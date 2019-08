Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Claude Bonard: Sauvetage du Plaza, une nouvelle qui réjouirait Phileas Fogg !

J'ai de la joie dans le coeur ce matin en apprenant que "mon Plaza est sauvé ! Ce lieu représente quelques moments magiques de mon enfance. Je me souviens notamment de la foule qui, en 1956, faisait la queue pour voir le film produit par Michael Todd "le tour du monde en 80 jours" avec une distribution de rêve : David Niven : Phileas Fogg; Cantinflas : Passe partout; Shirley Mc Laine : Aouda, Robert Newton : M Fix; et dans les "petits" rôles, excusez du peu, Fernandel , Martine Carol, Charles Boyer, Marlène Dietrich, John Carradine, Georges Raft, Sir Laurence Olivier et tant d'autres… 1956, j'avais 10 ans mais je n'ai pas oublié et je pense chaque fois à ces instants merveilleux en passant "mon" Plaza. La Fondation Wilsdorf mérite aujourd'hui une nouvelle fois un grand coup de chapeau !

Pascal Gavillet: ”M'évader en pédalo avec John Waters”

Cette année, histoire de changer, j'ai décidé que le blog afficherait une tonalité différente durant le Locarno Film Festival. Y prendront place des interviews express, mélange de questions classiques, détournées, absurdes ou polémiques. Avec une particularité, elles se feront toutes en mode tutoiement. Je remercie déjà la nouvelle directrice, Lili Hinstin, d'avoir joué le jeu et d'inaugurer la série. Comment vois-tu ce festival, ton premier en tant que directrice? Comme quelque chose d'à la fois énorme et très intime. (...) Es-tu consciente que certains t'attendent au tournant et risquent de te critiquer? Tout le monde m'a dit que j'allais me faire défoncer. Disons que je suis plutôt dans le déni. Les critiques, ça ne me fait pas plaisir, même si certaines peuvent être utiles. (...)

André Thomann: Tu me fais la bise?

(...) Cela dit, il serait souhaitable que les féministes raisonnables ramènent à la raison celles qui par leurs revendications imbéciles jettent le ridicule sur tout le mouvement. Voyez plutôt : il est arrivé à des microcéphales, allemandes mais reprises par des françaises, de trouver que le baiser au vainqueur du Tour de France, ou de toute autre compétition, avait quelque chose de sexiste et était par là condamnable. Elles n’ont pas dit sexuel mais ces effarouchées ne devaient pas être loin de le penser. Une pétition circule, déjà signée par vingt mille idiotes. Nous ne voulons pas être des potiches, pas être la récompense qu’on offre au vainqueur, nous ne sommes pas des objets. Comment peut-on arriver à une telle épaisseur de bêtise ? Une bise est une bise, rien d’autre. Elle n’est pas un baiser langoureux. En l’occurrence, elle introduit un élément gracieux dans un évènement qui n’en comporte guère. Un mollet de coureur, multiplié par deux cents, ça peut être sportivement beau, mais ça n’est pas gracieux. Longue vie donc à ces demoiselles du Tour, qui ne sont d’ailleurs pas comme l’affirment ces effrénées habillées sexy. Mais on les choisit charmantes, c’est la moindre des choses.

Eric Bertinat:Les inquiétudes syndicales confirmées par la CJUE

(...) Sans que personne ne recourt à son jugement ? Koen Lenaerts, président de la Cour de justice européenne (CJUE), juge la défense des mesures d’accompagnement qui doivent servir à lutter contre le dumping salarial né de la libre circulation comme étant du «protectionnisme». Et d’aller beaucoup plus loin que la simple critique : certaines de ces mesures d’accompagnement pourraient être déclarées comme illégales par la CJUE. Cette curieuse prise de position des instances judiciaires de l’UE va sans doute plomber encore un peu plus le débat sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE. (...) En signant cet accord-cadre qui, rappelons-le, nous mets sous domination juridique de l’UE, la Suisse accepte de renoncer à toute mesure de protection pour l’emploi local. Pour les Genevois, confronté à la concurrence de 110'000 permis frontaliers, c’est l’assurance d’avoir la justice européenne sur le dos à chaque litige lié à l’emploi. C’est l’assurance de mettre aux oubliettes la préférence cantonale. (...)

Pierre Scherb: Des patrouilles pour combattre le trafic de drogues

En 2012, les Genevois étaient exaspérés par le bonneteau. Pour rappel (...) Les citoyens n’en pouvant plus ont alors commencé à s’organiser et à faire des patrouilles pour déranger le déroulement de cette escroquerie organisée. Les escrocs n’ont cependant pas voulu se laisser faire et les ont attaqué à plusieures reprises. La police a rappelé qu’elle était attentive au phénomène du bonneteau et qu’il existait une loi pour le combattre. Néanmoins, elle n’avait pas réussi à le faire. A l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas si les escrocs du bonneteau ont été chassés par les patrouilles citoyennes ou par la police qui s’est finalement résignée à réagir. Toujours est-il que le phénomène a disparu de la ville de Genève. Nous sommes aujourd’hui dans la même situation en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. (...)

Pascal Décaillet: Plaza : où est l'Etat ?

Honneur et reconnaissance à la Fondation Wilsdorf, qui sauve le Plaza, ce qui est une excellente nouvelle, annoncée par la Tribune de Genève. Mais pour l'Etat, quel échec ! Quelle faillite ! Quel pataquès dans la gestion ! (...) Tout le rapport de Genève, Ville ou Canton, à l'ambition et à la politique culturelles, est à réinventer. (...)

Patricia Aline: Je ne veux pas vivre dans la jungle!

(...) Dans ma dernière note, j'écrivais rapidement sur un des derniers scandales liés à la corruption: "le rabbin qui vendait ses certificats de cacheroute" contre de l'argent liquide et des cadeaux. Cette affaire peut paraître obsolète face à des grandes affaires, comme celle des sous-marin, cependant elle démontre de l’endémisme de la corruption en Israël. Et cette corruption a atteint toutes les couches de la société. Et cette corruption, pour moi est le reflet de cette politique de "tout est permis" de libéralisme, qui a été insufflée depuis des années par M.Nettanyahou. Je constate aussi, la tolérance de la société civile s'est complément fait à ce mode de vie. Je lis après avoir poster pour Bleublanc, une femme répondre "je préfère voter pour un premier ministre corrompu, que pour des traitres**" (ici traites sont l'équipe de Bleublanc- SIC !!!- ) - Vous êtes choqués? j'espère! Moi, j'ai du mal à m'en remettre! (...)