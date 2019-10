Christian Brunier: Les opportunités de la robotisation

Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Christian Brunier: Saisissons les opportunités de la robotisation

(...) En tant que dirigeant-e-s, nous devons anticiper l’avenir pour garantir la pérennité de nos entreprises et l’avenir de nos collaborateur-trice-s. Nous devons donc cartographier les postes actuels présents dans nos entreprises. Puis, avec l’aide d’innovateur-trice-s, de futurologues, de spécialistes de l’évolution des métiers, nous allons imaginer les jobs du futur. Entre la photo d’aujourd’hui et celle des métiers d’avenir, nous aurons ensuite des pistes pour inventorier les métiers qui vont disparaître, ceux qui vont être créés et surtout ceux qui vont muter notablement. Cette analyse favorisera l’anticipation des profils à recruter et définira nos concepts de formation pour évoluer vers les compétences de demain. Deux seuls buts : Agir vite pour éviter les ruptures sociales et garantir un max de sérénité à l’entreprise, l’urgence n’étant pas de bon conseil. (...)

Daniel Warner: Is the Green Wave Sustainable?

A most impressive wave. But, like all waves, the question is how sustainable it will be. Looking to the United States as a reference since it is the forerunner of Swiss federalism: Does anyone remember Jill Stein? In case you’ve forgotten, she was the Green Party's nominee for president of the United States in the 2012 and 2016 elections and candidate for governor of Massachusetts in 2002 and 2010. In 2016, she was considered an alternative to mainstream candidates Hillary Clinton and Donald Trump. Stein received 1% of the national popular vote with over one million votes and finished a distant fourth in the election – a good result in historical context, but overall, the Green Party has had no traction in the United States. Will the Green Party in Switzerland be different? It could be, due to its relationship with two other parties. In Geneva, the Green candidate Lisa Mazzone successfully ran for the higher chamber, the Senate, with the Social Democrat Carlo Sommaruga. Their ticket promised to combine the ecological with the social.

Maurice-Ruben Hayoun: L'effondrement des régimes arabes et l'alibi israélien

(...) Mais voilà, suivant ce que Hegel avait appelé la ruse de la Raison, les peuples arabes de la région se sont soulevés contre leurs gouvernants pour des motifs qui ne concernent en rien l’état d’Israël. Et c’est exactement ce qui se passe au Liban qui n’a aucune souveraineté nationale, qui n’est plus maître chez lui, tolère une présence armée sur son sol national, toujours pour le même motif : le soi-disant danger représenté par l’état juif. C’est l’argument brandi par la milice chiite pro iranienne pour justifier son mépris de l’autorité libanaise. La nouveauté, c’est que ce raisonnement est désormais entièrement décrédibilisé, démonétisé, caduc, car plus personne n’y croit. Et ces troubles dans la capitale libanaise et dans les villes de province n’ont pas du tout un caractère anti israélien, ce qui est fortement remis en cause, ce sont les mœurs corrompues des politiciens du cru, l’empiètement du Hezbollah sur la marge de manœuvre du gouvernement qui ne décide de rien, tel un couteau sans lame… Lorsque les troubles ont éclaté à Tunis, (...)

Philippe Souaille: 1917 : Le Train de Lénine

Partant de Suisse et traversant l'Allemagne en guerre, deux trains emmènent Lénine et une quarantaine de révolutionnaires russes (dont quelques menchéviks favorables à la paix) jusqu'à la frontière russe. Le voyage est financé par les services secrets allemands qui attendent en retour la signature d'une paix rapide à Brest-Litovsk, qui leur permet de reporter toutes leurs forces sur le front de l'Ouest. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'appui que les bolcheviks allaient apporter aux socialistes allemands, puis aux Spartakistes… Ce qui est une constante de ce genre d'opération d'agit-prop aux dépens de l'adversaire, qui finissent très souvent par se retourner contre leurs auteurs initiaux.

Claude Bonard: Genève, le football genevois et les suites de l'insurrection hongroise du 23 octobre 1956

Conséquences imprévues de la tragique insurrection hongroise de 1956, l'équipe nationale junior de football de Hongrie va rester bloquée en Suisse. Trois jeunes joueurs hongrois talentueux vont rester durablement chez nous et faire un peu plus tard le bonheur du FC Servette qui sera champion suisse de 1960 à 1962 grâce notamment à ces trois incroyables jeunes magyars ayant pour nom Valer Nemeth, Didier Makay et Peter Pazmandy. Ils vont écrire les plus belles pages de l'histoire du Servette pendant plusieurs années. Tout Genève - dont moi ayant 14 ans à l'époque - venait les voir jouer au stade des Charmilles. Une intégration réussie alors que notre canton avait accueilli les Hongrois à bras ouverts malgré les affres de la guerre froide. (...)

Edmée Cuttat:”Madame” fait valser les tabous dans un émouvant double autoportrait

Stéphane Riethauser, photographe, auteur de nombreux reportages et documentaires pour la Télévision romande, réalisateur et producteur indépendant à Berlin où il vit depuis dix ans, explore ainsi la transmission de l’identité de genre dans un monde patriarcal hostile à la différence. Il imagine le dur combat féminin, à travers celui de sa Madame à lui pour mener sa barque à son idée. Particulièrement en son temps. D’où un dialogue à la fois réel et fictif remettant en question les tabous, entre cette charismatique vieille dame et le bouillant activiste gay. Objet cinématographique singulier à la fibre tragicomique, Madame tire une part de son originalité d’une tonne d’archives privées s’étalant sur trois générations. Un trésor composé de photos, de westerns que le petit Stéphane tournait dans son jardin, de journaux intimes d’images en noir et blanc d’un film en noir et blanc tourné par son père qui voulait être cinéaste, mais qui est devenu expert-comptable. (...)

Marian Stepczynski: Ce Nobel pour les pauvres (et pour d’autres ?)

L’un des trois lauréats en particulier, la franco-américaine Esther Duflo, avait même été auparavant assez sèchement éreintée dans un ouvrage paru l’an dernier par Jean-Michel Servet. (...) Les expérimentations sur le terrain (telles celles menées au Kenya à la fin des années 90 par Michael Kremer, autre co-lauréat du Nobel 2019, pour évaluer l’impact de la distribution de vermifuges sur l’absentéisme d’enfants et adolescents scolarisés) ont certes permis d’améliorer la santé des sujets visés, mais n’ont pas réellement contribué à réduire l’échec scolaire et par là la pauvreté, ce qui était tout de même l’objectif visé. Pour y parvenir, croit-on pouvoir lire entre les lignes, il faudrait des chamboulements bien plus radicaux de l’ordre social, ou plus précisément néo-libéral, comme il est désormais de bon ton dans divers milieux de le qualifier. Le fait est, il faut bien l’admettre, que les sommes considérables allouées depuis des lustres à l’aide au développement n’ont pas beaucoup contribué à faire reculer la pauvreté dans le monde, et s’il y a eu une certaine élévation du niveau de vie y compris dans les zones les plus défavorisées, elle s’explique aussi et peut-être surtout par la forte croissance mondiale des dernières années. (...)

PDC Carouge: Pour un centre fort

(...) Dans le contexte thématique actuel, le résultat du PDC est un succès. es électrices et les électeurs voient le PDC comme une alternative crédible en faveur d'une politique environnementale économiquement viable et socialement responsable. Nous sommes aussi parvenus à montrer aux électrices et aux électeurs que le PDC propose des solutions concrètes et crédibles dans la prévoyance vieillesse et pour contrer la hausse des coûts de la santé. Cela montre le rôle incontournable joué par le PDC pour faire avancer les dossiers. L’avenir est au centre. Le PDC est à mi-chemin dans son projet stratégique à long terme intitulé #PDC2025. (...)