Charly Schwarz: Un second souffle…

Aujourd'hui nous entrons dans une période d'arrêt de la croissance. Tous les signes le montrent. Les "problèmes" énergétiques, sanitaires, économiques, climatiques, etc. sont en faites des symptômes d'un système qui s’essouffle. Le "second souffle" passera par des modifications sociales et culturelles. (...) Malheureusement, nos dirigeants n'agissent pas comme s'ils comprenaient la différence entre croissance quantitative et qualitative. Ils poussent automatiquement le bouton de la croissance quantitative. (...)

Ronald Zacharias: Bureaux convertis en logements..

Tribune de Genève de ce jour: Très bon article de Christian Bernet. Il y a cependant une précision à apporter quant aux conclusions dudit article dans la mesure où le nombre effectif de bureaux convertis en logements reste difficile à estimer. C'est l'efficacité même de la modification législative qui reste donc spéculative. Mais peu importe. Il s'agissait, en effet, d'ouvrir une voie afin de faciliter un processus de création de logements. Le bon sens de la mesure a été reconnue et plébiscitée par le 58% des genevois. On ne répondra pas aux quelques commentaires empreints d'aigreur d'anciens élus pour reconnaître que la seule remarque pertinente est celle de Christian Dandrès, député socialiste (...)

Mireille Vallette: Au Conseil national, une initiative parlementaire contre le voile des élèves</b>

L’initiative est déposée, les député(e)s s’apprêtent sans doute à la refuser. Mais dans cette lutte contre l'islamisation et le fondamentalisme, Jean-Luc Addor s'obstine. (...) La nouveauté est mal reçue par de nombreux élèves et la presque totalité des parents. Les autorités mobilisent une demi-douzaine de professionnels pour tenter d’éteindre les braises, dont le directeur de l’école, la Déléguée à l'intégration du canton et une traductrice. De plus, l’intervenante en «éthique et cultures religieuses» et un médiateur conduisent «une activité en classe en présentant les différentes facettes des religions monothéistes et tirant des parallèles entre les différents voiles portés dans ces religions.» Et le clou du délire: la jeune fille peut faire la démonstration en classe, sur son tapis, de la manière dont elle prie Allah. Jean-Luc Addor proteste auprès du Conseiller d’Etat Christophe Darbellay, mais celui-ci défend fermement son attachement au radicalisme musulman. (...)

Le groumeur genevois: Lettre ouverte au Chef de Gare

Il paraît même que lorsque vos trains prennent du retard ils sautent allègrement certaines gares pour garder le rythme. Eh ben, au risque de me répéter, je trouve que c’est vachement chouette dans la mesure où le passage du convoi envoie une bonne bouffée d’air aux guignols qui patientent sur le quai. Tenez ! L’autre jour, le mardi 25 juin sur le coup de 13h. pour être précis, pendant la canicule (37,5° c. à l’ombre) Bobonne et moi, partis de Viège pour rejoindre l’aérodrome de Zürich, sommes montés en deuxième classe dans un wagon à étage des chemins de fer fédéraux. A l’intérieur du dit, les gonzes et gonzesses à peine installés, et parmi eux des touristes indiens, japonais, chinois ont commencé à dégouliner et à nous poser toutes sortes de questions. L’un d’eux a même sorti un p’tit thermomètre de poche qui suait bravement les 34,5°c. Ni une ni deux, nous autres qui parlons la langue des signes et quelques dialectes suisses ou british, quémandons quelque explication auprès votre collaborateur uniformé (...)

John Goetelen: Orages exceptionnels : pas de tendance à l’aggravation

La Tribune de Genève revient sur les très violents orages sur l’ouest de la Suisse. Le 15 juin un concurrent du Bol d’Or déclarait n’avoir jamais vu cela en quarante ans de navigation. La célèbre course nautique a cependant connu un épisode semblable en 1975, soit il y a 44 ans. L’image 1 est tirée du 24 heures du 16 juin 1975 (clic pour agrandir). Bien que le météore en tant que tel soit peu documenté dans la presse de l’époque, il a été mesuré près de 33 mm de pluie à Genève pendant l’orage. L’épisode du 15 juin dernier a relancé l’alarmisme. Le réchauffement du climat fait-il augmenter les orages en nombre et en intensité? En théorie cela devrait être le cas. Or les préponses apportées par des spécialistes au journaliste Julien Wicky sont très prudentes et factuelles. (...) Pour les quarante dernières années MétéoSuisse n’a pas décelé de tendance à l’aggravation, sur la base des mesures des dix épisodes pluvieux les plus intenses sur une heure. (...)

Djemâa Chraïti: ”Si l'on vous retire la fierté de vos origines, on vous retire tout votre être”

Un billet de mon invité Marcel Courthiade* - Dans un magnifique discours de près de vingt minutes, la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, a rendu un ardent hommage au patrimoine et à la créativité des Rroms en France et dans le monde à travers l'œuvre de Delia et Alexandre Romanès, qui dirigent le cirque tsigane du même nom, puisqu'elle leur a remis la médaille de vermeil de la Ville de Paris. Delia et Alexandre tiennent tous deux au nom de "tsigane" – mot apparu pour la première fois sous cette forme en français en 1826 au lieu de Bohémiens ou Romanichels dans la lettre n? 30 de "Six ans en Russie" de Jacques-Arsène-François-Polycarpe Ancelot. Déjà dans cette lettre de Russie, la dimension d'envoûtement artistique portée par ces "tsiganes" est éclatante: (...)

Pierre Scherb: Madeleine Scherb explique la situation actuelle du Cameroun

Madeleine Scherb explique en peu de mots la situation du Cameroun. Un éclaircissement indispensable pour qui veut comprendre ce qui se passe actuellement dans ce pays. (Vidéo)

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en avril 2019

Les années 70 et 80 s'éloignent lentement mais sûrement. Quelques stars de ces décennies commencent à nous quitter. Jean-Pierre Marielle et sa gouaille ont été vaincus par Alzheimer. Anémone, recluse loin du système, s'est battue jusqu'au bout contre un cancer du poumon. En avril, Bibi Andersson, Seymour Cassel, Patricia Moraz et John Singleton nous quittaient également pendant que le rock français apprenait à faire sans Dick Rivers. Voici comme chaque mois la liste des principaux disparus dans le domaine du cinéma et de la culture. (...) (TDG)