Ana Roch: Les PME genevoises et suisses étouffent

Quand le bâtiment va tout va ! Vous connaissez sans doute cette fameuse phrase mais savez vous qu’elle a été prononcée à la tribune de la Chambre des Députés le 7 mai 1850 par le plus célèbre des maçons creusois : Martin Nadaud alors député de la Creuse. Et bien si je prends ce secteur, que je connais bien, ces entreprises vont mal. Peu importe le secteur, gros œuvres, seconds œuvres, elles ne cessent de se plaindre des prix à ras le plancher, des marges qui aujourd’hui ne permettent même plus de gagner sa vie honorablement, la difficulté de se faire payer à moins de 90 jours qui met en péril les petites PME qui manque pour le coup de liquidités. D’une bureaucratie lourde et contraignante qui est indéniablement une conséquence à une augmentation importante des charges pour ces PME. De la difficulté à engager du personnel, et je ne parle pas des entraves toujours plus lourdes des syndicats. (...) Nous nous devons de faciliter la création d’entreprise, et de soutenir nos PME locales qui font au mieux pour respecter les CCT, mais nous devons aussi prendre en considération les besoins réels du marché. La réalité du terrain est parfois, voir souvent, bien loin de celle de notre administration ! Attention au retour de bâton. Une pensée, pour tous les employés du bâtiment qui doivent subir ces chaleurs ! Courage !

Alfonso Gomez: Falun Gong, 20 ans de Persécution en Chine

Le 17 juillet à 15 heures, à la Place des Nations Unies à Genève a eu lieu une commémoration pour les 20 ans de la persécution du Falun Gong en Chine. En effet, le 20 juillet 1999, le Parti Communiste Chinois a lancé une terrible répression contre le Falun Gong en Chine suite au rassemblement de 15'000 personnes violemment réprimé. Depuis ces dates la répression a abouti à de très lourdes peines de prisons ou d’envois dans des camps de rééducation et à plus de 4'300 morts de pratiquantes et pratiquants du Falun Gong. (...) La Chine est un partenaire important de la Suisse et les représentants politiques comme les responsables économiques se doivent d’avoir le courage de prendre position aux côtés des mouvements qui défendent les libertés afin de garantir en Chine, comme partout ailleurs sur la planète, les droits démocratiques dont nous sommes si fiers en Suisse.

Pascal Décaillet: Pierre Péan, confrère de lumière

Un confrère rare et précieux, un exemple. Pierre Péan (1938-2019), qui vient de nous quitter hier à l'âge de 81 ans, aura écrit en lettres de noblesse, en lettres d'or, le mot "enquête". Il aura pratiqué à fond, en prenant le risque de se faire des ennemis mortels (ce qui ne manqua pas), la recherche de la vérité. Et pourtant, il ne se proclamait pas "journaliste d'investigation", il se méfiait même de l'acception véhiculée aujourd'hui par ces mots. Il préférait le terme "journaliste d'initiative". Par sa puissance de travail, son courage, la force infinie de sa solitude, il a transformé plusieurs fois ses "initiatives" personnelles de départ en œuvres de vérité et de lumière. En défaisant des légendes dorées. En refusant les vérités imposées par le pouvoir. Bref, en résistant. [A propose de "Une jeunesse française, François Mitterrand, 1934-1947"], il faut lire et relire ce livre, même s'il n'est pas facile (Péan n'a pas les étincelantes qualités littéraires d'un Lacouture, ne prétend d'ailleurs en rien faire oeuvre d'écrivain), il faut le lire, et surtout ne pas se contenter de la photo. Car la photo, même si elle est parfaitement authentique, ne résume en rien l'extraordinaire complexité de l'évolution, pendant la guerre, du prisonnier de guerre évadé François Mitterrand, de Vichy vers la Résistance. (...)

Pascal Gavillet: Hypothèse de Riemann, y aurait-il du nouveau?

Les zéros non triviaux de la fonction zêta n'ont pas fini de nous empêcher de dormir. Toujours irrésolue, l'hypothèse de Riemann, qui reste l'un des sept problèmes du millénaire, a bien failli récemment chuter de son piédestal, mais l'affaire a tourné court. Rappelons en gros en quoi consiste cette hypothèse, déjà abordée et résumée dans plusieurs billets de mon blog qu'on peut retrouver dans la section "mathématiques". Pour faire simple et concis, quitte à sauter des étapes par dizaines, la conjecture stipule que les zéros de la fonction zêta (somme infinie portant sur les inverses des nombres entiers avec des puissances en nombres complexes), c'est-à-dire les valeurs pour lesquelle cette fonction s'annule, contrôlent la répartition des nombres premiers. Si l'hypothèse était vraie, la fonction zêta permettrait alors d'estimer avec précision la distribution des nombres premiers. Vous avez à peu près suivi et surtout entrevu l'importance d'une telle démonstration, si elle a lieu un jour? En ce cas, la tentative récente pour en venir à bout peut vous intéresser. (...)

Patricia Aline: Gauche, droite ou démocratie?

(...) D'abord, Liberman a pratiquement disparu des journaux gratuits...sachez qu'Israel Hayom, et d'autres sont aux mains de personnes qui visiblement soutiennent le pouvoir. Déjà lors de la campagne1, Liberman n'apparaissait pas dans les sondages… Mais c'est surtout à gauche que ca bouge, Amir Peretz (avoda/gauche) a décidé de faire liste commune avec Orly Levy-Abecassis (gesher/centre droite). La fille de l’ancien ministre des affaires étrangères de Menahem Begin avait crée son propre parti après son départ du Likoud. Mais ce n'est pas tout. Barak après s'être allié avec la petite-fille de Izaak Rabin, Noa Rothman (à croire que pour une femme il faut absolument être la fille de...) le premier juillet et après avoir nommé son parti " camp démocratique " . Il s'unit avec Meretz (gauche -gauche) et Shaffir (ex-avoda) et ensemble, ils présenteront une liste commune de 10 personnes, dont le numéro 10 ira à Barak. Par conséquent il a assez peu de chance d'être élu à la Knesset (parlement), mais il espère sans doute entrer dans un ministère, si ce n'est être nommé ministre. Cette liste n'est pas encore complète, sur les 10 noms seul trois sont nommés : Horowitz (le chef de Meretz), Shaffir, et Barak, mais surtout, cette liste cherche à faire les yeux doux aux travaillistes. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une semaine pour que les partis donnent les listes définitives de leur parti. Autant dire que la semaine risque d'être riche en plus d'un rebondissement. (...)

JF Mabut: 800 sans abris à Genève...

Le premier paragraphe de l'article publié ce matin par la Tribune de Genève - La canicule laisse les sans-abris démunis - nous apprend que 800 sans abris vivent donc à Genève. D'où vient ce chiffre? Est-il corroboré par une source officielle? Non, la source est ces associations qui s'alarment pour les sans abris, dont Kim Grootscholten, directrice de l’organisation Toit pour tous. Cette sollicitude est a priori de bon aloi. Mais l'on sait aussi que Genève est un des lieux d'accueil les plus attentifs aux déboires des migrants. Et que pour la plupart d'entre eux, ils viennent de régions où la canicule est monnaie courante. (...) Les journalistes, pris dans l'actualité, n'ont parfois pas le temps ou le réflexe de consulter leur propre journal avant d'écrire leur article. Or le 23 octobre 2018, la tribune publie "Toutes les fontaines à portée de la main": "Il suffit d’aller sur le site www.ge-soif.ch pour géolocaliser le point d’eau potable public le plus proche de vous. (...)