Alexandre de Senarclens: La Suisse et l’Union européenne, une communauté de destin

Plus que jamais, dans un monde globalisé, l’Europe doit compter. Et, avec elle, la Suisse. Si l’Europe s’affaiblit, la Suisse s’affaiblira. Pour que notre continent compte au XXIe siècle, nous avons besoin d’une Union européenne forte. L’Europe, c’est nous. La Suisse doit donc pérenniser ses relations avec l’UE bâties sur les Accords bilatéraux. Nos intérêts économiques sont totalement imbriqués dans l’Europe. (...) Les Accords bilatéraux des années 2000 doivent aujourd’hui être adaptés pour permettre d’appliquer de manière plus homogène et efficace les accords existants et futurs. L’Accord-cadre, tel qu’il a longuement été négocié par nos diplomates, est globalement un bon texte qui doit être signé par le Conseil fédéral pour être débattu aux Chambres fédérales et devant la population. Il nous offre la possibilité de pérenniser la voie bilatérale, accord sur mesure pour la Suisse qui ne veut pas d’intégration dans l’UE. (...)

Mireille Vallette: L'ASVI dénonce la Mosquée de Lausanne au procureur

Les lecteurs de ce blog se souviennent peut-être que la Mosquée de Lausanne renvoie ses fidèles à un site sur l’islam tout à fait édifiant. Ce genre de références est heureusement rare, voire unique, dans le monde musulman helvétique. La haine y côtoie l’incitation à de multiples discriminations et la bigoterie atteint des sommets. Nous y sommes traités de mécréants, les musulmans ont interdiction de participer à la fête de Noël des «ennemis de Dieu», une femme musulmane ne peut épouser un non-musulman, etc. Mais depuis lundi, le site n'est plus indiqué comme référence sur la page d'accueil de la mosquée. Un miracle? Des questions d'une journaliste de 24 Heures suite à notre communiqué? Une intervention du procureur suite à la dénonciation de Me Poncet envoyée le 19 août? Voici en attendant la réponse le dernier (?) épisode. Après deux tentatives de faire cesser des écrits totalement contraires au Code pénal (art. 161bis), dont l’une date d’avant l’ASVI, cette dernière est à nouveau intervenue. Elle a mandaté Me Charles Poncet pour l’envoi d’une dénonciation au procureur général du canton de Vaud Éric Cottier. (...)

Daniel Warner: Some Thoughts on Updating Neutrality

(...) Courts are also supposed to be neutral and beyond politics. In a recent interview with Jean-Jacques Bourdin on a French radio station, Tariq Ramadan, the Swiss Islamologue under indictment for rape and sexual violence, said that there is a conspiracy against him and that he hopes that the judicial system would be impartial and neutral in judging him. The Finnish lawyer Martti Koskenniemi wrote that “international law is intrinsically political;” Ramadan is questioning whether the domestic French courts can be apolitical in his case. Can states be neutral? Can domestic courts be neutral? Cassis’ meeting with the Israeli Foreign Minister cannot be considered a non-neutral act. After all, foreign ministers regularly meet with other foreign ministers. Moreover, as a representative of a neutral country, one would assume that Cassis would not have discussed taking sides in the UNRWA scandal considering that a formal examination of accusations against its Swiss Commissioner General, Pierre Krähenbühl, have not been concluded. (...)

Charly Schwarz: Transhumanistes versus bio-conservateurs.

Le parlement issu des élections d'octobre 2019 verra le début d'une ère nouvelle. Nous vivrons une législature qui verra une accélération des avancées technologiques comme celle qui a vue l'industrialisation de notre pays. Une législature de bascule. En réaction à cette transformation de notre sociétés, deux camps semblent se dessiner. Le clivage gauche/droite sera remplacé par une opposition entre transhumanistes et bio-conservateurs. Les transhumanistes soutiennent la promotion de l'amélioration de la condition humaine, l'augmentation des capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques. Pour eux, le citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même. Les bio-conservateurs, des décroissants qui résistent. Ils veillent sur de zones à défendre, se battent coûte que coûte pour que la vie, la vraie, continue d’exister.

Pierre Kunz: Suicides, et en Suisse ?

Les médias, au cours de ces derniers jours, ont diffusé à gros traits les statistiques de l’OMS relatives aux taux de suicides dans le monde. (...) Pour compléter le dossier, il suffit de se rendre sur le site de l’Observatoire suisse de la santé qui est riche en données sur les taux de suicides en Suisse.(...) Lle canton dans lequel les habitants sont le moins enclins à s’ôter la vie est celui du Tessin, ceux où le taux de suicide est le plus élevé depuis plusieurs années sont ceux d’Appenzell IR et du Jura, Genève montre un taux de suicides en baisse régulière et il est proche désormais du Tessin. Décidemment, les chiffres helvétiques ne sont pas bons. Ils résultent probablement en grande partie de la pression que les Suisses s’infligent pour demeurer le pays le plus productif et le plus riche du monde.

Guy Mettan: En mauvaise posture au Col de Susanfe

(...) Enfin, le fameux Pas d’Encel est franchi et le chemin redescend vers un petit barrage avant de remonter de plus belle sur l’autre rive de la Sauffla, sous le glacier du Mont Ruan. Après une heure de montée à travers des champs de rochers ravinés par les eaux glaciaires, la cabane de Susanfe est en vue. Les nuages se font plus denses et un banc de brume s’est installé sur les flancs du Ruan. L’accueil est un peu froid, j’hésite à rester pour la nuit mais décide finalement de tenter ma chance et de passer le col de Susanfe avant la pluie. Le temps d’avaler une tarte à la raisinée, excellente d’ailleurs, et je reprends le chemin tandis que le brouillard monte maintenant du fond du vallon et descend des crêtes. Le long du chemin se succèdent des petits cairns auxquels j’apporte ma petite pierre. Le brouillard va et vient, laissant entrevoir un col encore dégagé. C’est dans un des gouffres du coin qu’on vient de découvrir les ossements d’une cinquantaine d’animaux vieux de plusieurs millénaires, et qui ont fait la joie des paléontologues. (...)

JF Mabut: ”Il n'y a pas de recrudescence du racisme”

(...) Quand un parlementaire suisse s'offusque qu'un haut fonctionnaire noir commis par le Conseil des droits de l'homme vienne enquêter en Suisse... Quand le philosophe Alain Finkelkraut dit que l'équipe de France de football est black, black, black*... Le sang des Africains, notamment de ceux rassemblés ce lundi 9 septembre au Club suisse de la presse par le site d'information en ligne ContinentPremier.com à l'occasion de son troisième Gingembre Littéraire (ici et là), ne fait qu'un tour. Des témoignages font état de blessures répétées d'un racisme latent à Genève, qui n'attend, ici comme ailleurs, qu'une bonne occasion pour s'exprimer sans retenue. Qui trouve dans les réseaux sociaux une forme d'impunité. Qui se sent pousser des ailes quand des leaders d'opinion déversent leur propre haine. Tout cela n'est que le reflet d'un progrès, dit le juriste sénégalais Doudou Diène… (...) Jusqu'à présent le racisme avançait masqué. Le voilà qui beugle. On peut l'arrêter. Nous vivons une phase d'accouchement, c'est normal que ça fasse mal. Comment, demande la salle, qui vit la chose un peu différemment au quotidien. Il faut, dit le professeur, faire valoir ses droits, poursuivre et faire condamner les racistes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut lutter pour changer les mots, pour instruire partout. (...)