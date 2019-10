Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Arnaud Cerutti: Kipchoge et le record: oui, mais... non

Eliud Kipchoge a donc couru un marathon en moins de deux heures. Très bien. Fabuleux, même, si l’on ne s’en tient qu’au chrono... Sauf que cette performance, qui renforce théoriquement son statut de coureur de fond le plus rapide du monde, ne sera pas homologuée. Et ce n’est que pure logique… Il faut dire que si l’on peut bien entendu tirer un grand coup de chapeau au Kényan, immense athlète, se cache derrière la course réalisée hier à Vienne, une simple (mais énorme) opération marketing, un peu beaucoup d’esbroufe aussi, qui dénature clairement l’impact du potentiel exploit. Attention: loin de moi l’idée de minimiser ce qu’a fait Kipchoge, dont on ne peut remettre en doute ni la déroutante force mentale ni les impressionnantes capacités physiques, mais les conditions dans lesquelles il a établi ce présumé record n’ont plus rien à voir avec le sport de haut niveau. (...)

Magali Orsini: De la taxation des multinationales.

Il est de coutume en Suisse, quand on évoque les travaux de l'OCDE, de s'entendre répondre : "Ils ne sont pas prêts d'être appliqués...". C'est pourquoi on peut se permettre de mettre quinze ans pour décider du taux qu'on appliquera aux bénéfices des sociétés qui ont leur siège. sur notre territoire. On vient d'apprendre que le 18 octobre prochain, l'OCDE proposera, lors du G20 finances à Washington., son nouveau projet : Les grandes entreprises ne paieraient plus leur impôts au siège du groupe, mais dans les pays où les biens sont exportés et vendus et où les bénéfices sont générés. (...) Bien que de nombreuses voix aient alerté dans ce sens, Ueli Maurer semble découvrir tout d'un coup que cela risque de bouleverser notre régime fiscal et que les pertes pourraient se chiffrer en milliards de francs. (...)

Sylvain Thévoz: Es-tu vraiment au coeur de ta vie?

(...) Certain.e.s semblent avoir toute la vie devant eux, l'éternité leur être due. Pour d'autres, chaque minute, chaque seconde compte. Les un.e.s et les autres pourtant, parfois, semblent passer leur temps à le perdre. Pourquoi? Peut-être qu'une écologie du temps serait nécessaire. Il serait bon de commencer à vivre avant la fin du monde; que nous parvenions à utiliser la crise comme levier. Nous sommes dans un état d'urgence qui se confond avec la frénésie. La frénésie est violence. Nous pourrions aussi utiliser l'urgence pour le changement, approcher l'essentiel. De multiples vies se côtoient. L'empathie, l'attitude que l'on attend, espère, n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qui est détail pour certain.e.s est fondamental pour d'autres. La communication est fragile. Les positions crispées. Les identités agitées comme des hochets, ou imposées de force comme des étiquettes. (...) Trop souvent, chacun.e se rétrécit à "sa" vie. Pensant, avec un casque sur les oreilles, s'établir au périmètre de sa peau. Pensant, du fait de pianoter sur les touches de son ordinateur, s'affranchir de la responsabilité du regard... être est pourtant un acte social. Les passerelles qui nous relient entre les un.e.s et les autres sont fragiles. (...)

Pierre Kunz: Les rentes vieillesse vont baisser… sauf dans la fonction publique genevoise

Ces derniers jours les médias ont publié plusieurs articles au sujet d’une récente étude du Crédit suisse consacrée à l’évolution probable des rentes vieillesse au cours des 40 prochaines années. (...) Pourtant il existe une exception à cette évolution probable des rentes du deuxième pilier. C’est celle constituée par les caisses de pension publiques genevoises. Désinformés et manipulés par les syndicalistes et la gauche du canton, les Genevois ont en effet dernièrement « décidé » en votation populaire de laisser ces caisses s’organiser sur le principe de la « primauté des prestations ». Cela signifie que les rentes des fonctionnaires, calculées sur la base des derniers salaires resteront garanties, indépendamment des facteurs démographiques et des taux d’intérêts qui pèseront si fort sur les autres institutions du deuxième pilier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Genevois ont accepté implicitement que … l’Etat comblerait à l’avenir les déficits inéluctables de ces caisses. Autrement dit, les citoyens genevois, dont les rentes vont, elles, se réduire, seront appelés à contribuer par leurs impôts au maintien du privilège de leurs fonctionnaires. Il est désolant qu’aucun média n’ait relevé cette coûteuse et injuste « Genferei ».

Marie-France de Meuron: Quelle différence entre la Médecine et l'Eglise?

(...) La différence? C'est dans le temps: on dirait que la Médecine a pris la relève de l'Eglise! Il y a une dizaine d'année, j'ai visité la Syrie. Quelle a été ma surprise d'entrer dans une pharmacie en tous points semblables aux pharmacies de chez nous, tant par le mobilier que par les produits. Ainsi, la médecine actuelle qui inspire les industries pharmaceutiques va étouffer les pratiques traditionnelles et ancestrales des pays qui ont leurs propres modes de se soigner. (...) Un interview tout récent nous expose comment l'herboristerie en France, maintenue par de petits producteurs, subit les règlements inappropriés à leurs situations, voire insupportables, lesquels ne permettent plus à certains de subsister. Autrefois, c'était l'Eglise qui surveillait l'herboristerie, à la différence que la plupart de la population se soignait ainsi et les herboristes étaient appréciés. (...)

Rémi Mogenet: Jacques Chirac en apothéose

(...) Voici que Jacques Chirac fait l'objet d'une sorte de culte, et que le bras armé de l'État dans la sphère culturelle, je veux dire l'Éducation nationale, est chargé de l'exécuter dans le peuple, qui doit apprendre à vénérer les chefs suprêmes de la République. On a même vu passer l'information selon laquelle la messe d'hommage à Jacques Chirac serait présidée par Emmanuel Macron, à Saint-Sulpice… Ce n'était pas vraiment un saint, que le défunt Président, même s'il était sympathique – il a pensé surtout à lui, au cours de sa carrière politique, même s'il aimait les gens, dit-on. On insiste sur son bon cœur mais malheureusement Machiavel a révélé que sans bonté affichée aucun prince n'a jamais pu régner. On ne voit pas que son âme soit suffisamment pure pour monter dans un ciel assez élevé pour protéger de ses rayons stellaires la France immortelle, malgré l'adhésion populaire et ses nombreuses élections remportées – son statut de champion de la compétition politique. On sait bien qu'il n'a pas réalisé grand-chose (...)

JF Mabut: Sainte Marguerite Bays, ora pro nobis!

Ora pro nobis! répond-on à l'énoncé du nom des saint.e.s prononcés en ce radieux dimanche 13 octobre à Rome. Deux des cinq humains ajoutés ce jour à la litanie des saints sortent du lot car ils nous sont plus connus et plus proches: un théologien anglican, John Newman, converti et devenu cardinal, et une ouvrière fribourgeoise, Marguerite Bays. (...) Changement d'ère, comme disent les Verts, qui espèrent bien capitaliser dimanche prochain sur la peur du réchauffement climatique. Leur politique? Elle consistera à taxer le carbone, soit à adapter une méthode du marché pour renchérir les carburants à effet de serre, à planter des arbres, ce que la nature fait depuis sa création sur cette terre, à réintroduire un jour sans viande, qui ne sera pas le vendredi trop associé à l'église catholique, à lever des murs douaniers et normés entre les nations. Et quoi encore? A nous rebattre les oreilles de leur catéchisme culpabilisant du XXIe siècle? A sanctifier Greta?... (...)