ne pouvoir entrer. (...) Pour conclure, on dira simplement que Le Festival de Locarno est entre de bonnes mains.