Bernard Comoli: Un médecin au service des indigènes depuis plus de cinquante ans

João Paulo Botelho Vieira Filho (84 ans) est médecin, spécialiste en endocrinologie clinique, étudiant puis professeur à l’École de médecine de l’Université Fédérale de São Paulo. Son histoire de vie (1) est celle d’un véritable sacerdoce exercé depuis 1965 auprès d’une dizaine peuples de l’Amazonie brésilienne centrale et orientale. Il est l’auteur de nombreux articles et rapports scientifiques particulièrement consacrés au diabète mellitus de type 2 touchant les autochtones. Une épidémie pandémique causant obésité et surpoids, complications vasculaires, rénales, oculaires et nerveuses. Obligeant parfois à pratiquer des amputations. À l’origine : des facteurs génétiques ! Selon le médecin, les organismes des indigènes sont génétiquement marqués par des millénaires d’alimentation issue de la chasse, de la cueillette, de cultures de subsistance et d’activité physique. L’actuel abandon - par de nombreux peuples autochtones - de la diète traditionnelle pour passer à la diète « occidentale » hautement calorique avec une forte teneur en sucre et graisses et un mode de vie plus sédentaire est un désastre. Le docteur demande aux autorités de modifier le « panier de base » et les « goûters scolaires » qu’elles fournissent aux minorités génétiquement différentes. (...)

Alexis Barbey: Lisa Mazzone et Yvan Rochat, fans de parcmètres pour les avions !

Jeudi 10 octobre, lors d’un débat sur la télévision locale face à Vincent Subila, le Directeur Général de la Chambre de commerce, de l’industrie et des services de Genève, Lisa Mazzone a (enfin !) livré la première solution concrète de la CARPE afin de lutter contre le bruit des aéronefs : réglementer les places de parking des avions sur le tarmac. Un peu de sérieux s’il vous plait Madame la candidate au Conseil aux États ! Si vous devenez Sénatrice, le canton attendra de vous que vous le représentiez en comprenant mieux la politique fédérale. En l’occurrence, une étude du contreprojet à votre initiative vous permettrait de constater que grâce à la Confédération et au canton, les émissions sonores seront ramenées en 2030 au niveau de ce qu’elles étaient en 2000. Des modulations de taxes sur les aéronefs, un blocage des vols au-delà de 22h ou bien encore à un ingénieux système de quota-bruit le permettront. Prêtez enfin votre oreille à ces solutions judicieusement concoctées par Doris Leuthard et votre camarade de parti Antonio Hodgers. (...)

Arnaud Cerutti: Le faux combat de Stan Wawrinka

J’ai pas mal de tendresse pour Stan Wawrinka. Parce que je l’ai en quelque sorte vu grandir depuis son sacre au Challenger de Genève, dans la foulée de son titre junior à Roland-Garros. Cela fait un bail et le fait d’avoir pu suivre son évolution, sa révolution intérieure, reste un privilège. J’ai d'autant plus de tendresse pour lui que j'abhorre les tire-au-flanc. Ce qu'il n'est pas, justement. Lui est un guerrier sur le court. Et j'admire les battants, ces types qui ne lâchent rien sur un terrain, qui se sortent les tripes. (...) Sauf que ces dernières heures, je crois que Stan s’est trompé de combat. En s’en prenant notamment à la presse helvétique, qu’il accuse de minimiser ses performances, l’ancien No 3 mondial prend à mon sens le mauvais chemin. (...) Si Wawrinka a raison quand il dit que le public et la presse suisses oublient peut-être - et pourtant on le répète à chaque fois - le désert qu’il y aura dans le tennis masculin helvétique une fois que lui et RF auront pris leur retraite et que le public ainsi que la presse comprendront alors leur douleur, il fait en revanche fausse route en affirmant que ses performances actuelles sont minimisées voire dénigrées par les observateurs. C’est à mon sens tout le contraire. (...)

Jean-Noël Cuénod: La liberté religieuse mise à mal en Algérie

Le christianisme subit une série d’actes répressifs de la part du gouvernement algérien qui fait fi de sa propre constitution. Le protestantisme est particulièrement visé. Le pouvoir, contesté par la rue depuis de longs mois, utilise-t-il les protestants comme boucs émissaires pour détourner l’attention du peuple très majoritairement musulman ? (...) La présence chrétienne est pourtant fort ancienne en Algérienne et a connu dans Saint Augustin – natif de l’actuelle ville Souk Ahras et évêque de l’actuelle Annaba (Hippone) – l’un de ses plus brillants penseurs. Disparu sous la pression de l’islam, le christianisme réapparaît durant la colonisation dès 1830. Très vite, les colons protestants se sont installés en Algérie, si bien qu’ils formaient, selon une étude démographique de 1836, 9% de la population totale de ce pays (...) Au Maroc aussi, la Constitution garantit, théoriquement, « le libre exercice des cultes ». En pratique, l’article 220 réprime quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion (...)

Patricia Aline: Fin des Fêtes avec Simeah Torah

La nouvelle année juive commence en fêtes, Rosh Hashana (fête de la nouvelle année ou Tête de l'année, littéralement) suivie à pas de charge par Kippour, et puis enfin Soukkot et pour finir la fête des clôtures ou Simeah Torah (joie de la Torah), le tout entourés de plein de Shabbat. Donc, pendant ce mois, s'alterne plus de jours de fêtes que pendant le reste de l'année. La vie est au ralenti. Un peu comme pendant les fêtes de fin d'année en Europe. Peu de décisions sont prises, beaucoup d'israéliens voyagent, les enfants ont congé, la plupart des services ne sont assurés que les matins. Et c'est l'été qui s'étire, malgré les quelques ondées, les températures restent estivales, il a même eu fait 35 degré la semaine passée. L'eau est délicieuse et prend des couleurs turquoises avec ses fonds sableux, qui fait penser aux caraïbes. Cette apparente douceur de vivre, tranche avec le quotidien rude et piquant des israéliens. (...) Et depuis la fin de la fête, les nouvelles se sont enchainées comme pour rattraper le temps perdu. Nettanyahou a rendu son tablier (enfin! et je l'espère pour longtemps!), Gantz a été nommé pour former un gouvernement. Sa tâche sera difficile (...) En parallèle, les statistiques ont estimé que d’ici 2050 la population aura doublé et passera de 9 millions actuellement à 17,6 millions selon les indications du Bureau des statistiques, et cela dans un pays de la taille du New Jersey. Autant dire que les défis de l'état vont encore augmenter. (...)

Charly Schwarz: La guerre droite/ gauche est terminée

Plus qu’une recomposition du centre, c’est bien l’émergence d’une nouvelle dichotomie qui s’installe dans le paysage helvétique. N’en déplaise aux faiseurs d’opinion, « fesseurs » qui devront déplacer leurs curseurs. Dépasser ce constat devient un impératif, une évidence, ce dont nous avons besoin c’est une redistribution des cartes politiques. Nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il faut changer de logique, de faire un saut, parce qu'ils font le constat que "ça ne peut pas durer comme ça", manquent encore des moyens pour voir clairement ce qui distinguerait une politique de gauche ou de droite. (...)

Rodolphe Weibel: Bellevue: bifurcation sans douleur

C'est juste à côté de la halte de Genthod-Bellevue que la boucle de l'aéroport se refermera. Lors du débat qui a suivi la table ronde organisée par la revue "L'information immobilière" fin septembre, une habitante de Bellevue s'est inquiétée des effets de cette réalisation sur son environnement. J'ai pu faire projeter cette image sur l'écran de la salle, mais n'ai pas eu l'occasion de la commenter. Voici, donc. (...) Dans les années 1980, les CFF ont corrigé la courbe de Bellevue, en augmentant son rayon, libérant ainsi une surface en forme de croissant que la 1ère carte montre très bien. Officiellement, il s'agissait de réduire le temps de parcours. On peut légitimement en douter, le gain de temps ne dépassant pas 30 secondes! C'est précisément à cette époque aussi que se réalisait la gare en impasse de l'aéroport, dont Monsieur le Conseiller d'Etat Maître déclarait à son inauguration qu'elle amorçait sans doute une boucle rejoignant la ligne de Lausanne à Bellevue. Quoi qu'il en soit, l'espace ainsi dégagé se prête aujourd'hui parfaitement à la réalisation de la boucle. (...)