Christina Kitsos: Un congé paternité de 8 semaines en Ville de Genève !

Christina Kitsos: Pour un congé paternité de 8 semaines en Ville de Genève !

Jusqu’ici, la Ville de Genève proposait à ses collaborateurs un congé paternité de 4 semaines dont elle seule en finançait les coûts. Sachant que les bénéfices pour la mère et pour l’enfant d’une plus grande présence et d’une meilleure implication du père dès la naissance sont reconnus, j’ai déposé au Conseil municipal avec le Parti socialiste un projet de délibération en faveur d’une révision de l’article 70 du statut du personnel pour introduire un congé paternité de 8 semaines. La Ville de Genève financerait donc 6 semaines de congé paternité, les deux autres étant couvertes par l’allocation pour perte de gain. (...) La Ville de Genève doit continuer à utiliser son statut de cité internationale et de grande ville de Suisse pour replacer au centre du débat des questions de société fondamentales. (...) La moitié des pays de l’OCDE prévoient un congé parental d’au moins 43 semaines ! L’Allemagne, bien souvent décrite comme le poumon économique de l’Union européenne, a instauré un congé parental de 12 mois! (...)

Colette Museur: Un coup de vent

Vous le savez, il y a au moins une dizaine d’années que je publie (principalement) des poèmes espagnols et sud-américains. La plupart du temps je les traduis moi-même. Avec beaucoup de travail et... plus ou moins de succès:-)) Il y a peu un éditeur Français m’a écrit pour me demander si cela m’intéressait qu’il m’envoie gracieusement deux recueils de poésie traduits en français, un d’Alfonsina Storni, une Argentine déjà présentée ici et puis un autre de l'Uruguayenne Delmira Agustini. Je ne connaissais cette dernière que de nom. Très vite ils sont arrivés chez moi. Joliment présentés avec une introduction de la traductrice, Monique-Marie IHRI et de nombreux poèmes bilingues. Un tout grand merci à Monsieur Bruno SALGUES, directeur de la maison d’édition Cap de l’Étang, et à la traductrice. (...)

Anne Cendre: Les cent ans de la KLM

La KLM a fêté son centenaire le 7 octobre 2019. La compagnie aérienne néerlandaise est la plus ancienne compagnie d’aviation commerciale encore en activité. (...) KLM signifie en effet « compagnie aérienne royale ». Et à l’origine on ajoutait Compagnie aérienne royale des Pays-Bas et des colonies. En néerlandais, le titre complet était: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij van Nederland en Koloniën. Bien entendu, les Pays-Bas ayant perdu leurs colonies après la deuxième guerre mondiale, le mot colonie est supprimé. Mais le mot royal subsiste. Il montre que la jeune reine – elle avait 39 ans – faisait confiance à un jeune aviateur âgé de 30 ans, Albert Plesman, qui avait lancé l’affaire. On peut comparer avec d’autres anciennes compagnies existantes : Aeroflot a débuté en 1923, American Airlines sous l’impulsion de Lindbergh en 1926, Lufthansa en 1926 également, et Swissair, réunissant Balair et Ad Astra Aero en 1931. (...)

Charly Schwarz: Où est le Politique ?

Le renoncement à l’action politique, à la volonté de transformer les structures de la société, conduit à la mort du Politique. Pour y survire les hommes politiques doivent se transformer en médiateurs de la souffrance des uns et de la compassion des autres. Voici pourquoi les programmes disparaissent peu à peu du débat au profit de la convivialité de l’homme, de sa personnalité et de ses bons sentiments. A cette disparition du Politique, les hommes politiques eux-mêmes y ont consenti en refusant de prendre et d’assumer leurs responsabilités. Ils courent se cacher dans les jupons des économistes ou s’abriter derrière les discours de l’expertise pour justifier ce qui est de l’ordre du Politique.

François Velen:Concurrence « déloyale » entre MSC et Croisierenet ?

Voulant organiser une croisière de 13 jours, au départ de Venise, le 28 octobre prochain, sur le bâteau Lirica, j’ai sollicité un devis auprès de mon agence de voyage à Carouge ; celui-ci s’élève pour deux personnes à Frs 7'278,-- ; lui-même communiqué par le voyagiste spécialiste en la matière de croisière, MSC, groupe sis à Rieu à Genève. Or à mon grand étonnement je vois la même croisière, identique, sur internet « Croisierenet » groupe français, pour Euros 5'798,--, soit en Frs 6'378,--. Différence de Frs 900,-- « volé » au consommateur Suisse, le corollaire, étant les commerçants. Fort de ce constat dès plus surprenant, mon agence de voyage a pris langue avec MSC qui lui a expliqué que chaque pays a ses offres au cours économique du pays où l’agence de voyage se trouve. Et de rajouter aussi que Croisierenet, comme bien d’autres sites internet, achète des circuits à MSC Suisse à des prix d’achats vachement bas et les revend sur le net à des prix défiants toute concurrence. (...)