Aurélie Friedli: Quand tout disparaît, le temps d’un concert

Samedi 15 juin, je jouais au Victoria Hall avec l’OHGe[1]. Un programme axé sur la musique latino et le jazz, un défi pour notre orchestre plutôt habitué à la musique classique. Mais quel bonheur de faire résonner cette salle mythique avec la Cuban Overture de Gershwin et vibrer sur l’air de Big Time. Deux solistes nous accompagnaient cette année : Mélanie Clivaz qui nous a transporté avec les sonorités envoûtantes et diverses de son saxophone en interprétant le Concertango de Luis Serrano Alarcon, ainsi que Mallika Hermand et sa voix puissante tout droit sortie de l’âge d’or, mais avec une fraîcheur et une modernité qui a su conquérir notre public. La musique nous transporte, elle nous donne la chair de poule, nous fais pleurer ou rire, nous rappelle des souvenirs marquants. Elle accompagne nos vies et rythme nos journées. (...) La musique réunit...! Quant à moi vous pourrez me retrouver le 26 juin à la fête des écoles de la Ville de Genève à la tête du Corps de musique de Landwehr pour un moment festif !

Jean-François Mabut: Voix d'Afrique à Plainpalais: blanche discordance

Ismaël Lo a envoûté la salle de Plainpalais hier soir, mais il n'était pas au programme du déluge de musique qui noie Genève depuis trois jours. Est-ce l'offre pléthorique qui fait la fête? (...) Hier soir, Gorgui, qui édite aussi continentpremier.com, un journal en ligne, virevoltait comme à son habitude. Non content de faire venir à Genève une vedette pour fêter dignement la Journée de l'Afrique (décalée du 25 mai en raison du ramadan). Et pas qu'en musique. Un débat a réuni une cinquantaine de participants autour de quelques intellectuels transcontinentaux sur le thème l'Afrique et l'ONU à l'occasion d'un deuxième Gingembre littéraire, lancé par le même Gorgui. (...) Il fut affirmé que le berceau de l'humanité était aussi le berceau de la défense de l’environnement. En 1236 précisément (selon le calendrier désormais universel mais néanmoins occidental et chrétien), dit Makane Mbengue, professeur associé de droit international à l'Université de Genève, à l'occasion de l'intronisation d'un empereur fut promulguée la charte du Manden (et ici et là) où on affirme: "Toute vie est une vie" (...)

René Longet: Environnement : l’étrange paralysie de l’humanité

«Si rien n’est fait pour limiter le réchauffement, la planète et l’humanité auront atteint un point de non-retour à la moitié du siècle, dans laquelle la perspective d’une terre largement inhabitable entraînerait l’effondrement des nations et de l’ordre mondial » déclare le chercheur australien David Spratt (Existential climate-related security risk: A scenario approach, mai 2019,https://www.preventionweb.net/publications/view/65812).Cela paraît tellement énorme qu’on se refuse de le croire. Et pourtant ! J’ai récemment retrouvé deux ouvrages de scientifiques datant l’un de 1962, l’autre de 1965… Tous deux dénonçaient, voici un demi-siècle, la trajectoire suicidaire mise en place par l’humanité au nom du confort, de la facilité et de l’insouciance. (...) Pire, de plus en plus d’Etats optent pour la démocratie dite illibérale : pays de l’Est européen, Turquie, Egypte, Inde, Brésil, Russie, séduits par la dictature et les « hommes forts » et des pays comme la Chine ou l’Iran deviennent des références positives. Seraient-ce au moins des dictatures "éclairées", écologiques, imposant le bien commun ? Non du tout, (...)

Pascal Décaillet: L'odieux ”plan de paix” américain

En général, lorsque les États-Unis arrivent avec un "plan de paix", c'est qu'ils préparent la guerre. La première puissance du monde, impérialiste depuis la Seconde Guerre mondiale, a pour usage de camoufler ses intentions belliqueuses en feignant, au dernier moment, la concorde. Nul observateur sensé n'en est dupe. Surtout, cette arrogance. Oser l'expression "plan de paix", alors que tout est mis en oeuvre, depuis des années (bien avant Trump), par des milieux bellicistes très précis à New York et Washington, pour aller, une nouvelle fois, semer la mort et la désolation sur le Moyen-Orient. Les mêmes milieux qui veulent la guerre, feignent la paix ! Pharisienne duplicité. Cerise sur le gâteau : on s'arrange pour que le "volet économique du plan de paix" sorte sur la place publique en plein état d'alerte de la pré-guerre. Comme par hasard, on fait miroiter aux Palestiniens (qu'on ignore royalement depuis 71 ans) 50 milliards providentiels pour "doubler leur PIB en une décennie". La manœuvre est d'une grossièreté qui ne trompe personne. (...)

Djemâa Chraïti: TGV – « Accident de personne »

Comme l'écrivait, l’auteur chilien Roberto Bolaño ,en littérature il nous faut plonger dans le réalisme viscéral et ne pas craindre de traiter les sujets qui dérangent. Mardi, lors d’un aller Genève-Paris en fin de journée, le train s’arrête au milieu de nulle part et annonce, « accident de personne », un « groupe de gens sur les voies », 45 minutes de retard, ½ après la voix d’un steward qui se veut la plus neutre possible corrige le tir et lâche 1H30, une clameur s’élève du wagon, tous sont exaspérés et peu après comme pour clore en beauté, le steward sans frémir annonce un « retard indéterminé » et à ce point-là, ce sont des cris qui s’élèvent, des gens furieux qui bondissent de leur siège pour courir au bar en se disant que mieux vaut au moins manger et boire quelque chose avant qu'il n'y ait plus rien , certains vont jusqu’à dire « il ne reste plus qu’à se saouler ». Puis la voix du steward continue et nous invite à remplir le formulaire G30 en ligne dans les 60 jours pour un remboursement en raison du retard. Dans la queue pour le bar, j’aperçois une philippine que j’avais renseignée sur le quai à Genève et qui avec son mari, trimballaient à eux deux, six énormes valises. (...) (TDG)